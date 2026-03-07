Xinh đẹp và ngọt ngào, Jisoo (Blackpink) vẫn gây tranh cãi về diễn xuất

Mới đây, video hậu trường của bộ phim với sự xuất hiện của hai diễn viên chính Jisoo và Seo In Guk được công bố. Trong đoạn video, các nghệ sĩ chia sẻ về quá trình quay phim cũng như cảm xúc trong ngày ghi hình cuối cùng.

Jisoo cho biết cô chỉ có cảnh quay chung với Kim Young Dae ở phân đoạn cuối. Do lịch quay khá gấp, cả hai nhanh chóng hoàn thành cảnh quay chung.

Jisoo đang gây chú ý khi tham gia dự án "Boyfriend on Demand" (Ảnh: Naver).

Trong khi nhiều đồng nghiệp thừa nhận họ xúc động và rơi nước mắt trong ngày quay cuối, Jisoo lại cho biết bản thân không khóc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô cố gắng suy nghĩ về cảm xúc trong khoảnh khắc đó nhưng không thật sự cảm thấy buồn. Thay vào đó, cô nhớ bầu không khí khá rộn ràng khi cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm, còn các đạo diễn mới là những người xúc động hơn.

Phát biểu của Jisoo nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng phản ứng này cho thấy cô thiếu sự gắn bó với dự án hoặc chưa thực sự nhập tâm vào vai diễn. Tuy nhiên, nhiều khán giả khác cho rằng cảm xúc trong ngày đóng máy mang tính cá nhân, việc không rơi nước mắt không đồng nghĩa với việc thiếu trân trọng bộ phim.

Trong Boyfriend on Demand, Jisoo vào vai Mirae - một họa sĩ truyện tranh mạng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thực và tìm kiếm trải nghiệm tình cảm thông qua trò chơi mô phỏng hẹn hò. Nhân vật tham gia một chương trình hẹn hò ảo, nơi người dùng có thể trải nghiệm những kịch bản tình yêu được “thiết kế” theo hình mẫu lý tưởng của riêng mình.

Một cảnh trong "Boyfriend on Demand" (Ảnh: Netflix).

Mỗi tập phim giống như một “vũ trụ” nhỏ với màu sắc thể loại khác nhau, đòi hỏi nữ chính phải liên tục thay đổi cảm xúc và phản ứng tâm lý. Sự kết hợp giữa yếu tố viễn tưởng và câu chuyện tình cảm đời thường được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút cho bộ phim.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Boyfriend on Demand là “phép thử” mới đối với Jisoo trong lĩnh vực diễn xuất. Trước đó, cô từng đóng chính trong Snowdrop cùng Jung Hae‑in - dự án được quảng bá rầm rộ nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều.

Sau đó, nữ thần tượng tiếp tục tham gia Newtopia cùng Park Jung‑min và góp mặt trong bộ phim điện ảnh Omniscient Reader: The Prophet, song những vai diễn này vẫn chưa giúp cô hoàn toàn thuyết phục khán giả về khả năng diễn xuất.

Những vai diễn này giúp Jisoo tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất, nhưng đồng thời cũng khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận về năng lực trong lĩnh vực này.

Jisoo và bạn diễn trong "Boyfriend on Demand" tại buổi họp báo giới thiệu phim (Ảnh: Naver).

Bản thân Jisoo cho biết cô cảm thấy như đang “mặc một bộ quần áo vừa vặn” khi hóa thân thành nhân vật Mirae trong bộ phim Boyfriend on Demand. Trong khi đó, đạo diễn Kim Jung-sik chia sẻ ông nhìn thấy ở nữ nghệ sĩ “nguồn năng lượng của một người quen đứng trên sân khấu”, điều mà ông cho rằng mang lại màu sắc riêng cho vai diễn.

Ngay từ trước khi phát sóng, Boyfriend on Demand đã nhận được nhiều sự chú ý nhưng cũng không ít hoài nghi. Sau khi bộ phim ra mắt vào ngày 6/3, phản ứng của khán giả tiếp tục chia thành hai luồng ý kiến. Một số cho rằng Jisoo có sự tiến bộ trong diễn xuất, trong khi những người khác nhận định cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục trên màn ảnh.

Sinh năm 1995, Jisoo ra mắt với tư cách thành viên nhóm Blackpink dưới sự quản lý của YG Entertainment từ năm 2016. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô cũng ghi dấu ấn với các dự án cá nhân, đặc biệt là ca khúc Flower phát hành năm 2023.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Jisoo còn được biết đến là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế, đồng thời là một trong những thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Trong số 4 thành viên của nhóm Blackpink, xuất thân gia đình của Jisoo được công chúng đặc biệt quan tâm. Theo một số nguồn tin, nữ ca sĩ được cho là con gái của một nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông tại Hàn Quốc.

Một số thông tin lan truyền cho rằng cha của Jisoo giữ vị trí CEO tại một công ty giải trí hoặc một đài truyền hình trong nước. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận những đồn đoán liên quan đến gia thế của mình.