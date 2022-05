4 nữ sinh THPT nhặt được của rơi tìm trả lại người bị mất

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong dịp nghỉ lễ vừa qua 4 em học sinh gồm Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang và Bùi Thị Lan Hương (trú ở thôn Nhân Trai, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc - học sinh lớp 10A4 Trường THPT Đồng Đậu) đã nhặt được một chiếc ví màu đen, tiền trong ví bị rơi khắp đường và bay xuống ruộng lúa.

Sau khi thu lượm tài sản bị rơi, 4 nữ đã nhanh chóng mang đến Công an xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc trình báo và giao nộp. Công an đã cùng các em xuống khu vực nơi chiếc ví tiền rơi để tiếp tục tìm kiếm, thu hồi tiền trả lại cho chủ sở hữu.

4 em học sinh nhặt được của rơi đã bàn giao lại cho cơ quan công an để trả lại người mất (Ảnh: Lan Hương).

Kết quả, Công an xã Tề Lỗ cùng với 4 em học sinh trên đã tìm kiếm và kiểm đếm được số tiền bị rơi trên 11 triệu đồng; đồng thời xác định được chủ sở hữu chiếc ví là anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1980, ở thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc.

Khi nhận lại tài sản, anh Ba rất xúc động và cảm ơn hành động đẹp của các em học sinh Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Bùi Thị Lan Hương, cũng như lực lượng Công an xã Tề Lỗ.

Thượng úy Vũ Chí Công - Trưởng Công an xã Tề Lỗ cho biết, cơ quan công an đã có công văn trao đổi với nhà trường và đề nghị biểu dương, khen thưởng cho 4 em học sinh vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi đã giao cho công an để trả lại người bị mất.