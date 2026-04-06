Vũ Thu Hoài tuổi 36 xinh đẹp viên mãn, hiếm hoi nói về chồng doanh nhân

Vũ Thu Hoài (SN 1990, quê Tuyên Quang) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn với vai trò MC - BTV thể thao, đồng thời tham gia nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như: Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại, Người phán xử… Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thu Hoài còn là KOL với hơn 300.000 người theo dõi và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Năm 2020, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - hiện là đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf. Cuối năm 2022, hai vợ chồng đón con đầu lòng, tên thân mật là Tiger.

Mới đây, Vũ Thu Hoài nhận được sự quan tâm, chú ý khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng. Cô đảm nhận vai Mỹ Linh trong phim giờ vàng Bước chân vào đời với hình ảnh “nữ tổng tài” sang trọng, sắc sảo.

Nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Vũ Thu Hoài ở tuổi 36.

Tái xuất phim giờ vàng VTV sau 5 năm vắng bóng

Gần 5 năm là khoảng thời gian khá dài cho sự vắng bóng của một gương mặt đang được yêu thích trên sóng VTV. Tại sao Vũ Thu Hoài lại chọn "ở ẩn" lâu đến vậy?

- Thực ra, thời gian qua không hẳn là tôi “ở ẩn” hay mất tích, mà tôi chủ động lùi lại để lo cho gia đình, nhất là việc sinh và chăm con. Tôi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đến hơn 2 tuổi, nên gần như lúc đó toàn bộ thời gian chỉ dành cho bé.

Khi làm mẹ, mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Không chỉ là thời gian mà cả vóc dáng, ngoại hình của mình cũng không còn được như trước. Trong khi đó, phim truyền hình bây giờ cũng đòi hỏi yếu tố về mặt hình ảnh. Có thể ở ngoài, mọi người nhìn tôi thấy vừa vặn, nhưng cứ lên hình là ống kính lại khiến mình trông tròn trịa hơn hẳn.

Tôi muốn khi mình quay lại, hình ảnh phải thật chỉn chu và bản thân phải thấy hài lòng nhất. Đó không chỉ là cách tôi giữ gìn hình ảnh cá nhân, mà quan trọng là để tôn trọng khán giả.

Nghĩa là trong suốt 5 năm qua, bạn vẫn nhận được những lời mời đóng phim nhưng đều từ chối vì chưa tự tin về ngoại hình hay vì lý do nào khác?

- Thực ra không chỉ là ngoại hình. Có những lời mời đến khi con tôi mới được 3 tháng, lúc đó thực sự không thể đi đâu được. Đến khi con hơn 1 tuổi, dù rất nhớ nghề, tôi cảm thấy vẫn chưa đúng thời điểm.

Bản thân là người khá cầu toàn trong việc chăm con, chỉ cần đi làm vài hôm, để con ở nhà thôi cũng đã thấy không yên tâm. Tôi luôn lo nếu mình đi quay từ sáng sớm đến đêm muộn thì bé ở nhà sẽ ra sao, có ăn ngoan không, nhớ mẹ không.

Phải đến năm nay, khi con tròn 3 tuổi, bắt đầu đi học và cứng cáp hơn, tôi mới thực sự yên tâm để “gửi gắm” và quay trở lại với công việc.

Nữ diễn viên hiện nhận được sự quan tâm khi tái xuất phim giờ vàng VTV với vai Mỹ Linh trong "Bước chân vào đời".

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng, Thu Hoài có lo mình không còn sức hút và bị những gương mặt trẻ thay thế?

- Nếu nói không lo là nói dối. Nhưng tôi quan niệm mỗi người có một "vùng trời" riêng và mỗi độ tuổi, giai đoạn sống sẽ cho mình những trải nghiệm khác nhau để đưa vào vai diễn.

Vai Linh trong "Bước chân vào đời" đánh dấu sự trở lại của Vũ Thu Hoài với hình tượng sang chảnh, quý phái. Đây có phải là dạng nhân vật được "đo ni đóng giày" cho bạn, vì phong cách này cũng khá giống với bạn ngoài đời?

- Đó chỉ là một phần thôi. Thực ra, tôi đã chuẩn bị tâm thế quay lại với phim truyền hình từ 1 năm trước chứ không đợi đến khi có lời mời này. Tôi thậm chí còn đi học diễn xuất trở lại vì quan niệm “trăm hay không bằng tay quen”.

Lâu không đứng trước ống kính, phản xạ và cảm xúc chắc chắn sẽ bị cứng, nên bản thân muốn mình phải sẵn sàng từ bên trong chứ không chỉ ở vẻ bề ngoài.

Thêm nữa, nhân vật Linh trong kịch bản mới 26 tuổi, trong khi mình hiện tại đã 36. Cách biệt 10 tuổi là cả một thế hệ, đó là áp lực cực kỳ lớn. Để thu hẹp khoảng cách này, tôi phải thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu sáng hơn và chọn trang phục rất kỹ để trông trẻ trung nhất có thể.

Gần 5 năm không lên hình, tôi cũng lo không biết gương mặt mình khi quay cận sẽ thế nào, liệu những khuyết điểm của thời gian có bị lộ rõ hay không.

Ngoài đời, nữ diễn viên có gu thời trang thanh lịch, hiện đại.

Được biết Vũ Thu Hoài có thương hiệu thời trang riêng do chính mình thiết kế, hẳn việc lo phục trang cho nhân vật Linh trong phim cũng nhàn hơn vì nhờ "của nhà trồng được"?

- Mọi người hay nghĩ chủ thương hiệu thời trang đi đóng phim sẽ nhàn vì có sẵn đồ, nhưng thực tế không phải trang phục nào mình làm ra cũng mang vào phim được.

Đồ tôi thiết kế thường hướng đến sự thanh lịch, sang trọng nên có phần "dừ" hơn so với nhân vật Linh mới 26 tuổi. Tôi đã mất 2 tuần ròng rã đi tìm thêm đồ từ các nhãn hàng khác để cân bằng giữa yếu tố công sở, sự trẻ trung mà vẫn phải có khí chất. Tôi không muốn bê nguyên xi Thu Hoài ngoài đời vào phim, vì như thế sẽ tự làm hạn chế khả năng sáng tạo nhân vật của mình.

Sau sinh, bạn từng chia sẻ cơ thể có những thay đổi như bắp tay to hay phần bụng dưới. Bạn đã “xử lý” thế nào khi lên hình để vẫn giữ được hình ảnh đẹp, chỉn chu trong mắt khán giả?

- (Cười) Phụ nữ ai cũng có khuyết điểm, nhất là sau khi sinh nở. Tôi chọn cách dùng thời trang để khéo léo che đi. Tôi ưu tiên những thiết kế nhấn vào vòng eo, chất liệu đứng form để giấu phần bụng dưới, hoặc áo có tay bồng nhẹ để che bắp tay.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tự tin. Tôi muốn truyền cảm hứng rằng, phụ nữ không cần hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ cần biết chăm sóc bản thân và chọn trang phục phù hợp, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng. Đừng vì vài vết rạn hay chút mỡ thừa mà đánh mất sự tự tin vốn có.

Vũ Thu Hoài chia sẻ cởi mở về sự trở lại với màn ảnh VTV và cuộc sống hôn nhân.

Vũ Thu Hoài có từng chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng trang lứa đã có sự nghiệp diễn xuất ổn định, trong khi con đường nghệ thuật của mình lại khá trắc trở và nhiều lần bị gián đoạn?

- Bản thân vẫn tin vào chữ “duyên”. Năm 2014, tôi từng nhận được lời mời đóng vai chính của VFC, một cơ hội mà bất cứ diễn viên trẻ nào cũng khao khát. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó tôi cũng vừa mới vào làm tại ngân hàng được 1 tháng.

Là con gái một thân một mình ở Hà Nội, tôi muốn chọn sự ổn định để bố mẹ ở quê yên tâm, nên đã chọn công việc văn phòng và tạm dừng đóng phim suốt 3 năm. Khoảng thời gian đó, có lẽ mọi người nghĩ tôi giải nghệ nên không ai mời nữa. Nhìn bạn bè lên sóng, tôi cũng dằn vặt, tự hỏi liệu mình có chọn sai đường không.

Phải đến năm 2016, vai diễn trong Người phán xử mới là bước ngoặt khiến tôi nhận ra niềm đam mê thực sự của mình. Hồi đó, tôi đã dùng toàn bộ 12 ngày phép trong năm và tất cả ngày nghỉ cuối tuần để đi quay.

Sau bộ phim đó, tôi mới đủ quyết tâm nghỉ việc ngân hàng để quay lại với nghề một cách chuyên nghiệp.

Kết hôn sau 3 tháng yêu, mẹ chồng dễ tính và tâm lý

Chồng của bạn là người Hà Nội, nền tảng kinh tế tốt, giàu có, có phải đây cũng là hình mẫu bạn đời lý tưởng mà Vũ Thu Hoài từng đặt ra không?

- Thật ra chồng vẫn hay trêu tôi: "Anh mới là chân dài, còn em là đại gia", vì rõ ràng chân anh ấy dài hơn chân tôi (cười). Hồi trẻ, tôi từng nghĩ mình sẽ không lấy chồng vì bản thân khá khó tính và kén chọn.

Nhưng tiêu chuẩn của tôi chưa bao giờ là tìm một người chồng thật giàu để nuôi mình. Bản thân tự lập từ sớm và tự lo được cho cuộc sống riêng. Tôi chỉ cần một người đàn ông có chí tiến thủ, biết lắng nghe, chia sẻ và mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Tôi với chồng kết hôn chỉ sau 3 tháng yêu nhau. Đó là một quyết định nhanh gọn nhưng rất lý trí.

Điều khiến tôi cảm thấy anh ấy chính là một nửa của mình là bởi anh "chịu" được cái tính nết đôi khi "trái nắng trở trời" của tôi. Anh luôn là hậu phương vững chắc, điềm đạm trước mọi vấn đề. Khi ở bên anh, tôi được là chính mình nhất.

Tổ ấm viên mãn của Vũ Thu Hoài (Ảnh: Facebook nhân vật).

Làm vợ một người không hoạt động trong ngành nghệ thuật, bạn có gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung, nhất là khi mình phải đóng những cảnh tình cảm với bạn diễn nam?

- Chồng là người ủng hộ tôi tuyệt đối, đôi khi còn hơn cả chính tôi. Khi bản thân dừng công việc MC, chính anh ấy là người động viên: "Coi như mình đóng cánh cửa này để mở ra cánh cửa khác, em cứ làm những gì thấy hạnh phúc là được".

Dù thoải mái thế, khi tôi quay lại đóng phim, anh ấy vẫn hay trêu: "Thế phim này có cho anh xem không?". Thường những phim có cảnh tình cảm tôi sẽ không dám bật cho chồng xem vì sợ anh ấy... tâm tư (cười).

Nhưng phim này tôi tự tin bảo: "Có, xem thoải mái!", vì vai diễn của tôi tập trung nhiều vào chuyên môn và đấu trí chứ không phải kiểu tình cảm lứa đôi sướt mướt.

Theo bạn, điều gì giúp hôn nhân của mình luôn giữ được sự gắn bó và cảm xúc như những ngày đầu?

- Thực ra không phải điều gì quá lớn lao, mà lại nằm ở những thói quen rất nhỏ nhưng cần được duy trì đều đặn. Ví dụ như việc chồng vẫn giữ thói quen đưa đón tôi đi làm, dù bản thân hoàn toàn có thể chủ động được việc đó.

Hay đơn giản là hai vợ chồng vẫn dành thời gian ngồi lại với nhau, nói chuyện, chia sẻ về công việc, về những điều diễn ra trong ngày. Những điều tưởng chừng rất nhỏ thôi, nhưng nếu dần dần mình bỏ đi, mọi thứ sẽ trở thành “đương nhiên”, và đó là lúc tình cảm dễ bị nguội đi lúc nào không hay.

Vũ Thu Hoài cho biết, chồng cô là người điềm đạm, không nói lời hoa mỹ .

Sau khi có con, thói quen lãng mạn đó có còn duy trì?

- Chồng vẫn luôn đưa đón tôi bất kể đêm khuya. Hồi tôi còn làm MC thể thao, chương trình thường kết thúc rất muộn. Dù 1h sáng mới xong, anh ấy vẫn luôn đặt báo thức để thức giấc, chạy đến tận công ty đón vợ về. Anh bảo không yên tâm để tôi đi một mình đêm hôm như thế.

Bây giờ có con, thời gian riêng tư ít đi nhưng hai đứa vẫn tranh thủ. Đôi khi chỉ cần “trốn” con một lúc, ngồi nhâm nhi ly rượu vang và tâm sự về những dự định sắp tới là thấy đủ rồi. Chồng tôi không phải kiểu người nói lời hoa mỹ, nhưng chính những hành động nhỏ ấy khiến tôi cảm thấy mình luôn được trân trọng.

Cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu của Vũ Thu Hoài thì sao? Có gặp áp lực hay va chạm nào không?

- Trộm vía là tôi khá may mắn khi có người mẹ chồng rất dễ tính và tâm lý. Trong gia đình, mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng, không có những căng thẳng hay va chạm như nhiều người vẫn hình dung. Khi tôi bận công việc, chỉ cần nói một câu là mẹ sẵn sàng hỗ trợ, chăm cháu giúp để tôi yên tâm đi làm.

Tôi nghĩ, đó cũng là một may mắn rất lớn mà không phải ai cũng có được.

Ở tuổi 36, nữ diễn viên hài lòng với những gì mình đang có.

Sau "Bước chân vào đời", Vũ Thu Hoài có dự định gì cho chặng đường sắp tới? Bạn sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian cho diễn xuất hay tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh thời trang?

- Tôi sẽ cố gắng cân bằng cả hai. Nghệ thuật là đam mê, là nơi tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Còn thời trang là sự nghiệp, là đứa con tinh thần mà tôi đã dày công gây dựng.

Tôi cũng hy vọng sẽ sớm được gặp lại khán giả trong các dự án phim mới với những màu sắc khác biệt, có thể là một nhân vật gai góc, số phận hơn. Tôi muốn thử thách giới hạn của bản thân mình.

