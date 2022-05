Biết bơi là chưa đủ bởi trẻ vẫn có nguy cơ bị đuối nước

Báo động tình trạng đuối nước của trẻ em Việt Nam

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam có tỷ lệ đuối nước cao gấp 10 lần các nước phát triển. Trong vòng 5 năm qua Việt nam có tới 3.500 ca tử vong do đuối nước, trong đó có hơn 2.000 ca là trẻ em, tương đương mỗi ngày có hơn 5 trẻ tử vong do đuối nước. Bên cạnh đó, mới chỉ có 30% trẻ em trong lứa tuổi học sinh và trung học cơ sở biết bơi, đặc biệt cho rất ít trẻ em có kỹ năng sinh tồn an toàn trong môi trường nước.

Hầu hết ba mẹ Việt khi đăng ký cho trẻ đi học bơi thường quan tâm "Khi nào thì con biết bơi", và ba mẹ hay có quan điểm con học bơi xong 1 khóa (10-12 buổi) là đã thành thục được kiểu bơi ếch hoặc bơi sải. Và như vậy là con đã biết bơi và an toàn trong môi trường nước.

Cũng theo chị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội): "Đến hè rồi nên tôi đang tìm hiểu về các khóa học bơi ngắn hạn để cho con đi học bơi để con vừa rèn luyện sức khỏe, vừa biết bơi".

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp trẻ em biết bơi vẫn xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm, do thiếu nhận thức về nguy cơ và không được trang bị kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước. Khi gặp rủi ro bất ngờ, con mất bình tĩnh để ứng phó, dẫn đến mất sức khi phải vùng vẫy bơi.

Trước tình trạng đáng báo động này, câu hỏi được đặt ra là người lớn và ngay cả chính các em cần phải làm những gì để phòng tránh nguy cơ đuối nước.

Học bơi sinh tồn Aqua-Tots chuẩn Mỹ để chủ động ứng phó khi gặp rủi ro trong môi trường nước.

Học bơi sinh tồn để trang bị những kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước

Biết bơi không đơn thuần chỉ là biết các kiểu bơi. Để thực sự biết bơi vì mục đích an toàn, trẻ cần thấy thoải mái khi bơi, tự kiểm soát trong môi trường nước và phối hợp linh hoạt nhiều kiểu bơi khác nhau ngay cả khi chân không chạm nước. Ngoài ra, trẻ phải biết áp dụng các kỹ năng sinh tồn dưới nước như kỹ năng xác định đích bơi đến, kỹ năng đu bám, trèo lên bờ, hoặc vật nổi từ dưới nước và đặc biệt là kỹ năng xoay lật người, kỹ năng nổi ngửa… để bình tĩnh ứng phó khi gặp các tình huống nguy hiểm. Những điều này khó có thể đạt được nếu trẻ chỉ được học 1 khóa bơi thông thường như nhiều ba mẹ đang lầm tưởng.

Tại các trường bơi quốc tế Aqua-Tots, với chương trình bơi sinh tồn chuẩn Mỹ, trẻ không chỉ được học các kiểu bơi một cách khoa học, bài bản mà còn được trang bị các kỹ năng bơi sinh tồn cần thiết, để trẻ luôn cảm thấy tự tin trong môi trường nước.

Hoàn thành cấp độ 8, học viên được trang bị các kỹ năng bơi sinh tồn và 5 kiểu bơi.

Lộ trình bơi 8 cấp độ chuẩn Mỹ cho trẻ từ 4 tháng tuổi

Khác biệt lớn nhất của chương trình bơi sinh tồn Aqua-Tots là lộ trình 8 cấp độ tập trung trang bị kỹ năng bơi sinh tồn và đa dạng kiểu bơi chuẩn Mỹ cho trẻ từ 04 tháng-12 tuổi.

Theo đó, trẻ từ 4 tháng tuổi đến dưới 3 tuổi sẽ được luyện tập cùng bố mẹ, khóa học cấp độ 1, 2 mang đến cho ba mẹ cơ hội kết nối với trẻ trong bể bơi để cùng nhau thích ứng với nước. Ở độ tuổi này, trẻ tò mò và có xu hướng khám phá nhiều hơn, đặc biệt là ở gần nước, vì vậy đây là thời điểm quan trọng để ba mẹ trang bị cho mình những kiến thức cơ bản giúp giữ trẻ đúng cách và an toàn khi ở dưới nước. Còn trẻ được học các kỹ năng ban đầu để nín thở, nổi ngửa, các nguyên tắc của lật sấp, lật ngửa, tìm hiểu cách tiếp cận và quay trở lại thành bể bơi.

Trẻ từ 3 tuổi trở lên sẽ học độc lập cùng huấn luyện viên ở cấp độ 3, giúp trẻ THOẢI MÁI trong môi trường nước. Trẻ sẽ học kiểm soát hơi thở độc lập bằng cách lặn an toàn cùng nhiều kỹ năng bơi sinh tồn khác. Lên các cấp độ cao hơn, độ khó của bài học tăng dần, trẻ sẽ tiếp tục được trang bị nhiều kỹ năng hơn trong bộ các kỹ năng bơi sinh tồn, đồng thời làm quen kiến thức bơi lội và học những kiểu bơi.

Phương pháp của Aqua-Tots là dạy cho trẻ nắm chắc những kỹ năng bơi một cách có hệ thống và bài bản trước khi học các kiểu bơi. Không chỉ trang bị kỹ năng bơi sinh tồn và hình thành kiểu bơi, đội ngũ huấn luyện viên sẽ truyền cho con niềm yêu thích bơi lội để con tự tin rèn luyện lâu dài để phát triển thể chất. Hoàn thành cấp độ 8, trẻ thành thục tất cả các kỹ năng bơi sinh tồn và 5 kiểu bơi: Bơi ngửa, bơi sải, bơi ếch, bơi nghiêng cứu hộ và bơi bướm.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại chuẩn Mỹ tại trường bơi Aqua-Tots Tây Hồ.

Thẻ Aqua độc quyền đánh giá theo dõi sự tiến bộ của trẻ

Quá trình học của con sẽ được theo dõi và đánh giá qua thẻ Aqua độc quyền nên tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình học, kỹ năng của con đều được thể hiện trên thẻ.

Chỉ khi trẻ hoàn thành toàn bộ kỹ năng của cấp độ này thì mới được chuyển lên học cấp độ cao hơn, điều này sẽ giúp trẻ hình thành nền tảng thể chất tốt cũng như rèn luyện thành thạo các kỹ năng, bơi chuẩn kỹ thuật, nâng cao sức bền để đủ sức bơi xa, bơi dài.

Công cụ thẻ Aqua chỉ có tại các trường bơi Aqua-tots giúp ba mẹ biết được quá trình học tập, mức độ tiến bộ của con qua từng ngày học và mức độ hoàn thành các cấp độ học do HLV Aqua-Tots đánh giá.

Trẻ biết bơi vẫn có nguy cơ bị đuối nước, vì vậy kỹ năng bơi sinh tồn nên được trang bị cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cải thiện tối đa chiều cao, việc học bơi sinh tồn chuẩn Mỹ còn trang bị cho trẻ những kỹ năng sinh tồn cần thiết, giúp giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ.

Hệ thống trường bơi Quốc tế Aqua-Tots chuẩn Mỹ đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017, ba mẹ có thể lựa chọn chương trình bơi bài bản phù hợp với độ tuổi, để trang bị kỹ năng bơi sinh tồn một cách toàn diện cho trẻ tại các địa chỉ sau:

