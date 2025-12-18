Xiếc và cải lương "bắt tay" tái hiện cuộc đời của vua Trần Nhân Tông

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt chiều 17/12, NSND Triệu Trung Kiên cho biết, mối duyên hợp tác giữa Nhà hát Cải lương Việt Nam (cũ) và Liên đoàn Xiếc Việt Nam bắt đầu từ năm 2020.

Ê-kíp thực hiện chia sẻ về vở diễn (Ảnh: Lạc Thành).

Trước đó, 2 tác phẩm Cây gậy thần và Thượng Thiên Thánh Mẫu đã tạo hiệu ứng tích cực, mở ra hướng đi mới cho sân khấu truyền thống.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - chia sẻ, từ kinh nghiệm các dự án trước, ê-kíp sáng tạo đã kết hợp 2 loại hình một cách nhuần nhuyễn, để các tiết mục xiếc không đứng riêng lẻ mà trở thành yếu tố minh họa, bổ trợ, làm giàu cảm xúc cho mạch tự sự của vở diễn.

Ở vở diễn mới, ê-kíp đã chọn sân khấu vuông thay vì sân khấu tròn để tận dụng tốt hơn hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, qua đó nâng cao hiệu quả thị giác và tính giải trí.

“Là vở diễn về đề tài lịch sử, tôn vinh Phật hoàng Trần Nhân Tông nhưng chúng tôi nhấn mạnh yếu tố giải trí, hướng đến nhiều đối tượng khán giả và du khách”, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ.

Đạo diễn Trần Quang Khải chia sẻ, trong vở mới, anh và đồng nghiệp đã chọn những lát cắt tiêu biểu trong cuộc đời Phật hoàng để thể hiện, đầu tư nhiều hơn về ngôn ngữ biểu đạt, công nghệ và tính giải trí để vở diễn dễ cảm, dễ tiếp cận nhất khi chuyển tải những thông điệp ý nghĩa của lịch sử.

Trong vở diễn, khán giả được thưởng thức những bài ca cải lương ngọt ngào, sâu lắng, đồng thời mãn nhãn với những màn xiếc tung hứng, cầu bật, đu dây, nhào lộn trên không...

Đặc biệt, vở diễn mạnh dạn đưa xiếc thú như khỉ, dê, lợn… vào không gian sân khấu, tái hiện bối cảnh làng quê, xóm chợ, thiên nhiên vừa giàu tính tạo hình, vừa mang tính giải trí.

Vở diễn tái hiện cuộc đời của Phật hoàng Trần Nhân Tông (Ảnh: Ban tổ chức).

Hệ thống bục, đế sân khấu di chuyển linh hoạt, kết hợp màn hình led trình chiếu, cảnh trí và trang trí sân khấu, tạo nên không gian đa chiều, đa tầng.

Vở Trần Nhân Tông sẽ công diễn vào tối 20/12, 21/12 và 28/12 tại sân khấu vuông, Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội).