Việt Trinh bị trầm cảm, sụt cân kéo dài: Hé lộ 2 nguyên nhân trong quá khứ

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Trinh đăng một số video kể lại hành trình điều trị trầm cảm. Theo nữ nghệ sĩ, cô trải qua bệnh trầm cảm nhiều năm nay, hiện uống thuốc để chữa bệnh.

Diễn viên Việt Trinh (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi đã giữ im lặng rất lâu, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình nên nói ra về tình trạng của mình để ai đó có triệu chứng như tôi sẽ được giúp đỡ. Trước đây, tôi xấu hổ về căn bệnh, tôi không dám chấp nhận sự thật. Tôi không tin mình phải đi gặp bác sĩ, không tin mình bị vấn đề tâm thần. Nhưng nếu mình không đối diện thì mình sẽ không vượt qua được, rất khó chữa trị.

Tôi bị trầm cảm kéo dài, đã hết một lần, ngừng thuốc, nhưng sau đó tái phát lại và 2 năm nay đang uống thuốc điều trị", Việt Trinh chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, khi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần để điều trị, bác sĩ có giải thích cho cô những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm.

"Đầu tiên, vì tính chất công việc. Nghề của tôi là hóa thân vào nhiều vai diễn, nhập tâm vào nỗi buồn nhân vật, đang vui phải khóc, đang buồn phải cười. Diễn viên thức khuya dậy sớm, di chuyển nhiều nơi, ăn uống không điều độ.

Nguyên nhân thứ 2 là tôi cũng trầm cảm nhẹ từ lúc mang thai. Nuôi con đủ thứ phải lo, phải căng thẳng. Thời đó là năm 2008, trầm cảm còn là khái niệm xa lạ nên tôi chỉ nghĩ rằng mình bị lo lắng thái quá chứ chưa nhận thức được mình bị trầm cảm. Sau này, bác sĩ phân tích tôi mới biết", Việt Trinh cho hay.

Việt Trinh dần trở lại bình thường sau quá trình điều trị 2 năm qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo "Người đẹp Tây Đô", khi mắc bệnh trầm cảm, cô ăn không ngon, ngủ không yên, cân nặng tụt xuống chỉ còn 48kg, cơ thể gầy gò, kiệt quệ.

"Muốn vui cười với người trầm cảm rất khó. Những ngày tôi bị trầm cảm nặng, mặt mũi tôi cả ngày luôn tối sầm, điều gì cũng lo, cũng sợ, tim đập nhanh, huyết áp lên xuống thất thường, không ăn được, không ngủ được.

Nhờ uống thuốc kết hợp tập luyện, tôi đang dần trở lại bình thường. Tôi vui đến mức muốn hát được bao nhiêu thì hát, cười được bao nhiêu thì cười", nữ diễn viên nói.

Việt Trinh cũng hé lộ, những giai đoạn đầu uống thuốc, cô trải qua nhiều cảm giác khó chịu, phải một tháng sau triệu chứng mới giảm dần. Nhưng cô nhấn mạnh, để điều trị trầm cảm không chỉ phụ thuộc vào thuốc, mà cần kết hợp ăn ngủ điều độ, tập thể dục.

"Tác dụng phụ của thuốc là khiến tôi tăng cân. Lúc mới tái phát bệnh, tôi nặng 48-49kg, bây giờ tôi 63kg. Nếu tôi không cố gắng giảm ăn, tập thể dục, có lẽ tôi đã nặng trên 70kg", Việt Trinh nói.

Việt Trinh đi du lịch, tìm đến thiên nhiên để cải thiện tinh thần (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nữ nghệ sĩ, một trong những liều thuốc tự nhiên đối với cô khi điều trị trầm cảm là trở về với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành nhiều cây xanh tại nhà vườn ở Bình Dương (cũ). Nhiều hôm, dù xong việc ở trung tâm thành phố vào tối muộn, Việt Trinh vẫn cố gắng chạy xe về Bình Dương để sáng sớm hôm sau được ngắm bình minh tại vườn nhà.

Từ những trải nghiệm của chính mình, Việt Trinh cũng cho rằng việc tuân thủ phác đồ điều trị là yếu tố quan trọng và mỗi người cần có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình. Cô động viên những khán giả gặp tình trạng tương tự, đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ quan tâm, chia sẻ.

"Tôi mong những ai có người thân đang bị trầm cảm, hãy hiểu rằng người bị trầm cảm sẽ có những phản ứng tiêu cực. Lúc đó, họ cần vỗ về, yêu thương, như vậy người bệnh mới sớm vượt qua bệnh tật", Việt Trinh nhắn nhủ thêm.