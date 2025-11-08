Việt Hoa - Đức Hiếu đẹp đôi trong bộ sưu tập gia đình True Family của 5S Fashion

Việt Hoa và Đức Hiếu xuất hiện ấn tượng trong bộ sưu tập mới (Ảnh: 5S Fashion).

Trong những khung hình ngập tràn sắc Thu Đông, Việt Hoa và Đức Hiếu xuất hiện như một đôi tình nhân, tự nhiên, gần gũi mà vẫn đầy gắn kết.

Bộ sưu tập dành cho gia đình đầu tiên của 5S Fashion (Ảnh: 5S Fashion).

Cả hai cùng diện trang phục từ bộ sưu tập “True Family - Gu của nhà mình”, bộ sưu tập đánh dấu cột mốc quan trọng khi 5S Fashion mở rộng từ thương hiệu thời trang nam sang thời trang cho cả gia đình.

Trẻ trung, năng động, thanh lịch là phong cách chủ đạo (Ảnh: 5S Fashion).

Nếu như hình ảnh người đàn ông 5S Fashion trước nay vẫn gắn liền với phong thái chỉn chu, năng động và tinh tế thì ở lần trở lại này, tinh thần ấy được lan tỏa đến cả người phụ nữ và trẻ nhỏ.

Trong cùng một khung hình, Việt Hoa hóa thân thành người phụ nữ thanh lịch, trẻ trung mà mềm mại; Đức Hiếu vẫn giữ trọn nét mạnh mẽ, vững vàng của người đàn ông hiện đại; còn các bé mang đến năng lượng tươi mới, hồn nhiên. Tất cả cùng hòa thành một tổng thể gắn kết và đồng điệu, đúng tinh thần mà 5S Fashion gọi là “gu của nhà mình”.

Bộ sưu tập có tính ứng dụng cao từ nhà ra phố (Ảnh: 5S Fashion).

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường giản dị như buổi sáng chuẩn bị ra phố, buổi chiều dạo quanh công viên hay bữa cơm ấm áp bên nhau, bộ sưu tập “True Family - Gu của nhà mình” mang đậm hơi thở ấm áp của mùa Thu Đông, được thể hiện qua chất liệu mềm mại, bảng màu trầm ấm và những chi tiết thiết kế tinh tế. Mỗi bộ trang phục không chỉ là câu chuyện về thời trang, mà còn là lời kể về tình thân, sự gắn bó và niềm tự hào của một gia đình có gu.

Bộ sưu tập hiện đã có mặt trên hệ thống 5S Fashion (Ảnh: 5S Fashion).

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Với 5S Fashion, thời trang không chỉ là cách ăn mặc, mà còn là cách các thành viên trong gia đình thể hiện tình yêu, sự đồng điệu và gắn kết. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có gu riêng, nhưng cùng với 5S Fashion, những gu riêng đó sẽ hòa thành một gu chung - gu của cả nhà”.

Với “True Family - Gu của nhà mình”, 5S Fashion không chỉ ra mắt một bộ sưu tập mới mà còn chính thức đánh dấu bước ngoặt thương hiệu từ thời trang nam giới trở thành thương hiệu thời trang dành cho cả gia đình.

Bộ sưu tập hiện đã có mặt tại hệ thống hơn 130 cửa hàng 5S trên toàn quốc, website 5sfashion.vn và các kênh trực tuyến khác.