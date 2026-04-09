Xuân Hinh hát "Thanh Thanh Hiền à, không yêu nói một điều cho xong" gây bão

Trong clip, nam danh hài ngân nga đầy dí dỏm: “Hiền ơi, Thanh Thanh Hiền à, có yêu thì em nói là yêu. Không yêu thì Hiền nói một điều cho xong… Làm chi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Yêu nhau chẳng lấy được nhau. Mượn dao, đánh kéo, cạo đầu đi tu”.

Sự kết hợp giữa giọng hát đặc trưng và biểu cảm "tưng tửng" của Xuân Hinh ngay lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bão tương tác.

Xuân Hinh hát chế khiến khán giả thích thú (Video: Fanpage Xuân Hinh).

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng không bỏ lỡ cơ hội "trêu chọc" nam nghệ sĩ bằng những phản hồi hài hước như: "Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền - đúng là cặp đôi "Người ngựa, ngựa người" hay nhất Việt Nam!”; “Vợ chú nay vắng nhà nên chú hát to thế ạ?”, “Bình chữa cháy đã sẵn sàng chưa chú ơi?”, hay “Trời đang nóng, chú lại muốn nằm đất cho mát ạ”; “Vợ bác nghe thấy thì bác lại ngủ sofa nhé”...

Màn tương tác thú vị này một lần nữa khẳng định tình bạn thân thiết hàng thập kỷ của “cặp bài trùng” được yêu thích trên sân khấu miền Bắc. Đồng thời cho thấy sức hút không hề giảm sút của "kẻ chọc cười dân dã" Xuân Hinh trong lòng người hâm mộ.

Trước đó, trong sự kiện giao lưu với đoàn phim Mùi phở ra mắt dịp Tết 2026, Xuân Hinh cho biết, ông và Thanh Thanh Hiền thân thiết như “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng luôn giữ sự chừng mực. Ông kể, có lần ở một mình tại Bảo tàng Đạo Mẫu, không biết bật bếp ga, phải chạy sang nhờ hàng xóm giúp.

“Tôi và Thanh Thanh Hiền là anh em thân thiết bao nhiêu năm nay. Tuổi chúng tôi gọi là “hết vị” rồi. Không có chuyện nọ kia như mọi người vẫn đồn đâu. Vợ tôi còn dặn, đi đâu thì đi, về nhà cơm vẫn là nhất”, nam danh hài chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng tiết lộ, chị và Xuân Hinh là hàng xóm thân thiết ở Sóc Sơn, nhà sát cạnh nhau chỉ cách một bức tường mỏng.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong tập cuối chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, lên sóng tháng 7/2025, Thanh Thanh Hiền từng kể rằng, Xuân Hinh từng giữ giúp chị một mảnh đất suốt 1 năm, thậm chí bỏ tiền mua hộ khi nữ nghệ sĩ chưa đủ điều kiện.

“Anh giữ mảnh đất đó suốt cả năm trời, không cho ai mua. Thấy tôi cứ lưỡng lự, anh tự bỏ tiền mua hộ rồi bảo: “Lãi thì cô hưởng, lỗ để tôi chịu”. Vậy là từ đó, chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau”, Thanh Thanh Hiền xúc động kể.

Thanh Thanh Hiền cũng bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp Xuân Hinh, khi chị xem vở Chuyện tình sinh viên do ông đảm nhận vai chính. Thanh Thanh Hiền nói: “Tôi bị lôi cuốn bởi lối diễn của anh ấy, tự nhiên mà đầy sức hút. Xem xong, tôi chạy ngay vào cánh gà để nhìn cho rõ. Anh Hinh lúc đó nhìn tôi, cười kiểu... lạnh lùng, rồi đi thẳng. Tôi còn không chắc anh ấy biết tôi là ai”.

Về sau, chính Xuân Hinh là người chủ động tìm đến Nhà hát Cải lương Việt Nam để mời Thanh Thanh Hiền hợp tác. Ấn tượng đầu tiên của ông về chị lại gắn với câu chuyện hài hước - một kỷ niệm khiến danh hài “kinh hãi” ngay lần đầu bước vào phòng Thanh Thanh Hiền.

“Tôi bước vào phòng, thấy trên giường treo bức ảnh chân dung công chúa, mà mạng nhện giăng từ trên xuống. Cô ấy rót nước chè mời tôi, bảo mỗi tháng uống hết vài cân chè. Tôi sợ quá, nghĩ hợp tác nghề thôi, không dám có ý gì khác”, Xuân Hinh kể trong chương trình.

Tuy nhiên, lần hợp tác đầu tiên lại không suôn sẻ. Nam nghệ sĩ hồi tưởng, thời gian đầu hợp tác với Thanh Thanh Hiền, điều ông sợ nhất là… bị "bỏ bom" vào phút chót vì chị thường xuyên bận lịch diễn ở Nhà hát.

Xuân Hinh dí dỏm chia sẻ: “Mời cô ấy diễn thì gật đầu ngay, nhưng sát ngày, cô nói không diễn nữa. Tên là Thanh Thanh Hiền nhưng tôi gọi là… Thanh Tanh Bành thì đúng hơn!”.

Sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, Xuân Hinh được mệnh danh là “vua hài đất Bắc” nhờ diễn xuất tự nhiên, duyên dáng trong các vở chèo và tiểu phẩm hài Tết. Xuất thân từ Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ông không chỉ giỏi chèo mà còn thành thạo hát văn, xẩm, và hầu đồng, tạo nên một phong cách độc nhất vô nhị.

Trong khi đó, Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca cải lương nổi bật của miền Bắc. Từ nhỏ, cô đã gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, phong cách biểu diễn đa dạng, từ cải lương, dân ca đến bolero.

Sự kết hợp giữa Xuân Hinh - người nghệ sĩ với “cái duyên trời cho” - và Thanh Thanh Hiền - nữ nghệ sĩ tài hoa, đầy cảm xúc - đã tạo nên một cặp đôi sân khấu ăn ý, khiến khán giả không ít lần lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời.

Với chị, Xuân Hinh là một người nghệ sĩ rất nghiêm túc, kỹ lưỡng trong công việc.

“Về nghề, điều tôi học được ở anh Hinh chính là sự khó tính và chỉn chu đến từng chi tiết. Điều nữa khiến tôi rất nể phục là anh luôn trân trọng tài năng. Mỗi khi làm một tác phẩm, anh luôn ưu tiên mời những người giỏi nhất. Thậm chí, với một vai nhỏ, anh cũng tìm bằng được người có năng lực tốt nhất để đảm nhận”, chị nói.

Thanh Thanh Hiền nhấn mạnh rằng, sức hút của Xuân Hinh là thứ không thể học được. Nữ nghệ sĩ khẳng định: “Anh ấy đặc biệt vì không giống ai. Người khác cố bắt chước cũng không làm được như anh Hinh”.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là "cặp bài trùng" của sân khấu miền Bắc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thanh Thanh Hiền cho biết thêm, Xuân Hinh là người có trực giác nghệ thuật rất nhạy bén, đặc biệt trong việc lựa chọn kịch bản - hầu như vở nào ông chọn cũng thành công và được khán giả yêu thích.

Dù vậy, khi bước vào quá trình tập luyện, Xuân Hinh luôn tôn trọng ý kiến bạn diễn, lắng nghe và trao đổi một cách chân thành.

Với Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh không chỉ là người bạn diễn ăn ý, mà còn như một người anh lớn luôn bên cạnh che chở, nâng đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn trong cuộc sống. Có những chuyện buồn chưa kịp nói ra, ông đã thấu hiểu và buồn cùng chị.

“Vì vậy, tôi không dám để mình buồn. Gặp anh Hinh là phải vui, để anh còn yên tâm”, Thanh Thanh Hiền nói với sự trân quý dành cho người anh thân thiết.