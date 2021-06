12 học sinh VAS đoạt học bổng tại 28 trường đại học danh tiếng thế giới

Dân trí Bất chấp những gián đoạn trong năm học do Covid, 12 học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vẫn xuất sắc giành được những suất học bổng tại 28 trường đại học hàng đầu ở Mỹ và Úc với tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Chắp cánh giấc mơ du học

Kết quả ấn tượng của học sinh VAS trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa đã thuyết phục các nhà tuyển sinh dù kỳ thi cuối khóa A Level và tốt nghiệp THPT vẫn chưa bắt đầu. Năm học này, VAS có 12 học sinh đoạt những suất học tại 28 trường đại học danh tiếng trên thế giới, với tổng giá trị học bổng lên đến hơn 60 tỷ đồng.

12 học sinh VAS nhận học bổng du học tại Mỹ và Úc trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Trong đó, em Cấn Vũ Bình Minh, học sinh lớp 12, cở sở Sunrise đã được chấp thuận tại 14/15 trường đại học tại Mỹ em nộp hồ sơ du học và được 10 trường trong số đó cấp học bổng với tổng trị giá 19,6 tỷ cho 4 năm học. Nhiều trường nằm trong top đầu của bảng xếp hạng các trường đại học tại Mỹ như University of Chicago (vị thứ 6), New York University (vị thứ 30), Boston University (vị thứ 42) hay Northeastern University (vị thứ 67). Bình Minh đã có 12 năm học tập tại VAS từ khi vào lớp 1 và dự kiến sẽ theo đuổi ngày Kỹ thuật Y sinh tại Viện công nghệ Stevens, bang New Jersey, Mỹ trong thời gian tới.

Toàn hệ thống có hơn 800 giải thưởng về học thuật và năng khiếu từ cấp thành phố đến cấp quốc tế.

Nhiều học sinh khác của VAS cũng đã nhận được từ 2-3 học bổng du học gồm em Trần Khánh Linh, Trương Khiết Lam, Nguyễn Anh Thông từ cơ sở Ba Tháng Hai và em Trịnh Quang Huy thuộc cơ sở Hoàng Văn Thụ. Số học bổng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi có kết quả chính thức từ các trường đại học cho học kỳ mùa thu năm 2021.

Hơn 800 giải thưởng cấp thành phố đến quốc tế

Ở cấp lớp nhỏ hơn, hơn 8.000 học sinh tại 7 cơ sở của VAS đã đoạt được gần 1.000 giải thưởng về học thuật và năng khiếu, với hơn 800 giải từ cấp thành phố đến quốc tế, cao gấp đôi so với năm học trước. Các cuộc tranh tài này đã diễn ra ở nhiều hình thức, quy mô và lĩnh vực gồm cuộc thi Toán quốc tế SASMO, English Champion, Olympic Tháng 4, TOEFL Junior, Nghiên cứu khoa học, Kiến thức khoa học và thực tiễn, World Scholar's Cup, và các môn năng khiếu do Sở GD&ĐT TP.HCM, Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị khác tổ chức.

22 đề tài tham gia "Dự án Nghiên cứu Khoa học" của học sinh do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức.

Nhờ được trau dồi trong một môi trường giáo dục chuyên sâu, gắn liền với thực tiễn ở cả 2 chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET) và Cambridge, học sinh VAS khá tự tin trong việc tham gia các hoạt động thực nghiệm và nghiên cứu. Toàn trường có 22 đề tài tham gia "Dự án Nghiên cứu Khoa học" do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức, trong đó có 13 đề tài đạt giải thưởng cấp trường và 2 đề tài đạt giải Nhất cấp Thành phố.

Ở kỳ thi Anh ngữ IELTS vừa qua, trường cũng có hơn 30% học sinh lớp 11 và 12 tham gia đạt kết quả từ 7.0 trở lên, trong đó có 18 học sinh đoạt điểm 7.5 và 8. Đây là tiền đề vững chắc để các em tiếp tục chinh phục những suất học bổng có giá trị cao tại các trường đại học danh tiếng.

Học sinh được truyền cảm hứng và hỗ trợ sát sao từ đội ngũ gần 1.000 giáo viên tâm huyết, tài năng.

Gốc rễ đến từ chương trình và đội ngũ giáo viên

Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình MOET và Cambridge, VAS đã tập hợp được một đội ngũ gần 1.000 giáo viên trong và ngoài nước tài năng, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, từ mầm non đến THPT. Trong đó, 100% giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng và 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên. Việc gắn bó dài lâu trong một tổ chức giáo dục, giúp giáo viên am hiểu về tâm lý và những điểm mạnh điểm yếu của từng học sinh, từ đó có phương pháp hỗ trợ tốt nhất cho các em trong suốt chặng đường phát triển.

Chương trình giáo dục và đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định đảm bảo kết quả học tập của học sinh.

Ứng với mỗi thời điểm, đội viên giáo viên của nhà trường luôn có những cách thức sáng tạo để giúp học sinh hoàn thành năm học với cao quả cao nhất, dù trong giai đoạn giảng dạy trên lớp hay qua internet. Tháng 5 vừa qua, cô Hoàng Thị Hồng Nhung - Giáo viên Mầm non VAS, cơ sở Garden Hills đã xuất sắc được Sở GD&ĐT TP.HCM trao Giải Nhất tại cuộc thi Giáo viên Giỏi cấp Thành phố, nhờ những nỗ lực ứng dụng công nghệ 3D vào các bài giảng.

Ngoài việc tham gia các hoạt động giảng dạy, họ còn là tấm gương truyền cảm hứng và hỗ trợ sát sao cho các em trong các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu lẫn các cuộc tranh tài về học thuật. Đây cũng chính là chìa khóa then chốt giúp học sinh VAS chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và nền tảng kiến thức cho các kỳ thi, và đoạt được những thành tích cao trong suốt năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của Covid.

