10X chinh phục học bổng 7 trường Đại học Mỹ và quyết định gây bất ngờ

Nguyễn Hữu Hoàng Long (sinh năm 2003) là học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN xuất sắc chinh phục 7 trường Đại học danh giá của Mỹ với những suất học bổng giá trị, và nhận thư mời từ 4 trường ĐH khác.

Cuối tháng 8/2021, Long dự định sẽ qua Mỹ nhập học. Tuy vậy, lựa chọn của nam sinh lại là ngành Marketing, tại Indiana Bloomington University, nơi không cấp học bổng cho cậu.

Học bổng của 7 trường ĐH Mỹ : - Denison University: $46.400 - Depauw University: $42.500 - Rhodes College: $42.000 - Union College: $35.327 - Drexel University: $30.300 - University of Cincinnati: $15.000 - Fordham University: $12500 Thư mời học của 4 trường ĐH Mỹ: - Indiana Bloomington University - University of Wisconsin Madison - University of Minnesota Twin Cities - University of Illinois Urbana Champaign

Long chia sẻ ban đầu dự định đăng kí học bổng du học Canada, nhưng vì nhiều lý do, thay đổi mà cậu bạn chuyển mục tiêu sang du học tại xứ sở cờ hoa.

Đến tháng 11/2020, Long mới thật sự toàn tâm chuẩn bị cho mục tiêu này. Long đã luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để vươn tới và được trải nghiệm nhiều hơn với niềm đam mê marketing của mình.

"Ngành Marketing của trường Indiana Bloomington luôn nằm trong Top 5 của Mỹ, nên gần như không có học bổng cho tân sinh viên.

Mình muốn thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi đúng đam mê nên đã đưa ra quyết định như vậy.", Hoàng Long cho biết.

Trong quá trình nộp hồ sơ, bài luận là thế mạnh để mỗi ứng cử viên thể hiện bản thân và cá tính, đồng thời cũng là yếu tố khó khăn nhất.

"Mình đã một phần viết về lý do lựa chọn học ở trường và một phần viết về khó khăn mà bản thân đã vượt qua trong quãng thời gian lớp 10. Khi đó, mình đang học một lớp tour-guide, và là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp.

Mình phải học lịch sử bằng tiếng Anh, mà lúc đó mình chưa hiểu biết nhiều kiến thức Lịch sử, ngoại ngữ cũng không giỏi. Bởi vậy, để được trở thành một hướng dẫn viên thực thụ, mình phải học rất nhiều, ảnh hưởng đến thời gian học trên lớp.

Đó là lúc mình nhận ra là việc học tập trên lớp vẫn cần được ưu tiên nên đã bình tĩnh lại, phân bố thời gian giữa việc học và hoạt động ngoại khóa. Mình đã phải đắn đo suy nghĩ và sửa lại rất nhiều bản thảo để có được bản cuối cùng hoàn chỉnh và ưng ý nhất", Hoàng Long kể lại.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Hoàng Long còn là chàng trai năng động, rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường: như làm giáo viên bóng rổ tại Hanoi Basketball Club từ năm 2016, hướng dẫn viên du lịch tại Hanoi Free Private Tour Guide từ 2019, làm tình nguyện viên của tổ chức Kopino Love Foundation ở Philippines từ năm 2019 và là phiên dịch viên của page TWICE VN - Vietnamese ONCE For TWICE từ năm 2020.

Nam sinh cũng chia sẻ, những hoạt động ngoại khóa như vậy giúp cậu bạn được tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, trau dồi kĩ năng giao tiếp, ứng xử và hiểu được giá trị của đồng tiền, của sức lao động. Bên cạnh đó, phần nào khơi dậy sự năng động, hướng ngoại trong con người cậu, khiến Long quyết định lựa chọn ngành học Marketing để theo đuổi.

Long chia sẻ: "Đây là một ngành đòi hỏi sự sáng tạo, cập nhật thông tin liên tục, cần kỹ năng giao tiếp và thuyết phục mọi người... Đó là những điều phù hợp với tính cách của mình nên mình lựa chọn tìm hiểu và học tập.

Trong Marketing còn rất nhiều phân mảng nhỏ hơn, chuyên sâu hơn nên mình muốn tìm hiểu kĩ trong 4 năm học tới đây. Sau đó, mình dự định sẽ quay trở về Việt Nam làm việc, để được gần gia đình và cống hiến cho đất nước".

Nam sinh cũng cho rằng định hướng du học, đăng kí học bổng và nỗ lực cho những mục tiêu "vươn mình ra biển lớn" như một cuộc chạy marathon đường dài, mọi người không nên ngại khó, giữ vững tinh thần và liên tục tìm kiếm các cơ hội giành học bổng.

Bởi vậy, với những bạn trẻ cũng có ước mơ du học, Hoàng Long gửi lời khuyên các bạn nên tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ kĩ càng và cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để bảng thành tích của mình thêm phong phú, ấn tượng.

