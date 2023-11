Westlife nói "Tôi yêu bạn", trở lại thanh xuân cùng hơn 12.000 fan Việt

Tối 21/11, đêm nhạc đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Westlife tại Việt Nam đã diễn ra ở Sân vận động Thống Nhất (quận 10, TPHCM), đón hơn 12.000 khán giả tham dự.

20h15, Westlife xuất hiện, mở màn buổi hòa nhạc với ca khúc Starlight đầy sôi động. Tiếp đó, khi giai điệu 2 bản hit Uptown girl và When you're looking like that được vang lên, khán đài như "nổ tung" trong những tiếng reo hò phấn khích.

Westlife biểu diễn tại Sân vận động Thống Nhất, tối 21/11 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong suốt gần 2 tiếng diễn ra chương trình, Westlife mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhóm được khen giữ phong độ giọng hát tốt. Nhiều bản hit của Westlife được khán giả Việt thuộc nằm lòng, tạo nên màn hòa giọng đầy cảm xúc giữa thần tượng và người hâm mộ.

Đặc biệt, Westlife còn ghi điểm bởi sự thân thiện, hài hước. Các thành viên thay phiên nhau giao lưu cùng khán giả, liên tục đổi lời ca khúc để thể hiện tình cảm với fan Việt.

Giọng ca chính, trưởng nhóm Shane Filan (Ảnh: Bích Phương).

Trưởng nhóm Shane Filan cho biết các thành viên vô cùng hạnh phúc, vinh dự khi trở lại Việt Nam sau 12 năm để tổ chức chuyến lưu diễn The wild dream. Nhóm ấn tượng bởi sự nhiệt tình chào đón của người hâm mộ Việt Nam và hứa "sẽ có những buổi diễn khác trong tương lai".

Kian Egan chia sẻ 2 thập kỷ trước, khi Westlife ở độ tuổi 20, người hâm mộ của nhóm cũng là những cô cậu thiếu niên. Giọng ca chính của Westlife cảm động khi các fan trưởng thành, "già đi" cùng nhóm, tiếp tục ủng hộ nhóm sau hơn 20 năm hoạt động.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Westlife trong đêm nhạc tại TPHCM (Thực hiện: Bích Phương).

Trong phần giao lưu, Nicky Byrne gây cười khi hỏi fan "có còn treo poster nhóm trong phòng ngủ nữa không?". Khi fan phản hồi "có", nam ca sĩ đùa vui: "Các bạn đang nói dối, vì chồng hay bạn trai của các bạn sẽ không cho phép điều này đâu".

Nicky Byrne cũng khiến fan thích thú khi cầm điện thoại quay lại quang cảnh khán đài. Anh nhờ người hâm mộ bật đèn flash điện thoại để tạo nên "biển ánh sáng trắng" kết hợp cùng gậy cổ vũ màu xanh đẹp mắt.

Mark Feehily hỏi khán giả Việt Nam: "Các bạn có thấy vui không? Có tận hưởng buổi diễn không?". Để thể hiện tình cảm với fan, Mark Feehily ghi dòng chữ tiếng Việt lên cánh tay và đọc to trên sân khấu: "Tôi yêu các bạn". Khán giả vỗ tay, khen ngợi Nicky nói tiếng Việt rõ ràng.

Khán giả bật đèn điện thoại để tương tác cùng Westlife (Ảnh: Bích Phương).

Không khí đêm nhạc được đẩy lên cao trào trong nhiều ca khúc huyền thoại ở phần sau chương trình như My love, Nothing's gonna change my love for you, I lay my love on you, You raise me up... Đông đảo khán giả xúc động khi hát cùng Westlife qua các bản hit đình đám một thời.

Anh Hồ Sĩ Hải Nguyên, 39 tuổi, đến từ TP Thủ Đức chia sẻ với phóng viên Dân trí đây là dịp để anh "sống lại thanh xuân".

"Đây là lần đầu tiên tôi được xem Westlife biểu diễn. Show này với chúng tôi là dịp để trở lại tuổi trẻ thêm một lần nữa. Thế hệ 8X chúng tôi lớn lên cùng âm nhạc Westlife. Các anh vẫn giữ phong độ như thời đỉnh cao. Tôi ấn tượng nhất với giọng ca chính Shane Filan. Trải nghiệm về đêm nhạc rất cảm xúc", anh Nguyên nói.

Chị Huyền Mai, 28 tuổi, bay từ Hà Nội vào TPHCM để trực tiếp thưởng thức đêm nhạc của Westlife.

"Tôi và 2 người bạn cùng săn vé, cùng bay vào TPHCM xem ca nhạc. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều ca khúc của Westlife nên không thể bỏ lỡ dịp này. Trong chương trình, bên cạnh những ca khúc huyền thoại, tôi cũng tận hưởng những màn trình diễn sôi động, những ca khúc phát hành trong giai đoạn sau này của nhóm.

Tôi tiếc vì khán giả Việt Nam chỉ thuộc một số ca khúc nổi tiếng. Đêm nhạc có một số khoảng lặng khi các thành viên hướng mic xuống khán đài mong khán giả hát theo", chị Mai đưa ra quan điểm.

Đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho fan Việt (Ảnh: Bích Phương).

Nhiều khán giả "trở lại thanh xuân" cùng Westlife (Ảnh: Bích Phương).

Trước đó, từ 17h, người hâm mộ từ nhiều vùng miền tại Việt Nam đổ về Sân vận động Thống Nhất, xếp hàng vào cổng soát vé.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số khán giả lớn tuổi dẫn con cùng đi xem ca nhạc. Đặc biệt, khán giả theo dõi chương trình không chỉ có những fan lâu năm, trung thành của Westlife thời đỉnh cao, mà còn thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Nhiều khán giả trẻ nói săn vé xem Westlife biểu diễn vì "tò mò".

Fan xếp hàng vào Sân vận động Thống Nhất, chiều 21/11 (Ảnh: Bích Phương).

Đêm thứ 2 của chuyến lưu diễn The wild dream tại TPHCM được tổ chức vào tối 22/11.