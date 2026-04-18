Victoria Beckham đón tuổi 52: Ngập tràn hạnh phúc, lần đầu nhắc đến con cả

Sinh nhật của Victoria Beckham năm nay diễn ra trong bối cảnh tin đồn rạn nứt giữa cô và gia đình con trai cả chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Đầu năm, Brooklyn Beckham gây chú ý khi có những chia sẻ được cho là ám chỉ mâu thuẫn với cha mẹ, khẳng định luôn đứng về phía vợ - nữ diễn viên người Mỹ Nicola Peltz. Một số nguồn tin cho rằng bất đồng xuất phát từ những khác biệt trong lối sống và cách can thiệp vào đời sống riêng.

Trước những thông tin gây xôn xao, gia đình Beckham lựa chọn giữ im lặng. Thay vì phản hồi trực tiếp, họ nhiều lần đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trong quá khứ như một cách thể hiện sự gắn kết. Tuy nhiên, Brooklyn gần như không có động thái đáp lại.

Trong ngày sinh nhật mẹ gần đây diễn ra vào cuối tuần, Brooklyn và Nicola tiếp tục không chia sẻ bất kỳ lời chúc nào trên mạng xã hội. Sự im lặng này càng làm dấy lên đồn đoán về khoảng cách giữa hai bên, đặc biệt khi các thành viên còn lại trong gia đình đều công khai bày tỏ tình cảm với Victoria.

David Beckham là người mở đầu ngày đặc biệt bằng loạt ảnh kỷ niệm đầy cảm xúc, trong đó có hình ảnh Victoria thời còn hoạt động cùng nhóm Spice Girls qua ca khúc Say You'll Be There. Lời chúc giản dị của anh nhấn mạnh vai trò của Victoria như một người vợ, người mẹ và người bạn đồng hành lâu năm.

Không khí ấm áp tiếp tục được duy trì khi các con Romeo, Cruz và cô út Harper lần lượt gửi lời chúc tới mẹ. Đặc biệt, những chia sẻ ngọt ngào của Harper góp phần khắc họa hình ảnh Victoria không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là trung tâm gắn kết gia đình.

Dù vậy, sự thiếu vắng Brooklyn vẫn là chi tiết gây chú ý. Trước đó, vào sinh nhật của con trai hồi tháng 3, cả Victoria và David vẫn đăng tải những thông điệp yêu thương, cho thấy nỗ lực duy trì kết nối từ phía cha mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Victoria Beckham lần đầu đề cập trực tiếp đến vấn đề gia đình. Cô nói: “Chúng tôi luôn yêu thương các con rất nhiều và cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất. Gia đình chúng tôi đã sống dưới sự chú ý của công chúng hơn 30 năm. Điều duy nhất chúng tôi muốn là bảo vệ và yêu thương các con”.

Khi được hỏi về việc công khai đời sống gia đình, Victoria thừa nhận điều này từng mang lại áp lực nhất định, đặc biệt với thế hệ cha mẹ của cô. Tuy nhiên, cô không cảm thấy hối hận: “Chúng tôi đã đưa cả gia đình bước vào hành trình này và học cách thích nghi”.

Nữ doanh nhân cũng chia sẻ, việc nuôi dạy những đứa con trưởng thành mang đến nhiều thách thức hơn so với khi chúng còn nhỏ. Dù vậy, cô và chồng vẫn nỗ lực làm tốt nhất có thể trong vai trò làm cha mẹ.

Bên cạnh đời sống gia đình, Victoria Beckham khẳng định những ồn ào cá nhân không ảnh hưởng đến công việc. Cô cho biết thương hiệu thời trang và làm đẹp của mình vẫn nhận được sự ủng hộ ổn định từ khách hàng. “Tôi tin rằng mọi người lựa chọn sản phẩm vì chất lượng, không phải chỉ vì tên tuổi của tôi”, cô khẳng định.

Bên cạnh những lời chúc từ gia đình, Victoria Beckham còn nhận được sự quan tâm từ các thành viên nhóm Spice Girls nhân dịp sinh nhật lần thứ 52. Những người đồng nghiệp gắn bó một thời đã đồng loạt gửi lời chúc và chia sẻ hình ảnh kỷ niệm, cho thấy tình cảm bền chặt sau nhiều năm.

Geri Halliwell (Ginger Spice) đăng tải bức ảnh chụp cùng Victoria trên Instagram, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Chúc mừng sinh nhật @victoriabeckham! Mình yêu bạn”.

Trong khi đó, Emma Bunton (Baby Spice) chia sẻ loạt ảnh từ quá khứ đến hiện tại, trong đó có khoảnh khắc hai người chụp cùng nhau từ thập niên 1990. Cô viết: “Gửi những nụ hôn sinh nhật đến người bạn xinh đẹp của tôi. Yêu bạn rất nhiều”.

Mel B (Scary Spice) cũng đăng lại bức ảnh cũ của cả hai thời còn hoạt động trong nhóm, bày tỏ: “Vic yêu dấu của tôi, chúc mừng sinh nhật. Yêu bạn rất nhiều”.

Cùng với đó, Melanie C (Sporty Spice) gửi lời chúc đầy trân trọng: “Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ sang trọng nhất của Spice Girls. Tôi tự hào về tất cả những gì bạn đạt được, bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ”.

Trước tình cảm của các đồng nghiệp, Victoria Beckham đã chia sẻ lại toàn bộ những lời chúc trên trang cá nhân như một cách đáp lại sự gắn bó kéo dài nhiều năm của cô với những người đồng nghiệp cũ.

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn duy trì hình ảnh một người phụ nữ thành công và bản lĩnh. Từ một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 1990, cô đã chuyển hướng sang thời trang và xây dựng thương hiệu cá nhân vững chắc trên thị trường quốc tế. Mới đây, cô tiếp tục được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026.

Cùng với David Beckham, Victoria đã tạo dựng hình ảnh một gia đình nổi tiếng toàn cầu, từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết trong giới giải trí. Dù những mâu thuẫn gần đây với con trai cả phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh đó, sức hút của “thương hiệu Beckham” vẫn chưa suy giảm.