Vụ Lệ Quyên "văng tục": Sở Văn hóa TPHCM nhắc nhở nghệ sĩ trau dồi đạo đức

Gần đây, ca sĩ Lệ Quyên bị chỉ trích vì phát ngôn thô tục trên mạng xã hội. Phóng viên Dân trí đã gửi câu hỏi đến Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM, đặt vấn đề về sự việc của ca sĩ Lệ Quyên nói riêng, quy tắc ứng xử của nghệ sĩ nói chung.

Tại họp báo định kỳ chiều 15/1, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử (Sở VH&TT TPHCM) - đã phản hồi về vụ việc.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - đại diện Sở VH&TT TPHCM - trả lời vụ việc liên quan ca sĩ Lệ Quyên (Ảnh: Bích Phương).

Đại diện Sở VH&TT TPHCM cho biết, hiện nay có 2 bộ quy tắc ứng xử liên quan đến hành vi ứng xử của các cá nhân, tổ chức; bao gồm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành vào tháng 6/2021) và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ban hành vào tháng 12/2021).

Trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Quyết định số 874/QĐ-BTTTT), có 2 tiêu chí quan trọng là lành mạnh và trách nhiệm.

Quy tắc lành mạnh quy định hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quy tắc trách nhiệm quy định các cá nhân, tổ chức cần chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, tại Điều 4 của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội quy định: Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đối với Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL), bộ quy tắc này xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Qua đó góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ Quy tắc cũng đề cập đến các ứng xử đối với công chúng, khán giả, đó là: Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả; không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Về góc độ pháp lý đối với việc cung cấp, truyền đưa thông tin trên mạng, Sở VH&TT TPHCM cho biết hiện có đầy đủ các quy định để điều chỉnh, xử lý như Luật An ninh mạng, Điều 36 của Nghị định 147/2024/NĐ-CP.

"Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TPHCM, Sở VH&TT đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải luôn trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh lịch sự với khán giả… Trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong nghề nghiệp của mình", phía Sở VH&TT TPHCM cho hay.

Trước câu hỏi của phóng viên về tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên, phía Sở VH&TT TPHCM chưa có phản hồi cụ thể.

Ca sĩ Lệ Quyên đang là tâm điểm tranh cãi sau ồn ào phát ngôn kém chuẩn mực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, vụ tranh cãi xuất phát vào ngày 10/1, khi Lệ Quyên đăng video cô diện trang phục dân tộc, tạo dáng nhí nhảnh trong chuyến du lịch tại Sa Pa (Lào Cai). Video này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tuy nhiên, một số tài khoản để lại bình luận tiêu cực về ngoại hình, tuổi tác của Lệ Quyên.

Khi một khán giả khen Lệ Quyên bằng tiếng Anh: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn), tài khoản Threads có tích xanh được cho là của nữ ca sĩ đã đáp trả khá gay gắt bằng ngôn từ thô tục, có ý miệt thị nặng nề.

Sau vụ việc, Lệ Quyên lên tiếng khẳng định cô không có hành vi mất kiểm soát hay sử dụng ngôn từ thô tục như một số ý kiến phản ánh. Lệ Quyên cho biết, nếu có phản hồi, đó chỉ là sự tự vệ trong giới hạn cho phép.

Lệ Quyên giải thích, thời gian qua, cô và gia đình liên tục bị vu khống, bịa đặt thông tin, trong đó có việc lan truyền tin sai sự thật liên quan đến đời sống cá nhân, khiến cô và người thân phải hứng chịu nhiều lời lẽ xúc phạm, miệt thị.

"Tôi không làm gì sai nhưng luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, trên nhiều kênh mạng xã hội. Họ thêu dệt nhiều tin giả, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và gia đình tôi. Rất nhiều tài khoản ảo thỏa sức tung hoành.

Họ vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản; mắng chửi tôi ngu ngốc. Xin hỏi, vì sao không phân tích và xử lý giúp tôi? Hay tôi là nghệ sĩ, chân yếu tay mềm không làm được gì?", Lệ Quyên nói.

Lệ Quyên nhấn mạnh "nghệ sĩ cũng là con người", đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đánh giá cần khách quan, công bằng, không tiếp tay cho những hành vi tấn công bằng lời nói, vốn có thể gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.

Đoạn video của Lệ Quyên nhận một số bình luận trái chiều về ngoại hình, tuổi tác khiến nữ ca sĩ thẳng thắn "đốp chát" với dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên có màn "đốp chát" với khán giả. Trước nay, giọng ca Sầu lẻ bóng nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngần ngại đáp trả những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Trong nhiều cuộc tranh cãi, cô thường trả lời trực tiếp từng bình luận của anti-fan này bằng ngôn ngữ nặng nề, sâu cay.