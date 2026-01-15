Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 14/1, nền tảng kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc thông báo lá đơn mang tên “Yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội và điều tra của công tố viên đặc biệt đối với vụ cưỡng hiếp tập thể nữ diễn viên phụ” đã đáp ứng đủ điều kiện để được thẩm tra và chính thức được đệ trình lên Ủy ban Hành chính công và An ninh Hàn Quốc.

Theo quy định, nếu kiến nghị nhận được hơn 50.000 lượt ủng hộ từ công chúng, văn bản đó sẽ được chuyển đến ủy ban thường trực có thẩm quyền của Quốc hội Hàn Quốc. Ủy ban sẽ tiến hành xem xét vấn đề và từ đó, ra quyết định chấp thuận hoặc bác bỏ kiến nghị.

Mẹ nữ diễn viên Yang Sora công khai bi kịch của 2 con gái trong chương trình phát sóng vào năm 2025 (Ảnh: SBS).

Được biết, bản kiến nghị trên đã đạt 50.000 chữ ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần kể từ khi được phát động. Bản kiến nghị được khởi xướng sau khi câu chuyện bi kịch của nữ diễn viên phụ có tên là Yang Sora được hé lộ vào năm ngoái.

Tháng 7/2025, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước những chia sẻ của mẹ nữ diễn viên Yang Sora trong chương trình truyền hình thực tế Smoking Gun. Mẹ của cố diễn viên đã kể lại ký ức kinh hoàng khi con gái bà bị xâm hại tình dục trong 3 tháng vào năm 2006.

Yang Sora đã qua đời vào tháng 8/2009. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh giấy với những nội dung khác nhau trong căn phòng Sora lưu trú trước khi qua đời.

Một trong những mảnh giấy được công bố trong chương trình truyền hình, có đoạn viết: “Tôi đã phải qua đêm với nhiều người trong công ty. Tôi bị trưởng ban xâm hại. Mọi chuyện đều là một chương trình đã được lên kế hoạch”.

Theo lời kể của mẹ nữ diễn viên, con gái bà từng là sinh viên cao học đi làm thêm ở đoàn phim được quay tại Hadong, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc). Cô đã bị trưởng nhóm phụ trách diễn viên quần chúng xâm hại tình dục, cưỡng hiếp ngay trên phim trường.

Mẹ của Yang Sora vẫn chiến đấu để tìm lại công lý cho con gái suốt những năm qua (Ảnh: SBS).

Khi trở về Seoul (Hàn Quốc), nhóm người này tiếp tục dụ dỗ Yang Sora tới các buổi tiệc, chuốc rượu và đưa cô về phòng riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Nữ diễn viên từng kể với mẹ, cô bị quấy rối ngay tại nơi làm việc hay trên những chuyến xe di chuyển cùng đồng nghiệp.

Mẹ của nữ diễn viên cho biết, trong 3 tháng, con gái bà đã bị 12 người khác nhau xâm hại. Yang Sora từng bị kẻ xấu giữ điện thoại và giam lỏng suốt 3 ngày. Khi nhắc lại những ký ức này, mẹ của nữ diễn viên không cầm được nước mắt.

Mẹ của Yang Sora đã thuyết phục con gái nộp đơn tố cáo những người có hành vi quấy rối và xâm hại cô. Tuy nhiên, vụ việc đã khép lại do Sora thiếu bằng chứng. Những người bị nữ diễn viên tố cáo đều khẳng định, quan hệ của họ có sự đồng thuận từ 2 phía.

Mẹ của Yang Sora nhớ lại: “Tôi mang tập giấy ghi chú và băng ghi âm mà Sora để lại đến đồn cảnh sát, nhưng họ chỉ nói: “Chỉ có vậy thôi sao? Đây không thể là bằng chứng để khởi tố được”. Họ còn bảo Sora phải quên chuyện đó đi và quay về hòa nhập với xã hội”.

Người dùng mạng tại Hàn Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị mở lại cuộc điều tra vụ xâm hại nữ diễn viên Yang Sora (Ảnh: Newsen).

Mẹ của Sora không bỏ cuộc, tiếp tục đồng hành với con gái trong hành trình tìm công lý. Song, vụ việc không tiến triển và bản thân nữ diễn viên phải chịu áp lực tâm lý trong thời gian dài.

Mẹ của cố diễn viên kể trong chương trình: “Họ nhốt con tôi cùng với kẻ xâm hại trong một căn phòng không cửa, không tấm ngăn. Tôi phải dùng cả thân mình che cho con. Mỗi khi con trả lời, bọn họ đều nghe rõ”.

Sau 2 năm theo đuổi vụ việc, Yang Sora đã rút toàn bộ đơn kiện vì không thể chịu đựng nỗi đau. Nữ diễn viên từng đánh mẹ và em gái, hoặc có hành vi bất thường, như đi lại khắp nhà trong tình trạng khỏa thân.

Mẹ của nữ diễn viên đau đớn kể rằng, con gái bà thường xuyên mơ thấy ác mộng, trang nhật ký dày đặc những lời tự vấn không ổn định. Và chỉ 1 năm sau đó, cô qua đời.

Một năm sau khi Yang Sora mất, em gái cô cũng ra đi vì không thể chịu được áp lực tâm lý và nỗi dằn vặt bản thân đã giới thiệu công việc cho chị gái. Trong 2 năm liên tiếp, mẹ của Sora mất đi 2 cô con gái.

Khi biết tin con gái lớn bị xâm hại, cha của họ đã đột quỵ xuất huyết não. Sau khi con gái nhỏ qua đời, ông cũng không thể qua khỏi.

Chỉ trong thời gian ngắn, mẹ của Yang Sora mất đi 3 người thân yêu nhất. Tuy nhiên, những năm qua, bà tiếp tục sống và không ngừng nuôi hi vọng một ngày nào đó có thể khiến những kẻ gây ra nỗi đau cho con gái bà phải đền tội.

Năm 2014, mẹ của Yang Sora đã đệ đơn kiện dân sự chống lại 12 người đàn ông nhưng thua kiện với lý do thời hiệu khởi kiện dân sự 3 năm đã hết.

Dù vậy, bà không bỏ cuộc, tiếp tục đưa vấn đề ra công luận dù các đối tượng bị cáo buộc kiện bà vì tội phỉ báng. Tòa án đã tuyên bà vô tội và từ đó, mẹ cố diễn viên vẫn liên tục công khai danh tính và nơi ở của những người đàn ông thông qua kênh YouTube.

Những lời kể của người mẹ nữ diễn viên trong chương trình phát sóng vào năm 2025 đã khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Vụ việc Yang Sora lập tức trở thành tâm điểm truyền thông xứ kim chi và khiến một bản kiến nghị đòi công lý cho cố diễn viên được phát động vào năm ngoái.

Trong bản kiến nghị, người khởi xướng chia sẻ: “Nạn nhân, làm diễn viên quần chúng, bị 12 người - bao gồm cả trưởng nhóm tuyển chọn diễn viên quần chúng - cưỡng hiếp và xâm hại tình dục. Tuy nhiên, vụ việc chưa bao giờ được điều tra đúng nghĩa do thiếu vắng hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả. Cần phải điều tra kỹ lưỡng các tình tiết. Chúng tôi yêu cầu phiên điều trần của quốc hội và bổ nhiệm công tố viên đặc biệt”.