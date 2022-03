2022 tiếp tục là năm của những nhà sáng tạo

Multimedia - xu thế tất yếu trong thời công nghệ số

Theo báo cáo của We Are Social & Hootsuite (Tổ chức chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội) tính đến tháng 1/2022 có 4,62 tỷ người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới, tăng hơn 10% (424 triệu người dùng mới) và thời gian trung bình hàng ngày dành cho việc sử dụng mạng xã hội là 2 giờ 27 phút tăng 1.4% so với cùng kỳ năm trước.

2 giờ 27 phút là thời gian trung bình hàng ngày sử dụng mạng xã hội của người dùng trong độ tuổi từ 16-64. Nguồn: We Are Social & Hootsuite.

Khi xu hướng chuyển dịch từ offline sang online và thời gian dành cho các hoạt động giải trí trên nền tảng online tăng cao, cũng là lúc các sản phẩm truyền thông cần đa dạng và kết hợp nhiều hình thức digital khác nhau: Audio, text, hình ảnh, video, visual… để gây ấn tượng và giữ chân khán giả lâu hơn. Vì thế, những ngành nghề liên quan đến Multimedia có nhu cầu ngày càng lớn và mở ra nhiều cơ hội cho những ai theo đuổi nó.

Sự xuất hiện và phát triển của các công nghệ mới hiện nay như: AR, VR, Realtime… đã và đang tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp sáng tạo khi làm mờ ranh giới giữa thế giới thực và ảo. Điển hình như lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới Tomorrowland trong 2 năm vừa qua, thay vì book vé, lên đồ đi "quẩy" thì khán giả vẫn được thưởng thức, "chill" cùng âm nhạc ngay tại nhà qua công nghệ AR và Realtime.

Không nằm ngoài xu thế chung, tại Việt Nam, Multimedia luôn là một trong top 5 ngành nghề hot nhất những năm gần đây. Với những lợi thế về cơ hội việc làm, mức lương cao, khả năng làm việc linh hoạt và đa nhiệm, Multimedia được nhiều người lựa chọn làm ngành học theo đuổi thay vì những khối ngành kinh tế hay tài chính ngân hàng truyền thống. Tìm hiểu thêm về ngành multimedia và mảnh đất hứa cho những người làm sáng tạo tại đây.

FPT Arena Multimedia - ngôi nhà chung của những nhà sáng tạo biết nắm bắt công nghệ để thích nghi và dẫn đầu

Thích nghi và thay đổi cũng là hành động mà FPT Arena Multimedia đã làm trong hai năm Covid vừa qua. Với nền tảng Tập đoàn công nghệ hàng đầu, FPT Arena Multimedia đã nhanh chóng đưa ra những phương án hỗ trợ tối đa việc học cho các bạn sinh viên, đồng thời không ngừng hoàn thiện chương trình học để phù hợp với hình thức học tập trực tuyến để chất lượng đào tạo luôn đảm bảo.

Để đi xa với multimedia - một nghề luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới, bắt kịp xu hướng thì ngoài việc giữ lửa đam mê nhà thiết kế luôn phải chủ động trau dồi kỹ năng và cập nhật kiến thức. Chính vì thế, bên cạnh những giờ học chuyên môn FPT Arena Multimedia luôn có những hoạt động ngoại khóa dành cho các bạn sinh viên như: Các buổi workshop/talkshow cùng chuyên gia trong ngành, giờ học thực tế cùng doanh nghiệp, thăm quan trải nghiệm quá trình làm việc tại doanh nghiệp... Những hoạt động này sẽ giúp các bạn sinh viên trau dồi thêm kỹ năng mềm cần thiết phục vụ công việc và cọ xát với thị trường thực tế.

Hàng loạt những đồ án xuất sắc vẫn ra đời bất chấp dịch bệnh. Các buổi talkshow chuyển từ hình thức offline sang online thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác trực tuyến.

Năm 2022 này, mừng sinh nhật FPT Arena Multimedia 18 tuổi - 18 năm đồng hành cùng các bạn trẻ yêu thiết kế, Tập đoàn FPT đã xây dựng Quỹ học bổng Chạm sáng tạo với tổng giá trị lên tới 18 tỷ đồng. Đây là cơ hội cho những bạn trẻ đến gần hơn với ước mơ trở thành nhà thiết kế, được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín như FPT Arena Multimedia.

Với các mức học bổng hỗ trợ từ 12%, 15% đến bán phần và toàn phần học phí, bất kể bạn là ai đều có cơ hội được hưởng học bổng này và có thể theo đuổi ngành mỹ thuật đa phương tiện, chinh phục mảnh đất sáng tạo với những nghề nghiệp hứa hẹn trong tương lai.

Được tổ chức từ năm 2020, sau hơn 2 năm triển khai Chạm sáng tạo đã thu hút hàng nghìn đơn đăng ký, hàng chục suất học bổng 50% và 100% đã được trao cho những bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Cũng trong năm sinh nhật tuổi 18, FPT Arena Multimedia tiếp tục mở thêm 2 cơ sở tại Đà Nẵng và Cần Thơ - những thành phố lớn đang phát triển, chuyển mình mạnh mẽ và đặc biệt "khát" nhân lực hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

FPT Arena Multimedia thông báo tuyển sinh năm 2022

Với sự mở rộng về quy mô, Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena Multimedia đặt chỉ tiêu tuyển sinh 2500 sinh viên trong năm 2022.

Chương trình đào tạo chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện tại FPT Arena Multimedia trong vòng 2 năm với 4 kỳ học.

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh THPT, yêu cái đẹp và đam mê sáng tạo, đang tìm kiếm một ngành học thời thượng

- Sinh viên các trường ĐH, CĐ muốn chuyển ngành hoặc học song song 2 trường để nắm trọn bộ "bí kíp" hỗ trợ cho công việc sau này

- Người đi làm muốn "đổi gió" với một nghề tràn đầy cảm hứng hay đang tìm kiếm một công việc với mức thu nhập lý tưởng.

Cách thức đăng ký:

- Bước 1: Đăng ký trực tiếp tại các "Trạm sáng tạo" FPT Arena Multimedia hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

- Bước 2: Hoàn thiện thủ tục nhập học và đóng học phí.

- Bước 3: Chờ mail xác nhận và lịch khai giảng.

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage FPT Arena Multimedia hoặc liên hệ với "Trạm sáng tạo" gần nhất để được giải đáp:

FPT Arena Multimedia Hà Nội

- 264 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình.

- 94 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, QuậnHai Bà Trưng.

- (024) 7300 8855.

FPT Arena Multimedia Hồ Chí Minh

- 590 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3.

- 302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

- (028) 7300 8866.