Xem tác phẩm giải nhất truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc”

Tối 6/12, Lễ trao giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025 đã diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025.

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao giải nhất cho tác giả đoạt giải (Ảnh: Tùng Anh).

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cho biết, sau 3 năm tổ chức, giải thưởng đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi ảnh, video truyền thống, trở thành giải thưởng cấp quốc gia, thu hút gần 40.000 tác phẩm tham dự. Nhiều tác phẩm xuất sắc đã được triển lãm rộng rãi trong và ngoài nước.

Năm nay, sau hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được khoảng 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 36 tác phẩm đoạt giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày triển lãm.

Ở hạng mục ảnh, giải nhất thuộc về tác phẩm Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Hạng mục video vinh danh giải nhất là tác phẩm Những nụ cười hạnh phúc của tác giả Lưu Minh Khương.

Tác phẩm "Những nụ cười hạnh phúc" (Video: Lưu Minh Khương).

Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh, mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ về sự chuyển mình của đất nước, tạo nên bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc, văn minh, giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ.

“Điều đặc biệt là các tác giả đến từ những ngành nghề, lứa tuổi, vùng miền và dân tộc khác nhau. Họ sử dụng những thiết bị khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giản dị.

Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là một tình yêu tha thiết, trái tim dành cho Tổ quốc và mong muốn truyền tải hình ảnh một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, năng động và hạnh phúc đến với thế giới”, ông Bình chia sẻ.

Tác phẩm ảnh "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" giành giải nhất tại Lễ trao giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam hạnh phúc (Ảnh: Phạm Ngọc Long Thiên).

Tác giả Phạm Ngọc Long Thiên chia sẻ rằng, tác phẩm Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình được chụp vào tối 28/4, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh cho biết: “Không khí ở bến Bạch Đằng hôm đó rộn ràng, rực rỡ. Tôi bấm máy giữa khoảnh khắc ấy, một TPHCM đang vui, đang sống, đang tự hào. Với tôi, đó chính là "Happy Việt Nam", niềm hạnh phúc được góp mặt trong dòng chảy lịch sử và lưu giữ nó lại qua một khung hình”.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) từ ngày 5/12 đến ngày 7/12, bao gồm 13 hoạt động đa dạng như triển lãm Việt Nam hạnh phúc, không gian tương tác số hóa, các khu trưng bày nghệ thuật, cây hạnh phúc và bản đồ hạnh phúc....