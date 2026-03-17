“Võ Tắc Thiên đẹp nhất màn ảnh” gây sốt với sắc vóc tuổi 77

Mới đây, Phan Nghinh Tử bất ngờ lọt vào ống kính của giới săn tin khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Nữ diễn viên diện áo trắng kết hợp quần bó sát cùng giày đế cao, tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Ngoại hình của Phan Nghinh Tử ở tuổi 77 (Ảnh: Sina).

Dáng vóc thon gọn cùng phong thái nhanh nhẹn của bà khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít khán giả cho biết khó tin nữ diễn viên đã bước sang tuổi U80.

Mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ

Phan Nghinh Tử từng là biểu tượng nhan sắc và diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ trong giai đoạn 1960-1980. Bà sở hữu gương mặt thanh tú, vẻ đẹp cổ điển cùng khả năng diễn xuất đa dạng.

Vai diễn gắn liền với tên tuổi của bà là hình tượng nữ hoàng quyền lực Võ Tắc Thiên trong bộ phim Nhất đại nữ hoàng.

Sinh ra tại Tô Châu (Trung Quốc), từ năm 8 tuổi bà theo gia đình chuyển đến sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc). Với niềm đam mê điện ảnh, bà đăng ký lớp đào tạo diễn xuất của hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ và nhanh chóng đầu quân cho hãng phim danh tiếng này.

Phan Nghinh Tử là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Khi mới 14 tuổi, bà góp mặt trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Dù vai diễn chưa thực sự tạo tiếng vang, nó giúp nữ diễn viên trẻ nhận được sự chú ý từ khán giả.

Sau đó, bà liên tiếp tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đại túy hiệp, Biên thành tam hiệp, Long hình bát kiếm hay Ngọc diện hiệp, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong.

Trong những năm 1960, Phan Nghinh Tử xuất hiện dày đặc trên màn ảnh và được xem là “mỹ nhân vạn người mê” của làng giải trí châu Á.

Hôn nhân đổ vỡ và cú sốc tình cảm

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà quyết định rời xa màn ảnh sau khi gặp và yêu nam diễn viên Trần Hồng Liệt, người nổi tiếng với nhiều vai phản diện.

Hai người quen nhau trên phim trường bộ phim Chiếc ô đen trắng vào năm 1971. Sau 3 năm hẹn hò, họ tiến tới hôn nhân và nữ diễn viên chấp nhận gác lại sự nghiệp để chăm lo gia đình.

Sau khi kết hôn, Trần Hồng Liệt mở công ty điện ảnh riêng. Phan Nghinh Tử vừa chăm sóc gia đình vừa hỗ trợ chồng trong công việc.

Sắc vóc cuốn hút của Phan Nghinh Tử khi còn trẻ (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 6 năm. Trần Hồng Liệt bị phát hiện ngoại tình và có con với người phụ nữ khác. Cú sốc này khiến nữ diễn viên suy sụp và quyết định ly hôn.

Sau khi chia tay, bà gần như mất niềm tin vào tình yêu và từng tìm đến rượu để giải sầu. Tuy nhiên, 1 năm sau đó, nữ diễn viên quyết định đứng dậy làm lại cuộc đời.

Tái xuất và khẳng định vị thế

Ở tuổi 31, Phan Nghinh Tử quay lại làng giải trí. Bà rời Hong Kong để sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội mới. Dù phải cạnh tranh với nhiều gương mặt trẻ, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng lấy lại vị thế nhờ kinh nghiệm diễn xuất và nhan sắc nổi bật.

Những năm 1980, bà tham gia nhiều tác phẩm như Tân hỏa thiêu Hồng Liên tự, Tiểu tả đương sai và đặc biệt là vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 1984.

Hậu ly hôn, Phan Nghinh Tử quay lại đóng phim và làm lại sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Dù khi đó đã 35 tuổi, vẻ ngoài trẻ trung giúp bà tiếp tục được giao nhiều vai mỹ nhân trên màn ảnh. Đỉnh cao sự nghiệp của bà là vai Võ Tắc Thiên trong Nhất đại nữ hoàng, nơi bà thể hiện trọn vẹn hình ảnh nhân vật từ thiếu nữ ngây thơ đến nữ hoàng quyền lực.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các phim như Thái Bình công chúa, Phụng Nghi Đình và Nhất đại Hoàng hậu. Từ những năm 1990, bà dần rút lui khỏi màn ảnh và chuyển hướng sang kinh doanh.

Cuộc sống độc thân viên mãn

Năm 2011, Phan Nghinh Tử bất ngờ trở lại với bộ phim Khuynh thành nhiệt luyến, đồng thời tích cực tham gia các chương trình truyền hình và tương tác với người hâm mộ.

Năm 2017, bà nhận lời tham gia dự án Thanh Ba truyện do Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng chính. Tuy nhiên, tác phẩm chưa thể ra mắt vì những ồn ào đời tư của hai diễn viên chính.

Ở tuổi U80, Phan Nghinh Tử vẫn giữ lối sống năng động và phong cách trẻ trung (Ảnh: Sohu).

Dù đã gần 80 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng mịn, nụ cười rạng rỡ và phong cách thời trang trẻ trung.

Theo chia sẻ, bà duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên. Buổi sáng bà uống nước pha mật ong, buổi tối dưỡng da trước khi ngủ. Quan trọng hơn, bà luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời.

Hiện tại, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống bình lặng, dành thời gian nấu ăn, làm bánh, thiết kế trang phục, du lịch và gặp gỡ bạn bè.

Khi nói về cuộc sống độc thân, bà chia sẻ: “Độc thân cũng có nhiều điều thú vị. Tôi có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, chỉ cần xách vali lên là đi”.