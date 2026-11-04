Tại buổi công chiếu phim Bò sữa bay, sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy nhận được sự quan tâm của khán giả sau biến cố mẹ ruột qua đời vào giữa tháng 10. Thông tin này từng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương, gửi lời động viên đến Võ Điền Gia Huy.

Thời gian qua, anh tạm gác lại công việc để trở về bên gia đình, lo liệu tang sự. Mẹ ruột là người gắn bó và đồng hành với nam diễn viên trong cuộc sống. Bà cũng từng xuất hiện cùng anh trong một số chương trình truyền hình thực tế.

Võ Điền Gia Huy trở lại sau biến cố mẹ đột ngột qua đời (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại sự kiện, Võ Điền Gia Huy cùng các diễn viên chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình làm phim. Trong Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy vào vai Quân - một trùm giang hồ có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi và đối đầu với các nhân vật khác. Một trong những phân đoạn đáng nhớ và khá mạo hiểm là cảnh Quân lái xe truy đuổi anh em Trâu (Nguyễn Hùng thủ vai) qua những cung đường núi ở Mộc Châu.

Nam diễn viên kể: “Chúng tôi đã tập rất nhiều cho cảnh rượt đuổi bằng xe vì đây là cảnh quan trọng, có tính mạo hiểm và cần nhiều góc máy phức tạp. Chúng tôi đã diễn tập nhiều lần từ ban ngày tới ban đêm".

Nam diễn viên giao lưu với khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại buổi công chiếu, cha ruột, dì và một số người thân cũng đến chúc mừng dự án mới của Võ Điền Gia Huy. Trong một khoảnh khắc trên sân khấu, Võ Điền Gia Huy không giấu được xúc động và rơi nước mắt.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết cũng có mặt để ủng hộ Võ Điền Gia Huy, trong đó có Tam Triều Dâng. Cả hai từng được khán giả yêu thích khi đóng cặp trong phim Vì mẹ anh phán chia tay và được người hâm mộ tích cực ghép đôi.

Tại sự kiện, hai diễn viên có nhiều tương tác thân thiết. Ở hậu trường, Tam Triều Dâng đưa khăn giấy cho bạn diễn lau mặt, đồng thời chỉnh lại áo cho anh.

Tam Triều Dâng đến ủng hộ dự án mới của Võ Điền Gia Huy (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tam Triều Dâng cũng dành lời khen cho bộ phim, ví tác phẩm như “chiếc bánh mì đặc biệt trên bàn tiệc điện ảnh Việt” và nhận xét Võ Điền Gia Huy diễn xuất tốt.

Nữ diễn viên nói: “Mới xem, mọi người có thể thấy phim lạ lùng nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được sự tâm huyết của ê-kíp dành cho tác phẩm. Phim kể chuyện liền mạch, cảm xúc, quan trọng là thể hiện được năng lượng rất đồng đều của dàn diễn viên và ê-kíp.

Tôi rất thích cảnh after credit (đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi bộ phim đã kết thúc) và khoảnh khắc anh Võ Điền Gia Huy nhìn lên giữa khung cảnh đàn bò sữa bay lên trời".

Dàn diễn viên trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít...

Trước ngày ra mắt, dàn diễn viên liên tục hé lộ về một bộ phim có màu sắc lạ, thú vị và khác biệt so với các tác phẩm từng xuất hiện trên thị trường. Với thời lượng hơn 100 phút, phim đưa khán giả vào một thế giới vừa nhuốm màu hoài niệm, vừa mang yếu tố kỳ ảo.

Tuy nhiên, màu sắc mới lạ cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận khán giả đại chúng, trong bối cảnh thị trường điện ảnh có sự cạnh tranh về doanh thu.

Trước những ý kiến cho rằng phim có thể kén người xem, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chia sẻ anh luôn trăn trở về việc cân bằng giữa dấu ấn cá nhân và thị hiếu khán giả.

“Cân bằng giữa cái tôi cá nhân và làm phim cho khán giả là câu hỏi tôi luôn theo đuổi nhiều năm từ khi còn đi học trường điện ảnh. Sau cùng, tôi nhận ra thứ mình muốn vẫn là làm phim cho khán giả. Tôi vẫn luôn làm phim cho số đông, không phải để thỏa mãn cái tôi. Nhưng nếu được cảm nhận cái tôi thì tôi rất mừng”, đạo diễn nói.