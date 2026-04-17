Xuân Hạnh kể thời khó khăn "không có giày, váy để thi hoa hậu"

Tại chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" tổ chức ở Trường Đại học Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) ngày 16/4, Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Xuân Hạnh đã có buổi giao lưu với sinh viên, chia sẻ về hành trình vượt qua giới hạn bản thân để chạm tới thành công.

Hoa hậu Xuân Hạnh hát, giao lưu cùng sinh viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Xuân Hạnh kể về những lựa chọn khó khăn trên hành trình trưởng thành. Người đẹp kể, cô từng có thời điểm phải đứng giữa nhiều ngã rẽ, hoặc là vào TPHCM dự thi nhan sắc hay tiếp tục việc học, đi làm người mẫu để có thu nhập.

“Lúc đó, tôi không có cả váy hay giày để đi thi hoa hậu”, Xuân Hạnh nhớ lại.

Theo Xuân Hạnh, điều giúp cô bước tiếp trong những thời khắc chông chênh là câu hỏi: “Tại sao không?”. Chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm động lực để cô dám thử sức ở những lĩnh vực mới, kể cả khi chưa biết kết quả ra sao.

Xuân Hạnh hé lộ, cô từng đắn đo khi nhận một vai diễn phản diện vì lo ngại ảnh hưởng hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, cô quyết định thử sức để khám phá giới hạn của bản thân. Ngoài ra, Xuân Hạnh cũng tiết lộ thói quen tìm đến sách như một điểm tựa tinh thần mỗi khi hoang mang.

Cô nhắn nhủ các bạn trẻ: “Nếu chưa biết gì về một lĩnh vực, hãy đọc 5 cuốn sách về nó, bạn sẽ như thành chuyên gia”.

Hoa hậu Ngọc Châu ký tặng sách tại buổi giao lưu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Châu cho biết, cô từng đặt mục tiêu đăng quang không phải để sở hữu danh hiệu, mà để có cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo cô, điều quan trọng nhất là quá trình chuẩn bị nghiêm túc phía sau sân khấu.

“Tôi luôn nhìn lại bản thân một cách thẳng thắn, mình có gì, thiếu gì. Yếu ở đâu thì học nhiều nhất ở đó”, Ngọc Châu chia sẻ.

Ngọc Châu cho biết bản thân dành thời gian rèn luyện từ kỹ năng giao tiếp, tư duy đến khả năng trình diễn. Với Ngọc Châu, không có con đường tắt cho thành công, chỉ có sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày.

Ca sĩ Ngô Lan Hương cùng các hoa hậu, á hậu biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi nhận được câu hỏi từ sinh viên về việc thành công sớm hay thất bại sớm đáng sợ hơn, Hoa hậu Ngọc Châu bày tỏ quan điểm: “Nguy hiểm nhất là mất niềm tin vào chính mình và đứng yên. Thành công là nền tảng để đi tiếp, còn thất bại là cơ hội để hoàn thiện bản thân”.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Ngô Lan Hương cũng mang đến câu chuyện gần gũi về hành trình theo đuổi đam mê. Từ một cô gái chuyên hát nhạc cover, cô từng bước xây dựng con đường âm nhạc bằng sự kiên trì. “Hành trình cuộc đời giống như việc đọc sách, mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày một chút, đến một lúc bạn sẽ nhận ra mình đã đi rất xa”, ca sĩ chia sẻ.

Những chia sẻ chân thành của Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Ngô Lan Hương nhận được sự quan tâm từ đông đảo sinh viên có mặt tại chương trình. Nhiều bạn trẻ cho rằng, câu chuyện của các người đẹp đã truyền cảm hứng về tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng hoàn thiện bản thân.