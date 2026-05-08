Vụ kiện chấn động Hollywood nhắm vào cha đẻ loạt phim tỷ USD “Avatar”

Theo The Guardian, vụ kiện đã được nộp lên Tòa án quận trung tâm California (Mỹ). Trong hồ sơ pháp lý, phía nguyên đơn - nữ diễn viên Q'orianka Kilcher - nhấn mạnh đạo diễn James Cameron đã “trích xuất các đặc điểm khuôn mặt sinh trắc học” của Q'orianka Kilcher để làm hình mẫu cho Neytiri - nhân vật nữ chính của tộc Na’vi do nữ diễn viên Zoe Saldaña thủ vai.

Q'orianka Kilcher hiện là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Mỹ với nhiều vai diễn mang màu sắc bản địa. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến trong đơn kiện, cô mới chỉ 14 tuổi và vừa gây chú ý với vai Pocahontas trong bộ phim The New World của đạo diễn Terrence Malick phát hành năm 2005.

Theo phía Kilcher, James Cameron đã sử dụng một bức ảnh quảng bá của cô đăng trên tờ Los Angeles Times làm tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng tạo hình nhân vật Neytiri. Đơn kiện cho rằng nhiều chi tiết trên gương mặt của nhân vật trong Avatar có sự tương đồng rõ rệt với nữ diễn viên thời niên thiếu.

Thông tin gây chú ý hơn cả là cuộc gặp giữa Q'orianka Kilcher và James Cameron vào năm 2010, sau khi Avatar trở thành hiện tượng toàn cầu. Theo lời kể của nữ diễn viên, tại một sự kiện, đạo diễn nổi tiếng đã trao cho cô một bức phác họa nhân vật Neytiri do chính ông ký tên.

Kilcher cho biết Cameron còn viết lời nhắn trên bức tranh: “Vẻ đẹp của em là nguồn cảm hứng ban đầu để tôi tạo ra Neytiri. Tiếc là lúc đó em đang quay phim khác”.

Chi tiết này hiện được xem là một trong những yếu tố quan trọng mà phía nguyên đơn sử dụng để củng cố lập luận của mình trước tòa.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, nữ diễn viên bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng hình ảnh của mình đã bị sử dụng trong một dự án điện ảnh khổng lồ mà cô hoàn toàn không hay biết.

“Có hàng triệu người mở lòng với Avatar vì tin vào thông điệp của bộ phim và tôi cũng từng như vậy. Khó có thể tưởng tượng một người mà tôi từng tin tưởng lại sử dụng khuôn mặt tôi trong một quy trình thiết kế phức tạp mà không hề xin phép”, cô chia sẻ.

Luật sư đại diện cho Q'orianka Kilcher cũng chia sẻ về vụ việc. Theo ông, đây không đơn thuần là cảm hứng nghệ thuật mà là hành vi khai thác trái phép hình ảnh cá nhân nhằm phục vụ mục đích thương mại.

“James Cameron đã lấy những đặc điểm khuôn mặt độc nhất của một cô gái bản địa 14 tuổi, đưa chúng vào dây chuyền sản xuất công nghiệp và tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận mà chưa từng xin phép cô ấy. Đó không phải là sáng tạo nghệ thuật. Đó là hành vi đánh cắp”, luật sư của nữ diễn viên tuyên bố.

Ngoài James Cameron và hãng Disney, vụ kiện còn nhắm đến Lightstorm Entertainment - công ty sản xuất của Cameron - cùng nhiều đơn vị kỹ xảo tham gia thực hiện Avatar. Phía nguyên đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại, chia sẻ lợi nhuận liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, đồng thời đề nghị các bên công khai xin lỗi và cải chính thông tin.

Hiện tại, James Cameron và hãng Disney chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Tuy nhiên, vụ kiện nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Một bộ phận khán giả cho rằng việc các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ người thật để xây dựng nhân vật là điều phổ biến trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Nhiều ý kiến khác cho rằng nếu có bằng chứng cho thấy hình ảnh cá nhân bị sử dụng trực tiếp mà không có sự đồng thuận, vụ việc sẽ đặt ra những câu hỏi lớn liên quan tới quyền sở hữu hình ảnh và đạo đức nghề nghiệp trong ngành giải trí.

Avatar vốn là một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử Hollywood. Ra mắt lần đầu vào năm 2009, bộ phim gây chấn động toàn cầu nhờ công nghệ hình ảnh 3D tiên phong cùng thế giới Pandora được xây dựng công phu. Tác phẩm nhanh chóng trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 2,9 tỷ USD.

Không chỉ thành công về thương mại, Avatar còn được đánh giá cao nhờ thông điệp về môi trường, thiên nhiên và sự kết nối giữa con người với thế giới sống. Nhân vật Neytiri - nữ chiến binh của tộc Na’vi - được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của loạt phim nhờ vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ và giàu cảm xúc.

Sau phần đầu tiên, James Cameron tiếp tục mở rộng vũ trụ điện ảnh này bằng Avatar: The Way of Water ra mắt vào năm 2022 và phần 3 của phim vào cuối năm ngoái. Bộ phim tiếp tục thắng lớn tại phòng vé và đưa thương hiệu Avatar trở thành một trong những loạt phim điện ảnh đắt giá nhất thế giới.

Từ lâu, James Cameron nổi tiếng là đạo diễn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Ông thường dành nhiều năm nghiên cứu công nghệ quay phim, kỹ xảo và thiết kế hình ảnh trước khi bắt tay vào sản xuất. Ngoài Avatar, Cameron còn là “cha đẻ” của nhiều bom tấn kinh điển như Titanic, Terminator hay Aliens.

Vụ kiện lần này có thể trở thành một trong những tranh cãi pháp lý lớn nhất liên quan đến thương hiệu Avatar kể từ khi loạt phim ra đời. Trong bối cảnh Hollywood ngày càng chú trọng đến quyền cá nhân và quyền sở hữu hình ảnh, kết quả của vụ việc được dự đoán sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công nghiệp điện ảnh trong tương lai.