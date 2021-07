Ba mẹ không giỏi tiếng Anh, liệu có thể dạy con?

Dân trí Việc đầu tư học ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh cho trẻ em hiện nay đang được coi trọng trong mỗi gia đình, nhà trường. Thế nhưng, đa phần các bậc phụ huynh đều không hài lòng với kết quả và trình độ ngoại ngữ của con mình dù đã chú trọng và đầu tư.

Một trong những lý do "con yếu tiếng Anh" phổ biến mà các bậc phụ huynh thường đề cập là do bản thân mình không biết tiếng Anh, không biết dạy hay kèm cặp môn tiếng Anh cho con thế nào nên chỉ biết trông vào thầy cô, trường lớp hay gửi con đến trung tâm học thêm thôi. Điều này cũng giống như việc "đem con bỏ chợ" và đôi khi gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Như lời chị Ngọc (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) tâm sự: "Hà Minh nhà mình rất ngại nói tiếng Anh, mà sức học tiếng Anh ở lớp cũng thuộc nhóm trung bình, lớp lại đông nên cả năm cô chỉ gọi con lên bảng được 1, 2 lần, con không nói được, vì học yếu nên con càng ghét tiếng Anh."

Chị Linh ở Cầu Giấy, Hà Nội thì chia sẻ "Do nhận thức rất rõ những hạn chế cơ hội công việc khi không giỏi tiếng Anh, mình đã chú ý đầu tư cho bạn lớn ngay từ khi còn nhỏ. Bảo Quân vừa vào lớp một, mình đã thuê giáo viên tây về kèm con riêng tại nhà cả triệu đồng mỗi buổi, thấy trung tâm gửi đánh giá tích cực, thế mà lúc em họ sang chơi nói chuyện với cháu xong mới biết, hóa ra thầy hỏi lại gì, con đều "Yes" hết vì sợ nói "No" thầy hỏi tiếp thì con không hiểu, không biết trả lời thế nào. Thành ra, thầy tây tưởng con hiểu mà thực ra con có hiểu thầy nói gì đâu…".

Rồi có gia đình mua khóa học tiếng Anh trực tuyến, ứng dụng học tiếng Anh cho con mà buông lỏng không kiểm soát, trẻ "giả vờ" học, nhưng lại dành hầu hết thời gian để xem những nội dung "độc hại" trên internet hay bị cuốn vào những trò game online, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sức khỏe, thị lực của trẻ.

Bất lực vì con ghét học tiếng Anh.

Như vậy, dù đầu tư nhiều cho con học tiếng Anh nhưng nhiều phụ huynh lại không dành thời gian giám sát việc học của con. Tâm lý phó mặc, phụ thuộc vào giáo viên, trường lớp tạo ra nhiều hệ lụy, không chỉ là tốn kém chi phí, không hiệu quả mà còn hình thành nên tâm lý tiêu cực cho cả mẹ và con. Trước thực trạng đó, các chuyên gia giáo dục đã chia sẻ những kinh nghiệm để các bậc phụ huynh có thể được trang bị những kỹ năng giáo dục tiếng Anh cho bé như sau.

- Đồng hành cùng bé: Thầy Việt Hùng (giảng viên tiếng Anh khoa Quốc tế, trường Đại học Quốc Gia) cho biết: "Phụ huynh cũng nên tự tìm hiểu và trau dồi bản thân để hiểu về cách học đúng rồi hướng dẫn và kiểm tra giám sát, tốt nhất là dành thời gian học cùng con. Không nên chạy theo phong trào phải cho con học nhiều trung tâm, nhiều hình thức mà nên theo sát để đồng hành và hiểu con, tìm hiểu và hướng cho con phương pháp học phù hợp với khả năng vì mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt và duy nhất."

- Không so sánh con với trẻ khác. Cô Jenny Chung, chuyên gia, thạc sĩ tâm lý trẻ em và sư phạm Tiếng Anh đến từ Hàn Quốc chia sẻ: "Đừng đặt gánh nặng "con người ta" lên các bé, các bé sẽ đánh mất sự tự tin của bản thân. Hãy khuyến khích, thúc đẩy bé để bé yêu thích tiếng Anh hơn."

- Tạo môi trường ngoại ngữ cho con ngay từ khi còn nhỏ: Theo lời khuyên của các chuyên gia sư phạm ngoại ngữ, các phụ huynh hãy cho các bé nghe và học bài hát tiếng Anh, xem video tiếng Anh, làm quen với sách truyện tiếng Anh từ đơn giản đến nâng cao dần theo độ tuổi, nghe kể truyện song ngữ Anh-Việt, học các từ tiếng Anh chỉ sự vật đơn giản, gần gũi xung quanh… để ngoại ngữ dần ngấm vào con một cách tự nhiên nhất, để con cảm thấy thân thuộc và tự tin hơn khi học và tiếp xúc với tiếng Anh. Đây cũng là cách học vừa đơn giản lại giúp các bé chủ động học tiếng Anh hơn, không những thế việc đọc sách và xem video hay nghe nhạc chắc chắn là thú vị hơn cách học truyền thống, phải không nào!

Tạo môi trường tiếp xúc ngoại ngữ cho con mọi lúc, mọi nơi.

- Phương pháp và Công cụ hỗ trợ: Các phụ huynh cũng đừng quá lo lắng đến việc mình phải giỏi tiếng Anh để dạy và đồng hành cùng con, hãy hướng con đến phương pháp học tiếng Anh chủ động. Một trong những phương pháp nổi tiếng và hiệu quả nhất đó là "Tự học có hướng dẫn" được phát triển bởi các giáo sư hàng đầu thế giới từ Đại học Harvard, Mỹ. Đây là phương pháp hướng dẫn trẻ tự học, chủ động học tiếng Anh với những tài liệu và công cụ phù hợp với trẻ. "Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Tự học có hướng dẫn là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả được hầu hết các cha mẹ lựa chọn cho con em mình, bởi vì ngoài việc học kiến thức thì phương pháp này còn giúp phát triển thói quen chủ động học tập và tự học, những phẩm chất sẽ giúp ích cho con trong suốt cuộc đời sau này" (Cô Jenny Chung, chuyên gia, thạc sĩ tâm lý trẻ em và sư phạm tiếng Anh đến từ Hàn Quốc, cho biết).

Tại Việt Nam hiện nay các bậc phụ huynh có thể tham khảo bộ công cụ học tiếng Anh cho trẻ từ 3-15 tuổi theo phương pháp "Tự học có hướng dẫn" do trung tâm ngoại ngữ Sunedu giới thiệu. Bộ công cụ học tiếng Anh cho trẻ em theo phương pháp "Tự học có hướng dẫn" này đã được tập đoàn YBM, tập đoàn giáo dục lớn nhất của Hàn Quốc, phát triển và ứng dụng thành công trong gần 30 năm qua tại Hàn Quốc, gồm có 3 yếu tố chính:

1. Bộ giáo trình "Tự học có hướng dẫn" gồm 196 đầu sách dạng truyện có tranh minh họa sống động được chia thành 10 bộ tương ứng cho các độ tuổi và trình độ ngoại ngữ của trẻ theo đúng chuẩn Cambridge từ Pre-starter cho tới hết Flyer. Các câu truyện được xây dựng nội dung rất kỹ lưỡng, trong sáng, sáng tạo và gần gũi nhất với trẻ để tạo được niềm hứng thú. Trong mỗi cuốn sách truyện, đều chia rõ lộ trình đọc và học hàng ngày với nhiều bài luyện tập phong phú và hấp dẫn, giúp trẻ ghi nhớ và vận dụng tốt các kiến thức từ vựng, câu, cách diễn đạt và cả cấu trúc ngữ pháp.

2. Một công cụ đặc biệt không thể thiếu đó là bút Saypen, cây bút có vai trò như một người thầy bản xứ mọi lúc mọi nơi hướng dẫn trẻ học bằng song ngữ Anh-Việt, giúp con nghe kể truyện tiếng Anh, học hát hay đọc phát âm tiếng Anh. Ngoài ra, trẻ còn có thể luyện phát âm tiếng Anh bằng chức năng tự thu âm giọng nói của mình và so sánh lại với giọng đọc bản xứ nghe từ chiếc bút. Chiếc bút cũng dịch được các từ, cụm từ và câu hay thậm chí hình ảnh trên 196 cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt để giúp con nhớ nghĩa của từ.

Công cụ hỗ trợ: Sách truyện Sunedu và bút Saypen theo phương pháp Tự học có hướng dẫn.

3. Yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là sự đồng hành với trẻ, nhất là trong giai đoạn đầu làm quen với phương pháp "Tự học có hướng dẫn". Chị Minh Tuyết có con nhỏ 7 tuổi, chị rất vui vì biết đến Sunedu: "Với các công cụ hỗ trợ là bút Saypen và sách truyện tiếng Anh của Sunedu thì phụ huynh không biết tiếng Anh như mình vẫn hoàn toàn có thể đồng hành với việc học tập tiếng Anh của con hàng ngày. Trung tâm ngoại ngữ Sunedu còn cung cấp dịch vụ Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến hoặc trực tiếp tại nhà cho trẻ 2 buổi mỗi tuần rất tiện khi mình quá bận hoặc trong giai đoạn đầu con mới làm quen với phương pháp học này. Ngoài ra, trẻ có thể đến trung tâm để được hướng dẫn và trải nghiệm phong phú hơn phương pháp học tập và vừa học vừa chơi với môn tiếng Anh với các bạn học và giáo viên có trình độ cao. Mình thực sự rất hài lòng với phương pháp của Sunedu".

Điều quan trọng nhất chính là ba mẹ không chỉ đầu tư về tiền bạc mà còn là tâm huyết hay thời gian để giúp con hình thành nên thói quen và phẩm chất học tập tốt và lâu dài, bên cạnh việc học kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Ngày nay, với sự phát triển về khoa học giáo dục và các công cụ hỗ trợ, điều này trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn nhiều cho ba mẹ để đồng hành và giúp con mình trưởng thành mỗi ngày cũng như xây dựng hành trang vững chắc cho tương lai.

Thông tin tham khảo về phương pháp "tự học tiếng Anh có hướng dẫn" của Sunedu, ba mẹ có thể truy cập tai: tienganh.suneduvn.com

Trường Thịnh