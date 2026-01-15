“Vua quảng cáo” Trương Minh Cường U50 sau đổ vỡ: Tôi vẫn tin vào tình yêu

Trở về Việt Nam đối diện với rất nhiều chua chát

Nhiều người bất ngờ khi thấy Trương Minh Cường quyết định rời Mỹ để quay về Việt Nam sinh sống và làm việc. Điều gì đã thôi thúc anh đưa ra lựa chọn mang tính bước ngoặt này?

- Tôi nghĩ lý do lớn nhất là đam mê điện ảnh trong mình vẫn còn quá lớn. Trước đây, tôi từng phải gác lại giấc mơ ấy giữa chừng vì gia đình, vì các con.

Nhưng đến giờ, khi gia đình không còn nữa, bản thân nhận ra, cuối cùng chỉ còn điện ảnh là đam mê. Vì thế, tôi quyết định quay về Việt Nam để tiếp tục làm nghề và làm hết mình trong quãng thời gian còn lại.

Tuy nhiên, ở độ tuổi không còn trẻ như xưa, tôi thực sự rất cần sự ủng hộ của mọi người để có thêm động lực. Trước khi về nước, đặc biệt trước thời điểm phim Lật mặt 7 bấm máy, bản thân đã trải qua không ít điều chua chát.

Ở độ tuổi gần 50, phải bắt đầu lại giữa một ngành giải trí sôi động như hiện nay là thử thách rất lớn với tôi. Nhưng vì đam mê quá lớn, tôi vẫn muốn thử, dấn thân và hy vọng những gì mình làm sẽ tạo nên được kỳ tích…

Diễn viên Trương Minh Cường ở tuổi U50.

Anh từng chấp nhận từ bỏ đỉnh cao danh vọng để sang Mỹ vì gia đình. Và rồi, khi những điều mình hy sinh và kỳ vọng không còn trọn vẹn, có lúc nào anh cảm thấy chới với?

- Việc sang Mỹ với tôi là một sự hy sinh và đánh đổi rất lớn. Ở một khía cạnh nào đó, tôi có thể xem mình là người thất bại trong lựa chọn ấy.

Thực tế, tôi chưa bao giờ có ý định ở Mỹ lâu dài, đó đơn giản chỉ là một mong muốn trong hành trình sống của tôi: Được một lần đặt chân đến đó, được trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ.

Nhưng vì một số vấn đề gia đình, đặc biệt là vì tương lai của các con, tôi buộc phải ở lại và chấp nhận dừng sự nghiệp trong nước.

Dù thực tế không giống như những gì từng kỳ vọng, tôi vẫn có được những trải nghiệm rất khác biệt trong một môi trường luôn song hành cả được và mất.

Những năm tháng ở Mỹ, giai đoạn nào với tôi cũng khó khăn, nhưng khó khăn nhất là khi gia đình tan vỡ và tôi phải chia tay con gái. Từ một người từng có tất cả, tôi trở thành người không có gì: Gia đình, công việc kinh doanh và sự nghiệp cùng lúc sụp đổ. Cú sốc ấy khiến tôi chới với, có lúc không chấp nhận được chính mình. Tôi trải qua quãng thời gian dài khủng hoảng tâm lý, rồi rơi vào trầm cảm.

Nhưng dần tôi hiểu rằng, những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi hay quay lại.

Điều duy nhất tôi có thể làm là sống tốt nhất cho hiện tại, toàn tâm cho cuộc sống, cho công việc và cho những đam mê thật sự của mình, đồng thời chấp nhận và chịu trách nhiệm với những lựa chọn đã qua.

Điều gì đã giúp anh Trương Minh Cường vượt qua giai đoạn trầm cảm ấy? Ai là chỗ dựa cho anh trong thời điểm đó?

- Chính là 2 đứa con. Tôi muốn các con nhìn thấy một người cha tốt hơn, có trách nhiệm hơn so với những gì tôi từng làm trước đây. Có thể tôi không hoàn hảo, có thể có những lý do khiến mọi chuyện đi chệch hướng, nhưng bản thân nghĩ mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình và với các con.

Tôi chọn cách không bỏ cuộc, chấp nhận thay đổi để tốt hơn mỗi ngày. Có những tổn thương khiến tôi mất 4-5 năm mới có thể tự hàn gắn, học cách chấp nhận chính mình và tiếp tục bước đi.

Đó là một hành trình rất dài và không hề dễ dàng, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để vượt qua.

Việc quay về, làm lại từ đầu với tôi không chỉ là bắt đầu lại sự nghiệp, mà còn là mong muốn chứng minh rằng dù khó khăn đến đâu, nếu mình quyết tâm và không buông bỏ, mình vẫn có thể đi tiếp.

Nam diễn viên từng được mệnh danh là "vua quảng cáo".

Làm lại ở tuổi U50, chấp nhận cát-xê 25 triệu đồng

Sau những thất bại đã qua, bài học lớn nhất mà anh nhận được là gì?

- Những biến cố đã nhào nặn tôi thành một con người hoàn toàn khác: Trầm lắng, bao dung và sâu sắc hơn. Thay vì gặm nhấm quá khứ, tôi nhìn vào thất bại để lấy đó làm động lực. Tôi luôn coi mình là một chiến binh, mọi thử thách xảy đến chỉ để bồi đắp kinh nghiệm sống chứ không bao giờ có thể khiến tôi lùi bước.

Có thể nói, trở lại Việt Nam, Trương Minh Cường như bắt đầu từ con số 0, ở độ tuổi U50, áp lực của anh như thế nào?

- Tôi không nghĩ mình bắt đầu lại từ con số 0, mà là từ con số âm rất sâu. Áp lực hiện tại lớn gấp bội so với ngày xưa, khi tôi còn là một cậu bé dưới quê lên Sài Gòn, bởi giờ đây tôi không còn trẻ nữa.

Ở tuổi này, áp lực về sức khỏe và sự đào thải của thời gian buộc tôi phải cố gắng gấp trăm lần bình thường. Tôi chấp nhận và phải học cách sống chung với nó.

Đôi khi áp lực đè nén khiến tôi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi bản thân tự nhủ: Trời đất thử thách mình nhiều đến thế, chắc là để ban cho mình “kim cương”.

Tôi hy vọng như vậy để có động lực bước tiếp. Nếu khó khăn lại buông xuôi, tôi thấy mình không xứng đáng với những gì đã trải qua. Tôi buộc phải là người vượt qua, và tôi tin sự nỗ lực này sẽ truyền cảm hứng được cho nhiều người khác.

Trương Minh Cường chia sẻ rằng, về Việt Nam làm lại từ đầu, anh chấp nhận cát-xê chỉ 25 triệu đồng.

Từng được mệnh danh là “vua quảng cáo”, "tài tử điện ảnh", “Jang Dong Gun Việt Nam” với thu nhập khủng, giờ đây phải bắt đầu lại từ đầu, có bao giờ Trương Minh Cường thấy chạnh lòng?

- Có chứ. Hồi trước, một giây quảng cáo của tôi được trả mấy chục ngàn USD, còn bây giờ có nơi mời tôi làm đủ thứ việc nhưng chỉ trả 25 triệu đồng. Họ thậm chí còn đem mức độ nổi tiếng của mình ra để so sánh, trả giá.

Có lúc tôi cũng thấy ức, không muốn nhận. Nhưng nếu không làm thì không có tiền. Tôi ở đây một mình, phải lo đủ thứ chi phí, còn phải lo cho con cái ở Mỹ và người thân trong gia đình. Nên tôi không kén chọn vai diễn, lớn hay nhỏ, chính hay phụ, ác hay hiền, miễn là được làm nghề và mưu sinh chân chính.

Tôi từng đọc một câu rằng, nếu cuộc sống luôn xuôi dòng thì nghĩa là mình đang “chết”, chỉ khi phải bơi ngược dòng, mình mới thực sự tồn tại.

Hiện tại, khi đã về Việt Nam, anh giữ liên lạc và mối quan hệ với vợ cũ cùng các con ở Mỹ như thế nào?

- Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với các con ở Mỹ. Con lớn 17 tuổi, cao trên 1,8m và không thích xuất hiện trước truyền thông, nên tôi tôn trọng sự riêng tư của các con.

Vợ cũ đã có cuộc sống mới vì thế tôi chọn cách để mọi thứ lắng lại.

Hiện tại, tôi tập trung cho sự nghiệp và hành trình của riêng mình. Điều tôi mong mỏi nhất là các con có thể hãnh diện về tôi. Dù không ở bên các con nhiều như mong muốn, tôi luôn muốn chúng thấy rằng ba mình đã nỗ lực như thế nào và chưa bao giờ bỏ cuộc.

"Có tiền thì mọi thứ tự khắc sẽ đến"

Sau những biến cố, niềm tin vào tình yêu và hôn nhân trong Trương Minh Cường có còn?

- Còn chứ. Tôi vẫn giữ nguyên niềm tin vào công việc, tình yêu và mọi thứ xung quanh mình.

Những gì đã trải qua cho tôi nhiều bài học để hoàn thiện, có kinh nghiệm hơn cho những lần tới. Tôi không hề mất niềm tin vào cuộc sống sau những biến cố.

Nếu có một người mới đến cạnh mình lúc này, anh mong chờ điều gì ở họ?

- Tôi không mong chờ gì cả. Lúc này, tôi chỉ mong có nhiều người biết đến mình và kiếm được nhiều tiền. Tôi nghĩ, có tiền thì mọi thứ sẽ tự khắc sẽ đến.

Nếu bản thân chưa thành công thì tôi chẳng dám mong ngóng điều gì khác. Mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm 2026 là quay lại hành trình của mình và tìm lại vị trí ban đầu.

Tôi muốn chinh phục một đỉnh núi khác. Nếu thời thanh xuân tôi từng ở đỉnh cao, thì nay tôi muốn xem “đỉnh cao của một ông già” sẽ như thế nào.

Ở độ tuổi và sức khỏe hiện tại, để quay lại hào quang xưa, tôi buộc phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp trăm lần thời trẻ. Tôi rất mong mọi người ủng hộ và tiếp thêm động lực để một "ông già" như tôi có thể leo lại ngọn núi cũ này.

Trương Minh Cường tái xuất trong phim điện ảnh "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Anh có lo mình bị “lỗi thời” khi trở lại thị trường điện ảnh hiện nay?

- Có chứ. Sau 15 năm ở Mỹ, tôi gần như không theo kịp mạng xã hội, TikTok. Tôi phải ngồi xem TikTok cả tuần để hiểu giới trẻ đang làm gì.

Thời của tôi, năng lực thật là yếu tố quyết định. Bây giờ, công nghệ và truyền thông phát triển quá nhanh. Tôi thấy mình lạc lõng, nhưng vẫn phải học cách hòa nhập. Ở tuổi này, tôi không còn quyền lực như trước, chỉ còn kinh nghiệm và bài học sống.

Cảm giác của Trương Minh Cường thế nào khi "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - bộ phim quay từ 10 năm trước - cuối cùng cũng được công chiếu tại rạp?

- Đây là vai diễn đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi bị gãy tay trong quá trình quay, ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Khi đó, tôi đang sống ở Mỹ nhưng vẫn quyết định bay về Việt Nam tham gia, thậm chí còn góp tiền đầu tư cho phim vì quá thích kịch bản.

Bộ phim trải qua rất nhiều biến cố như thay diễn viên, chỉnh sửa kịch bản, quay lại nhiều phân đoạn, chờ đợi suốt 10 năm mới có cơ hội ra rạp. Với tôi, chỉ cần phim được ra mắt là đã hoàn thành trách nhiệm với dự án.

Tôi không dám kỳ vọng phim đạt 200-300 tỷ đồng. Sau 10 năm, thị hiếu khán giả và cách làm phim đã khác rất nhiều. Tôi chỉ mong bộ phim có một kỳ tích nho nhỏ, giống như chính hành trình của tôi - cố gắng chuyển bại thành thắng.

Cảm ơn anh Trương Minh Cường vì những chia sẻ!

Diễn viên Trương Minh Cường (SN 1978) từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là Gió nghịch mùa. Anh được gọi là "Jang Dong Gun phiên bản Việt" vì khuôn mặt có nét hao hao tài tử Hàn Quốc. Ngoài ra, nam diễn viên từng được mệnh danh là "vua quảng cáo" vì được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Có thời điểm, 15 phút "khung giờ vàng quảng cáo" đã có 5 quảng cáo có mặt Trương Minh Cường. Năm 2009, Trương Minh Cường kết hôn cùng một doanh nhân rồi sang Mỹ định cư. Tháng 10/2021, anh xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Năm 2023, nam diễn viên về Việt Nam, đóng Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải.

Ảnh: Facebook nhân vật