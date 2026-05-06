Xuân Lan trở lại điện ảnh sau khi thua lỗ 30 tỷ đồng

Tối 5/5, phim Thẩm mỹ viện âm phủ tổ chức buổi công chiếu tại TPHCM với sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng dàn diễn viên gồm Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Ngọc Trinh... Sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Quốc Trường, Tiểu Vy, H'Hen Niê, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Thân Thúy Hà... đến chúc mừng đoàn phim.

Ê-kíp phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" tại buổi chiếu ra mắt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thẩm mỹ viện âm phủ xoay quanh Thuận (Lê Xuân Tiền đóng) - chàng trai rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn. Để có tiền cứu chồng sắp cưới, Thanh (Ngọc Trinh) nhận lời làm bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện thẩm mỹ của bà Xuân (Xuân Lan) với mức lương hậu hĩnh. Từ đây, hàng loạt hiện tượng kỳ bí liên tiếp xảy ra, kéo các nhân vật vào hành trình khám phá những bí mật bị chôn giấu.

Giao lưu cùng truyền thông chiều cùng ngày, diễn viên Xuân Lan trở thành tâm điểm chú ý. Đây là màn trở lại điện ảnh của cô trong vai trò diễn viên, sau 2 tác phẩm tự sản xuất từng thua lỗ trước đó là Cái giá của hạnh phúc và Cưới vợ cho cha.

Trong phim mới, Xuân Lan đảm nhận vai bà Xuân - nhân vật có tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng đồng thời mang nhiều góc khuất về bi kịch phụ nữ và nỗi đau của một người mẹ.

Xuân Lan trở lại đóng phim sau 2 thất bại ở vai trò nhà sản xuất (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Diễn viên cho biết ở kịch bản ban đầu, câu chuyện của nhân vật Xuân không có sự đa chiều. Chính cô đã khuyên đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xây dựng thêm quá khứ của bà Xuân để quá trình diễn biến tâm lý của nhân vật phù hợp hơn.

Nữ siêu mẫu cũng nhấn mạnh, việc bộ phim khai thác yếu tố tâm linh không đồng nghĩa với việc cổ xúy mê tín dị đoan.

"Vài năm trước, tôi bị đồn tham gia hội nhóm tâm linh, liên quan đến bùa ngải, nhưng đây không phải sự thật. Thời điểm đó, tôi là mẹ đơn thân, tập trung nuôi dạy con cái, nên sẽ không bận tâm đến những lời đồn. Lý do tôi có kinh nghiệm diễn cảnh cúng tế là tôi có tìm hiểu về Đạo Mẫu và học hỏi từ các yếu tố văn hóa truyền thống để thể hiện vai diễn một cách thuyết phục hơn", Xuân Lan nói.

Bên cạnh đó, Xuân Lan tiết lộ quá trình ghi hình khá vất vả, đặc biệt với các phân đoạn nghi lễ, xuất hồn đòi hỏi cường độ làm việc cao và tiêu tốn nhiều thể lực. Theo nữ diễn viên, thời tiết lạnh khoảng 10 độ C tại bối cảnh Đà Lạt cùng khói dày đặc khiến tinh thần, cảm xúc cô nặng nề trong nhiều ngày.

Xuân Lan có nhiều cảnh quay về nghi thức tâm linh trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhìn lại hành trình làm nhà sản xuất, Xuân Lan cho biết cú sốc lớn nhất là việc hai dự phim điện ảnh liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng thua lỗ khoảng 30 tỷ đồng.

Theo nữ diễn viên, Cái giá của hạnh phúc - bộ phim đầu tay do cô sản xuất với sự tham gia của Thái Hòa - đạt doanh thu khoảng 23 tỷ đồng, thua lỗ nặng. Đến năm 2025, phim hài tình cảm Cưới vợ cho cha tiếp tục không thành công về mặt thương mại khi chỉ thu gần 10 tỷ đồng.

"Sau 2 phim, vợ chồng tôi mất khoảng 30 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn với những người không làm kinh doanh hay có nền tảng tài chính quá mạnh như chúng tôi", Xuân Lan nói.

Xuân Lan cũng bày tỏ sự đồng cảm với các nhà sản xuất trong mùa phim lễ 30/4-1/5 vừa qua, cho rằng trong bối cảnh thị trường phân mảnh mạnh, việc dự đoán xu hướng, thị hiếu không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng tin sẽ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng.

Thẩm mỹ viện âm phủ có suất chiếu sớm từ ngày 6/5, chính thức ra rạp ngày 8/5.