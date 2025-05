Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn Độ: Hai con giống hệt bố, chồng đưa tiền vợ quản lý

"Tôi không mong cầu danh xưng diva"

Vừa qua, Võ Hạ Trâm gây sốt khi thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung), thậm chí nhiều người khen ngợi chị hát hay hơn nữ ca sĩ thể hiện bản gốc. Chị có lo ngại bị cho là... "cướp hit"?

- Thực ra cụm từ "cướp hit", tôi thấy không tích cực lắm. Đối với tôi, mọi ca khúc đến với mình là một cái duyên. Nhiệm vụ của tôi là thể hiện ca khúc hay nhất có thể. Việc khán giả cảm nhận thế nào là quyền của họ.

Những ý kiến đóng góp của mọi người, tôi đều tiếp thu để hoàn thiện mình. Còn những cụm từ như "cướp hit", tôi hy vọng mọi người đừng gán cho tôi.

Võ Hạ Trâm trong buổi giao lưu với độc giả (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ở thời điểm hiện tại, chị gần như có đầy đủ mọi yếu tố, từ danh tiếng, chuyên môn, bản lĩnh sân khấu đến bản hit. Có vẻ thứ còn thiếu chỉ là danh xưng "diva"?

- Thật lòng, tôi chưa bao giờ mong cầu phải có danh xưng trong nghề. Trở thành "diva" không nằm trong mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn được hát, được cống hiến, mang đến những tác phẩm chất lượng cho khán giả. Còn việc nhìn nhận, đánh giá thế nào, tôi để khán giả quyết định. Với tôi, tình cảm của khán giả dành cho mình mới là điều quý giá nhất.

Suốt nhiều năm qua, chị làm nghề khá thầm lặng, bước từng bước chậm rãi. Có phải vì vậy mà sự nghiệp của chị có phần "nở muộn" hơn so với những người cùng thời?

- Tôi làm nghề từ năm 2007, tính ra gần 20 năm rồi. Với tôi, đó là một sự lựa chọn. Lựa chọn này được quyết định bởi tính cách, hoàn cảnh và điều kiện lúc ấy. Khi bắt đầu, tôi không có gì ngoài giọng hát và chuyên môn. Nếu chọn hướng giải trí, có lẽ Võ Hạ Trâm đã "rơi rụng" ở đâu đó rồi.

Đây lại là điều phù hợp với tính cách của tôi. Tôi thích sự bình lặng, ổn định và không quá nhiều thị phi hay thử thách ngoài chuyên môn. Mỗi người có con đường riêng, và tôi tin con đường này hợp với mình.

Con đường tôi chọn rất dài, rất thênh thang nhưng cũng cô đơn. Nhiều lúc tôi không biết liệu mình có đi được đến cuối con đường không. Nhưng càng đi, tôi càng vững tin. Tôi vượt qua những cảm xúc tiêu cực bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm tin rằng mình sẽ thành công và bằng nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày.

Người ta nói "chậm mà chắc", với tôi, điều quan trọng nhất là được sống lâu dài với nghề, với âm nhạc mà mình yêu.

Khoảnh khắc Võ Hạ Trâm - Đông Hùng trình diễn trong đại lễ gây sốt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kiên nhẫn suốt gần 20 năm, có lúc nào chị cảm thấy nản lòng?

- Tất nhiên là có! Ai làm nghề mà không từng nản? Nhất là khi mình đã cố gắng 5 năm, 10 năm, mà vẫn chưa thấy thành công rõ rệt. Có những lúc tôi tự hỏi: "Tới chưa? Thành công đâu rồi?".

Nhưng rồi tôi vẫn đi tiếp. Tôi học được sự kiên nhẫn từ chính hành trình của mình. Tôi mong những nghệ sĩ trẻ cũng sẽ giữ vững tinh thần đó. Nếu bạn khởi đầu không có tài chính, không có mối quan hệ, mà chỉ có tài năng thì kiên trì và quyết tâm sẽ đưa bạn đi xa.

Đến khi nào chị cảm thấy mình bắt đầu gặt hái được "quả ngọt"?

- Tôi bắt đầu cảm nhận được "quả ngọt" vào năm 2019, khi thực hiện liveshow "This is me". Đó là dấu mốc giúp tôi có được sự công nhận về chuyên môn và một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Không rầm rộ, nhưng tôi biết thương hiệu của mình đã được ghi nhớ. Từ đó, tôi tiếp tục nghiêm túc đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc.

Tiếp theo là dự án "The Love Journey", được xem là cú hích giúp tôi bùng nổ hơn trong nghề, mang đến một hình ảnh mới và gần gũi với khán giả. Đến hôm nay, tôi lại một lần nữa được công chúng yêu thương, công nhận. Đó là những cột mốc rất quan trọng trong hành trình làm nghề của tôi.

Võ Hạ Trâm từng trải qua nhiều thăng trầm để khẳng định tên tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị từng nhắc đến yếu tố "kinh tế". Có khi nào chị cảm thấy không thể sống được với nghề?

- Tôi chưa từng rơi vào cảnh không có tiền ăn, hay quá chật vật đến mức không thể bám trụ với nghề. Nhưng cũng có những lúc tôi thức dậy và tự hỏi: "Tương lai mình sẽ thế nào nếu không còn show?".

Có những giai đoạn tôi rất ít show, lo lắng là chuyện khó tránh. Tôi cũng trăn trở về cơm áo, tiền bạc. Nhưng tình yêu dành cho âm nhạc lớn đến mức giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi luôn cố gắng làm việc và tiết kiệm, gần như dành toàn bộ thu nhập để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc.

Ngày trước, sản phẩm của tôi không được đầu tư nhiều vì đơn giản là không có đủ điều kiện. Tôi chỉ làm trong khả năng, nhờ thêm sự giúp sức của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng nhìn lại, tôi thấy những hành trình đó thật đẹp.

Trong nghề, chị là người truyền lửa, đào tạo nhiều học trò nhưng dường như ít nghe ai đó xưng là "học trò của Võ Hạ Trâm"?

- Học trò của tôi hiện tại còn rất trẻ. Các em cần thêm thời gian rèn luyện, phấn đấu và xây dựng thương hiệu riêng. Tôi không mong các em phải nhắc tên mình. Chỉ cần trong lòng các em nhớ đến người thầy từng dìu dắt, như cách tôi luôn nhớ đến thầy Tạ Minh Tâm, là tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

Việc giảng dạy giúp tôi kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe để tìm ra cách phù hợp nhất giúp các em phát triển. Ở bục giảng, tôi học được cách thấu hiểu con người. Còn ở sân khấu, tôi có cơ hội truyền lại đam mê và những điều mình đã trải qua.

Võ Hạ Trâm gây tiếng vang với ca khúc "Về với em" - sản phẩm âm nhạc kết hợp văn hóa Việt Nam và Ấn Độ (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi giao tiếp với mẹ chồng bằng... tiếng cười"

Việc kết hôn với ông xã Ấn Độ và trở thành mẹ của hai người con chắc chắn là một cột mốc lớn với chị. Việc nuôi dạy con trong một gia đình đa văn hóa có khó khăn gì?

- Tôi không thấy đó là điều quá khó khăn. Văn hóa Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, đều đề cao gia đình, lễ nghĩa, tôn trọng truyền thống. May mắn là ông xã của tôi - anh Vikas Chaudhary - luôn ủng hộ và đồng hành trong cách nuôi dạy con. Anh đồng tình với việc để con ăn chay, ủng hộ sự nghiêm túc và kỷ luật mà tôi đặt ra để bé có tính tự lập từ sớm.

Tiệc thôi nôi của con, vợ chồng tôi tổ chức nghi lễ theo truyền thống Việt Nam, nhưng vẫn mặc trang phục Ấn Độ. Đó là cách để hòa trộn văn hóa, giúp ông xã không cảm thấy xa lạ hay bị "lép vế" trong không gian văn hóa Việt. Gia đình hai bên đều cởi mở, yêu thích những nét đẹp của nhau. Nhà tôi thì mê mặc sari (trang phục truyền thống của Ấn Độ), còn nhà Vikas cũng rất trân trọng văn hóa Việt.

Hai con của Võ Hạ Trâm sở hữu nhiều đường nét giống bố người Ấn Độ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hai vợ chồng chị có từng gặp bất đồng trong việc nuôi dạy con?

- Cũng có đôi lúc khác biệt quan điểm. Vikas thì rất cưng chiều con, không muốn bé khóc, muốn nuôi dạy theo cách nhẹ nhàng và mềm mỏng. Trong khi đó, tôi là người sống khá kỹ luật và độc lập, nên cũng muốn con được rèn nếp từ sớm, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình và giữ lời hứa.

Tuy nhiên, vì Vikas bận công việc nên phần lớn thời gian con ở nhà với tôi. Nhờ đó, con gái đầu lòng được uốn nắn kỷ luật từ nhỏ, giờ đã khá tự lập, ngoan và có tính cách tích cực. Tôi nghĩ cách nuôi dạy này phù hợp với bé và sẽ áp dụng tương tự cho bé sau.

Hai con của chị được nhận xét là giống bố như đúc, chị nghĩ sao?

- Hai bé đúng là "sao y bản chính" của bố! Mọi người hay đùa tôi là "đỉnh cao đẻ thuê" (cười). Bé đầu thì tính cách có phần giống mẹ, điệu đà, có năng khiếu nghệ thuật. Bé sau thì trầm tính và nghiêm nghị hơn, giống bố nhiều hơn.

Tuy nhiên, điểm chung dễ thấy nhất là cả hai đều… cứng đầu và có chính kiến, giống cả bố lẫn mẹ. Vậy nên hai vợ chồng cũng phải rất tinh tế trong cách dạy con, vừa giữ được nguyên tắc, vừa tạo cảm giác thoải mái, không áp đặt.

Ông xã Võ Hạ Trâm và con gái lớn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong gia đình có mẹ là người Việt, bố là người Ấn, các con chị sử dụng ngôn ngữ nào?

- Tôi ưu tiên dạy con nói tiếng Việt trước. Tôi muốn các bé nói tiếng mẹ đẻ sành sỏi, rõ ràng, không bị loạn ngôn ngữ, sau đó mới cho con tiếp xúc dần với tiếng Anh. May mắn là ông xã tôi cũng biết tiếng Việt, thậm chí có thể mua đồ ăn và trả giá rất trơn tru. Điều đó giúp gia đình giao tiếp thuận lợi và con cũng học tiếng Việt một cách tự nhiên hơn.

Mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng như thế nào?

- Hiện tại mẹ chồng tôi chưa thể sang Việt Nam để thăm hai cháu từ khi tôi sinh bé thứ hai nhưng gia đình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và chia sẻ chuyện các cháu với bà.

Tôi chủ yếu giao tiếp với mẹ chồng bằng… tiếng cười, vì bà không hiểu tiếng Anh, còn tôi thì chưa nói được tiếng Ấn Độ. Nhưng chúng tôi vẫn có thể nói được vài câu cơ bản như khen bà đẹp, hỏi thăm sức khỏe và nhờ anh Vikas phiên dịch lại cho.

Hai vợ chồng sống tiết kiệm, vợ là "tay hòm chìa khóa"

Cả hai vợ chồng đều có khả năng độc lập tài chính, vậy ai là người nắm "tay hòm chìa khóa" trong gia đình?

- Tôi là người quản lý tài chính trong gia đình, còn chồng thì chuyển tiền về "ngân hàng vợ" (cười). Nhưng cả hai vẫn giữ sự cân bằng và chia sẻ với nhau về chi tiêu gia đình. Cả hai đều có trách nhiệm quán xuyến việc nhà nên việc phân chia chi tiêu rất hợp lý.

Với chúng tôi, sự minh bạch không cần phải rõ từng đồng tiền mỗi người có bao nhiêu, mà quan trọng là cả hai thống nhất được số tiền chi tiêu mỗi tháng và chia sẻ cho phù hợp.

Hình ảnh bình dị của Võ Hạ Trâm và ông xã (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là nghệ sĩ, chị cũng phải chăm chút hình ảnh từ trang phục đến phụ kiện. Ông xã có từng can thiệp vào chi tiêu cá nhân của chị?

- Tôi không phải người dùng đồ hiệu nhiều. Nếu có mua, tôi chỉ mua một món và sẽ dùng rất lâu, có khi đến cuối đời luôn, còn tiền kiếm được sẽ ưu tiên cho con và các việc cần thiết.

Cả hai vợ chồng đều sống rất tiết kiệm. Anh cũng vậy, không mua đồ đắt tiền, thường chỉ dùng những món có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đôi khi tôi cũng hay phàn nàn vì chồng không chịu mua đồ mới, ví dụ một chiếc áo anh ấy mặc rất lâu mới chịu bỏ. Ngược lại, anh ấy luôn thúc giục tôi mua đồ mới (cười).

Có bao giờ chồng chị đề nghị chị ở nhà để anh lo kinh tế?

- Có những lúc tôi tủi thân, than thở với chồng rằng "vợ mệt quá". Anh cũng từng khuyên, nếu tôi muốn thì có thể ở nhà, không cần đi làm vì anh lo được kinh tế. Nhưng tôi thì không chịu như vậy!

Anh cũng nói, nếu đi làm chỉ để vui thì cứ làm, còn nếu thấy áp lực thì có thể ở nhà với chồng con. Tuy nhiên, tôi vốn là người rất tự lập nên chắc chắn phải đi làm và ông xã rất tôn trọng mọi quyết định của tôi.

Võ Hạ Trâm thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ chồng ở Ấn Độ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Võ Hạ Trâm từng mô tả cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của chị rất êm đềm. Có khi nào sự bình yên đó khiến cả hai mất đi chút gia vị bất ngờ trong đời sống vợ chồng?

- Vợ chồng tôi không có nhu cầu phải có "gia vị" hay những yếu tố bất ngờ. Với cá tính của chúng tôi, chỉ cần sự yên ổn mỗi ngày trôi qua là đủ. Cuộc sống gia đình cứ thế nhẹ nhàng, anh đi làm về, vợ con ra đón, cả nhà cùng ăn tối, đi ngủ sớm...

Tôi không biết gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình tôi, chỉ cần vậy là đủ. Chúng tôi cũng giải quyết mâu thuẫn rất nhanh. Khi biết lỗi của mình, cả hai luôn chủ động xin lỗi nhau, không ai làm giá hay hờn dỗi. Vì cuộc sống bên ngoài đã có đủ áp lực, khi về nhà, cả hai chỉ mong được vui vẻ và hạnh phúc thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Võ Hạ Trâm!