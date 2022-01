Xu hướng thời trang nam 4.0: Sau ăn ngon, mặc đẹp sẽ là ăn sạch, mặc xanh

Giao lưu trực tuyến: Xu hướng thời trang nam 4.0

Chia sẻ tại talkshow Xu hướng thời trang nam 4.0, ông Đoàn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam cho hay, sự quan tâm của công chúng về thời trang đã có những biến đổi. Chúng ta đi qua những thời gọi là "ăn đói, mặc rách" cho đến nhu cầu "ăn no, mặc ấm", ở hiện tại là "ăn ngon, mặc đẹp" và trong tương lai sẽ là "ăn sạch, mặc xanh" và còn nhiều nhu cầu hơn nữa.

Cách đánh giá thời trang cũng là một phần của cuộc sống, phản ánh đúng nhu cầu của xã hội và con người.

Trước kia nhiều người nghĩ rằng người có điều kiện mới quan tâm đến thời trang. Nhưng bây giờ khái niệm thời trang đã trở nên gần gũi hơn rồi. Chỉ cần tôi mặc đẹp, tôi tự tin như vậy cũng đã là thời trang.

Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam.

Lý giải về việc thời trang nam giới hiện nay vẫn được đánh giá là khá đơn điệu so với nữ giới, Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam phân tích, điều này xuất phát từ hai lý do.

Thứ nhất là do nam giới chưa dành sự quan tâm nhiều cho thời trang. Có thể nam giới cho rằng thời trang không phải là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Lý do thứ hai có thể do nam giới còn "ngại" nổi bật và "ngại" chọn đồ.

"Bản thân tôi cũng có một chút ngại khi phải kết hợp nhiều món đồ với nhau, lựa chọn chất liệu phù hợp.

Trong một cuộc khảo sát của Owen có một dòng sản phẩm nam giới yêu thích đó chính là dòng áo có tính năng chống nhăn. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó không phải là tính năng quan trọng nhất, nhưng đó lại là tính năng được nam giới đề cao.

Tôi nhớ có một số nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ như Mark Zuckerberg hay Steve Jobs trước khi trở thành những người nổi tiếng họ luôn mặc áo polo. Họ nói rằng lựa chọn áo polo để tiết kiệm thời gian cho công việc. Điều đó chứng tỏ việc lựa chọn những sản phẩm thời trang đơn điệu với nam giới có thể xuất phát từ một chữ "ngại. Nếu nam giới có thể vượt qua được chữ "ngại" thì hoàn toàn có thể tạo được phong cách thời trang ấn tượng. "", ông Thuận nói.

Thời trang là một khái niệm "mở" nên để có một giải pháp mang tính toàn diện theo ông Thuận là khá mơ hồ. Bởi lẽ, giải pháp có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người kia.

"Tôi nghĩ rằng giải pháp đưa ra sẽ dựa trên hai yếu tố: Thứ nhất là "hợp cách", tức là ăn mặc có nhiều phong cách nhưng vẫn nên dựa trên các nguyên tắc cơ bản.

Thứ hai là "đồng bộ", một bộ đồ đẹp thôi chưa đủ, nó cần phù hợp với vóc dáng cơ thể mỗi người. Quần áo không phải cứ đắt là đẹp, thật ra trang phục phải "vừa" mới thật sự đẹp. "Vừa" ở đây có nghĩa là sự phù hợp với trạng thái của người mặc", ông Thuận nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam cho rằng, đại dịch đã thay đổi rất nhiều thứ trên thế giới và thời trang cũng không ngoại trừ.

Trước đây người ta thường nhắc nhiều tới cụm từ "fast fashion", nhưng khi Covid-19 xảy ra cụm từ đó ít được nhắc đến trong làng thời trang nữa, mà thay vào đó là thời trang mang tính bền vững.

Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam.

Trước đây đã từng có rất nhiều quan niệm "mặc đẹp" khác nhau của nam giới. Có những người cho rằng chỉ cần chọn những sản phẩm thời trang có thương hiệu là có thể giúp cho việc mặc đồ trở nên đẹp hơn. Nhưng điều này không hẳn đúng.

"Tôi cho rằng, nam giới mặc đẹp là khi họ thể hiện được một phong thái tự tin và bản lĩnh.

Để làm được điều đó trước tiên người nam giới phải hiểu được bản thân mình, hiểu rõ về hoàn cảnh nơi mình sẽ xuất hiện. Khi nam giới hiểu rõ về hai yếu tố đó sẽ có những cách kết hợp trang phục phù hợp với hoàn cảnh và bản thân. Sự phù hợp sẽ giúp nam giới cảm thấy tự tin hơn".

Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam cũng cho rằng, giải pháp giúp nam giới "tự tin, đẹp trong mọi hoàn cảnh" là chú trọng vào việc tư vấn trang phục và các bộ đồ "all in one" để tiết kiệm thời gian tối đa.

"Sau khi nghiên cứu và phát triển thời trang nam chúng tôi nhận thấy rằng, tư vấn trang phục là một nhu cầu không chỉ của nam giới mà của cả các chị em phụ nữ. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp thời trang nam giới trong thời gian tới.

Giải pháp thời trang chính là "All in one". Khi khách hàng vào website hoặc gọi điện về hotline của Owen, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp cho khách hàng. Chủ động tư vấn cho khách chọn đồ theo nhu cầu như mặc đi phỏng vấn, đi picnic. Owen sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp trong từng hoàn cảnh để khách hàng có thể phối đồ mà không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Ông Đoàn Đức Thuận (trái) - Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam cho rằng, sau ăn ngon, mặc đẹp sẽ là xu hướng ăn sạch, mặc xanh.

Trước đây, Owen thường ra những thiết kế áo riêng, quần riêng không có sự kết nối, nhưng theo thời gian chúng tôi nhận thấy rằng đây là một hạn chế gây khó khăn cho nam giới khi chọn đồ. Từ đó, bộ phận thiết kế đã đưa ra các giải pháp có tính ứng dụng cao hơn. Một chiếc áo thiết kế ra có thể được kết hợp với chiếc quần phù hợp và sử dụng trong hoàn cảnh phù hợp", bà Tuyết nói.

Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân bình luận, nam giới mặc đẹp chính là sự phù hợp với hoàn cảnh và môi trường xuất hiện.

"Ở công sở tiêu chuẩn mặc đẹp sẽ khác với tiêu chuẩn mặc đẹp của một buổi đi dã ngoại hay chơi thể thao.

Chính vì vậy để am hiểu và lựa chọn trang phục phù hợp rất quan trọng với người đàn ông.

Có những người rất yêu thích phong cách thời trang thanh lịch với những màu đơn sắc tối giản. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người đàn ông thích thể hiện cá tính thông qua kiểu dáng, cách phối màu trên trang phục.

Bản thân Ngọc Hân cũng không đánh giá phong cách nào đẹp hơn, bởi là một Nhà thiết kế nên tôi yêu thích sự đa dạng về thời trang. Bản thân tôi luôn tôn trọng gu ăn mặc của từng người. Tôi đề cao việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh".

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân cũng cho rằng, những nguyên liệu bền vững, thân thiện với môi trường sẽ là xu hướng thời trang được lựa chọn trong tương lai.

Tại buổi talkshow, các khách mời cũng trò chuyện, đưa ra quan điểm về các vấn đề: Nam giới mặc thế nào là đẹp? Thời đại 4.0, cuộc sống trở nên bận rộn, cần mọi thứ nhanh chóng hơn thì xu hướng thời trang nam có sự thay đổi thế nào? Giải pháp nào cho thời trang nam?

Làm thế nào để người đàn ông định hình phong cách cá nhân thông qua thời trang? Cuộc cách mạng thời trang xanh là gì và ứng dụng của thời trang xanh trong các thiết kế đồ nam?...

Hoa hậu Ngọc Hân (trái) chia sẻ tại sự kiện

Trước đó, chuyên mục D-Fashion của báo điện tử Dân trí tổ chức talkshow với chủ đề: "Xu hướng thời trang nam 4.0" nhằm tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về góc nhìn thời trang nam giới, là gợi ý tuyệt vời để cánh mày râu đẹp hơn mỗi ngày trong mắt chị em phụ nữ.

Chương trình có sự tham dự của các Hoa hậu, nhà thiết kế, khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực thời trang, từng ra mắt nhiều bộ sưu tập ấn tượng, gây tiếng vang với công chúng:

1 - Hoa hậu Việt Nam, Nhà thiết kế thời trang Ngọc Hân.

2 - Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam.

3- Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Tổng giám đốc CTCP Thời trang Kowil Việt Nam.

Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt talkshow là MC Thái Dũng.

