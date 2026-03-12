Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Mới đây, công ty quản lý của Vũ Cát Tường bất ngờ thông báo nữ ca sĩ không thể tham gia concert Anh trai say hi 2025: A White Valentine vì lý do sức khỏe.

Kèm theo thông báo, phía công ty đăng tải hình ảnh giọng ca sinh năm 1992 được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, đưa lên xe cấp cứu. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ca sĩ.

Vũ Cát Tường nhập viện vì kiệt sức (Ảnh: Công ty quản lý đăng tải).

Đại diện đơn vị quản lý cho biết: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Vũ Cát Tường không thể tham gia chương trình Anh trai say hi 2025: A White Valentine diễn ra ngày 16/3 tới tại Hà Nội vì tình trạng sức khỏe không cho phép, theo chỉ định của bác sĩ.

Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình với sự háo hức được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo sát thời điểm concert (buổi hòa nhạc) diễn ra là quyết định rất khó khăn, ngoài mong muốn của nghệ sĩ cũng như ê-kíp”.

Hiện tại, Vũ Cát Tường vẫn được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện. Phía công ty quản lý gửi lời xin lỗi đến khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, đồng thời cảm ơn ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình đã thấu hiểu và hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng.

Vũ Cát Tường tại chương trình "Anh trai say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo kế hoạch, concert Anh trai say hi 2025: A White Valentine sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, đêm nhạc dự kiến tổ chức vào ngày 14/3 nhưng được ê-kíp sản xuất thông báo dời lịch sang ngày 16/3.

Cuối năm 2025, Vũ Cát Tường nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi cùng nhiều gương mặt nổi bật khác như Ngô Kiến Huy, Karik, B Ray và Big Daddy...

Tại chương trình, nữ ca sĩ gây chú ý với hình ảnh năng động, thử sức nhiều phong cách âm nhạc và vũ đạo đa dạng. Giọng ca sinh năm 1992 để lại dấu ấn qua các ca khúc như Người như anh xứng đáng cô đơn, Trực giác, Hơn là bạn…

Chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình, Vũ Cát Tường cho biết đây là lần đầu tiên cô phải sáng tác, tập luyện vũ đạo và sản xuất ca khúc trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng cả phần nghe lẫn phần nhìn.

“Trong 12 năm làm nghề, đây giống như một bài kiểm tra để tôi thử sức với nhiều kỹ năng khác nhau mà vẫn giữ được cá tính nghệ sĩ của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Vũ Cát Tường kỷ niệm ngày tổ chức lễ thành đôi với Thu Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời sống cá nhân của Vũ Cát Tường cũng nhận được sự chú ý. Tháng 2/2025, Vũ Cát Tường và vũ công Thu Trang tổ chức lễ thành đôi sau 5 năm gắn bó. Sau một năm về chung nhà, cả hai vẫn giữ sự gắn bó và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau trên mạng xã hội.