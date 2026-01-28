Video dạy nấu ăn 30 năm trước bỗng gây sốt vì món gỏi cá dùng 40 quả chanh

Gần đây, đoạn clip trong chương trình Tự học nấu ăn của Hãng phim Phương Nam bất ngờ gây sốt trở lại.

Đây là chương trình sản xuất năm 1995, phát hành qua băng đĩa từ đầu thập niên 2000, gồm các video hướng dẫn làm một số món như gỏi cá, gà chiên, bò cuộn ngũ sắc, bún chả Hà Nội... Người hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Thanh - giáo viên nữ công gia chánh của Nhà văn hóa Phụ nữ (TPHCM) thời điểm đó.

Video dạy làm gỏi cá cách đây hơn 30 năm gây sốt trở lại (Video: Phương Nam Film).

Trong các tập của chương trình Tự học nấu ăn, đoạn clip hướng dẫn làm món gỏi cá lóc bông đang gây sốt mạng xã hội, thu hút gần 1,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Công thức làm món ăn này theo cô Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn là cần 1 con cá lóc nặng 1,2kg, 300g hành lá, 40 quả chanh, 100g gừng, 100g hành tây bào mỏng.

Món ăn được thực hiện với các công đoạn như sơ chế cá, lọc xương, thái cá thành từng miếng mỏng rồi ngâm với nước cốt chanh, gừng xắt sợi trong nửa giờ. Cuối cùng, cá được tẩm ướp thêm gia vị là 200g đường cát, 75g bột ngọt, 1 muỗng súp muối, 5g dầu mè. Món ăn trang trí cùng hành lá chẻ sợi, hành tây, ớt tươi và ăn kèm tương ớt.

Nguyên liệu món ăn cần 40 quả chanh khiến khán giả tranh luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả có nhiều ý kiến trái chiều về đoạn clip nói trên. Sự khác biệt về khẩu vị cũng như cách chế biến món gỏi cá hơn 30 năm trước khiến nhiều người bày tỏ sự hoang mang. Họ cho rằng định lượng 40 quả chanh là quá nhiều cho phần thịt của cá lóc nặng 1,2kg. Ngoài ra, người xem cũng tranh cãi về chi tiết gia vị tẩm ướp gồm 75g bột ngọt, 200g đường.

Với số nguyên liệu và gia vị này, nhiều khán giả nói họ "khó tưởng tượng mùi vị món gỏi cá lóc khi hoàn thành".

Nhiều bình luận về sự khác biệt khẩu vị, cách chế biến trước đây và hiện tại (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là phong cách chế biến món gỏi cá lóc tái chanh theo kiểu miền Nam.

Một số khán giả phân tích để phần thịt cá ngâm ngập nước cốt chanh, người nấu sẽ cần rất nhiều chanh. Nước chanh giúp thịt cá được làm chín tới, khử mùi tanh, chuyển sang màu trắng, săn lại nhưng vẫn giữ được độ dai ngọt tự nhiên. Sau khi cá chín tái, thịt cá được vớt ra, còn phần nước chanh ngâm bỏ lại.

"Mỗi thời điểm có gu ẩm thực khác nhau nên không có gì bất ngờ. Thời xưa mọi người chuộng nêm nếm đậm vị, thích dùng bột ngọt, sau này lại hạn chế gia vị, chuộng món ăn nhạt. Chanh trong clip cũng là chanh loại nhỏ, ít nước nên 40 quả chanh không phải nguyên liệu quá nhiều", một khán giả để lại ý kiến.

Nhiều video của chương trình "Tự học nấu ăn" cũng được khán giả chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh công thức món gỏi cá gây tranh cãi, một số công thức khác được hướng dẫn trong chương trình Tự học nấu ăn cũng nhận về bình luận trái chiều về cách nêm nếm đậm vị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chương trình này đã ngừng phát hành băng đĩa từ năm 2008. Bên cạnh Tự học nấu ăn, hãng phim Phương Nam còn sản xuất một số băng đĩa khác như Các món ăn dân dã, Các món ăn ba miền - Nam Bắc, Nghệ thuật trang điểm...