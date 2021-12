50 suất học bổng trị giá 256 triệu đồng đến với học sinh, sinh viên nghèo

Dân trí Tại Quảng Bình, đã có 50 em học sinh, sinh viên được đón nhận học bổng SCG Sharing The Dream 2021 với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Trong đó có 22 học sinh và 28 sinh viên.

Chiều 5/12, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ trao học bổng SCG Sharing The Dream 2021 tới các bạn học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh này. Đây là điểm dừng thứ 4 của hành trình năm thứ 14 của chương trình học bổng, với sứ mệnh chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ theo đuổi con đường học vấn, vượt qua thách thức từ đại dịch Covid-19, hướng đến tương lai tươi sáng.

Với chủ đề "Dám ước mơ", chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống hết mình với niềm đam mê. Theo đó, Tập đoàn SCG sẽ trao 300 suất học bổng, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng cho học sinh từ bậc THPT đến cao đẳng và đại học trên cả nước.

Trao học bổng SCG Sharing The Dream 2021 đến học sinh, sinh viên Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Được biết, ngoài tỉnh Quảng Bình, học bổng SCG Sharing the Dream đã tổ chức lễ trao học bổng tại tỉnh Long An tuần vừa qua và sẽ được triển khai trên địa bàn 7 tỉnh khác bao gồm: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, Thái Bình và Hải Dương, với hình thức học bổng đa dạng từ bậc THPT đến cao đẳng và đại học.

Các bạn học sinh, sinh viên không chỉ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm tại nhiều lĩnh vực thông qua các khóa đào tạo. Tại buổi trao tặng học bổng, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ghi nhận những đóng góp của tập đoàn SCG về các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, luôn chung sức với các cấp chính quyền để hỗ trợ những khó khăn của địa phương.

Tiến Thành