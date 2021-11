2,1 triệu bài dự thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Dân trí Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" đã mang đến những kiến thức về An toàn giao thông gần gũi và bổ ích cho các em học sinh bậc Tiểu học.

Trẻ em, niềm hạnh phúc của cha mẹ, niềm hy vọng của đất nước cần môi trường sống an toàn để lớn lên. Tuy nhiên những tâm hồn trẻ thơ với tương lai tươi sáng phía trước, lại phải đối mặt với nguy cơ thương tích, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng từ tai nạn giao thông (TNGT).

Thực tế, do nhận thức còn non nớt và ý thức về ATGT của trẻ chưa cao, dẫn tới việc vi phạm như đi bộ dưới lòng đường, dàn hàng ngang khi đi xe đạp, không chú ý biển báo khi sang đường. Việc bất cẩn, thiếu ý thức phòng tránh TNGT ở người lớn cũng vô tình hoặc trực tiếp gây nên thương tích cho trẻ: Không đội mũ bảo hiểm cho con, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện…

Những con số báo động cũng nêu lên thực trạng buồn về TNGT ở trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Mỗi 4 phút lại có 1 đứa trẻ mất mạng vì TNGT. Theo Cổng thông tin Bộ Y tế trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích.

An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

Song song với học văn hóa, kiến thức ở trường học, phòng tránh TNGT cho trẻ thông qua giáo dục cũng là vấn đề cấp bách. Giáo dục ATGT là quá trình dạy và học, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông, nhằm trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết, tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.

Ngoài áp dụng lý thuyết được giảng dạy trong sách vở, cần rất nhiều lớp học, buổi thực hành thực tế về ATGT cho trẻ em trên mọi miền tổ quốc. Từ những nhu cầu cấp thiết đó, Honda Việt Nam (HVN), Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT đã phối hợp triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cho học sinh Tiểu học.

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn nhỏ, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam. Trước đó, năm học 2019-2020, chương trình đã được triển khai tại 41 tỉnh thành, với sự tham gia của hơn 5,7 triệu học sinh thuộc gần 12 nghìn trường Tiểu học trên cả nước.

Năm học 2020-2021, lần đầu tiên chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" được triển khai sâu rộng đến khắp các trường tiểu học thuộc 63 tỉnh/thành. So với năm ngoái, những gì chương trình giáo dục này đem lại là vô cùng ấn tượng về cả quy mô lẫn chất lượng: Gần 8,7 triệu học sinh thuộc 15 nghìn trường tiểu học được tiếp cận chương trình giảng dạy kiểu mới theo giáo trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" bổ ích, hấp dẫn. Có thể thấy "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng, giúp học sinh trên cả nước hình thành nhận thức đúng đắn về ATGT, từ đó giúp các em có sự chuẩn bị, tâm lý và cách hành xử đúng đắn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục cho học sinh tiểu học, các thầy cô giáo cũng cần được động viên, khích lệ đổi mới phương pháp giáo dục ATGT. Do đó, Vụ tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng công ty Honda Việt Nam đã tổ chức Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Đây là sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như khuyến khích các em đưa ra những ý tưởng học, tuyên truyền về ATGT. Ngoài ra, Hội giao lưu cũng khuyến khích thầy và trò đưa ra sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy để giáo dục về ATGT trở nên hấp dẫn, đạt hiệu quả cao.

Sau 2 tháng phát động, BTC Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" công bố những kết quả rất tích cực: Nhận về hơn 2,1 triệu bài thi từ học sinh (tăng 2,5 lần so với năm học 2019-2020), hơn 225 nghìn bài dự thi từ giáo viên (tăng hơn 2 lần so với năm ngoái).

Từ hàng triệu bài thi của học sinh và giáo viên, BGK Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" đã làm việc công tâm, nghiêm túc và chọn ra: 57 bạn nhỏ đạt thành tích xuất sắc đến từ các khối lớp 3, 4 và 5 trên cả nước, vinh dự nhận nhiều giải thưởng từ Ban tổ chức: 9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 30 giải Ba. Bên cạnh đó, 30 giáo viên đạt kết quả xuất sắc với cơ cấu Giải thưởng bao gồm: 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì.

BTC còn trao tặng 1.200 giải Khuyến khích cho học sinh và 280 giải Khuyến khích cho giáo viên đã tích cực tham gia Hội giao lưu. Bên cạnh đó, 10 Sở Giáo dục & Đào tạo đã tích cực triển khai và hưởng ứng tham gia cũng được tuyên dương, trao thưởng nhờ tinh thần hướng đến xã hội an toàn và văn minh cho mầm non của đất nước.

Khép lại giai đoạn 2020-2021, "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" trong trường tiểu học đã chứng minh được vai trò quan trọng và cần thiết của những hoạt động giáo dục thiết thực, hiệu quả cho thầy và trò cũng như toàn xã hội.

Giữ vững tôn chỉ đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, trong nhiều năm qua Honda Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động giáo dục từ mầm non đến Trung học phổ thông, góp phần xây dựng và hướng tới xã hội giao thông an toàn, giảm thiểu những chấn thương đáng tiếc cho trẻ em. Hi vọng, "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" trong những năm tiếp theo sẽ tạo ra giá trị lớn hơn nữa cho cộng đồng.

