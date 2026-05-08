Võ Điền Gia Huy: Bước ngoặt sau 10 năm, nghi vấn hẹn hò Tam Triều Dâng

Trong Vì mẹ anh phán chia tay, Võ Điền Gia Huy (SN 1996) kết hợp cùng Lê Tam Triều Dâng, tạo nên cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh nhờ những phân đoạn tình cảm và tương tác tự nhiên. Không chỉ trong phim, các khoảnh khắc đồng hành của cả hai tại sự kiện hay hậu trường cũng khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn hẹn hò.

Võ Điền Gia Huy cho biết vai Triệu Phú trong Vì mẹ anh phán chia tay là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh đến thời điểm hiện tại. Theo nam diễn viên, sự kết hợp với Tam Triều Dâng giúp bộ phim có thêm sức lan tỏa, đồng thời khiến anh được khán giả chú ý nhiều hơn sau nhiều năm hoạt động.

Võ Điền Gia Huy gây chú ý sau vai diễn "Vì mẹ anh phán chia tay" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những bàn luận xoay quanh việc được "đẩy thuyền" với Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy cho rằng việc khán giả quan tâm đến tương tác của hai diễn viên sau thành công của một bộ phim là điều dễ hiểu.

Nam diễn viên chia sẻ anh và Tam Triều Dâng từng có thời gian làm việc cùng nhau trước đó nên tạo được sự thoải mái, ăn ý cả trong phim lẫn ngoài đời. Theo Võ Điền Gia Huy, chính sự kết nối tự nhiên trong quá trình làm việc khiến khán giả cảm nhận được năng lượng tích cực giữa cả hai, thay vì những chiêu trò tạo chú ý.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng nhận được nhiều sự chú ý sau "Vì mẹ anh phán chia tay" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thành công của Vì mẹ anh phán chia tay, Võ Điền Gia Huy thừa nhận công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ nhận thêm sự quan tâm từ khán giả, anh còn có thêm cơ hội hợp tác với các đạo diễn và nhãn hàng.

Tuy vậy, nam diễn viên cho biết điều anh quan tâm nhiều hơn vẫn là sự tiến bộ trong từng vai diễn và việc lựa chọn dự án phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

Để có được sự chú ý như hiện tại, Võ Điền Gia Huy đã trải qua gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Xuất thân từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, làm người mẫu và tham gia nhiều MV trước khi lấn sân mạnh mẽ sang phim ảnh.

Bước ngoặt đầu tiên của Võ Điền Gia Huy đến vào năm 2019 với phim Thưa mẹ con đi. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án như Fanti, Kẻ ăn hồn, Tử chiến trên không cùng một số phim truyền hình. Dù quen mặt với khán giả trẻ, nam diễn viên từng có giai đoạn chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Trong quá trình hoạt động, Võ Điền Gia Huy thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ những nhân vật hiền lành, nội tâm đến các vai có màu sắc gai góc hơn. Sự thay đổi hình tượng liên tục giúp anh tránh bị đóng khung trong một kiểu vai.

Võ Điền Gia Huy góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh trong thời gian qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về danh xưng “nam thần mới của điện ảnh Việt”, Gia Huy cho biết anh vui và biết ơn trước tình cảm của khán giả, nhưng vẫn muốn được ghi nhớ nhiều hơn qua các vai diễn thay vì yếu tố ngoại hình.

"Ngoại hình có thể là ấn tượng ban đầu, nhưng điều giữ khán giả ở lại lâu hơn chắc vẫn là cảm xúc mà nhân vật mang đến. Tôi hy vọng mỗi dự án mình tham gia đều sẽ cho mọi người thấy một màu sắc khác nhau và sự tiến bộ của bản thân trên hành trình làm nghề", anh nói.

Sau giai đoạn được chú ý mạnh, Võ Điền Gia Huy đang chuẩn bị trở lại với một số dự án mới. Trong đó, đáng chú ý là bộ phim điện ảnh Bò sữa bay, dự kiến ra rạp vào tháng 9.