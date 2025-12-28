Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của "vợ màn ảnh" kém Mạnh Trường 16 tuổi

Bộ phim Lằn ranh đang phát sóng khung giờ vàng trên VTV1 thu hút khán giả bởi đề tài gai góc và dàn diễn viên quen thuộc.

Bên cạnh vai nam chính Triển do Mạnh Trường đảm nhận, nhân vật Hiền - người vợ trẻ của Triển - cũng gây chú ý. Vai diễn này do nữ diễn viên Thanh Huế thể hiện. Trong phim, Hiền được xây dựng là cô giáo trẻ, hiền lành, xinh đẹp, luôn quan tâm và lo lắng cho chồng dù Triển thường xuyên làm việc xa nhà.

Diễn viên Thanh Huế (SN 2001) và Mạnh Trường (SN 1985) chênh nhau tới 16 tuổi, nhưng vẫn tạo được sự ăn ý khi vào vai vợ chồng trên màn ảnh. Tại họp báo ra mắt phim, Mạnh Trường cho biết anh và bạn diễn có vài phân đoạn tình cảm.

Thậm chí, khi đạo diễn Mai Hiền đề xuất kết thúc cảnh cuối của vợ chồng Triển bằng một nụ hôn lãng mạn, Mạnh Trường đã chủ động từ chối, vì lo con gái xem phim ở nhà có thể phản ứng.

Thanh Huế là gương mặt không còn xa lạ trên sóng giờ vàng VTV. Lằn ranh là phim chính luận đầu tiên cô tham gia, nhưng là dự án thứ 5 trên VTV1 của nữ diễn viên sau Món quà của cha, Biệt dược đen, Độc đạo và Cha tôi người ở lại. Thời điểm góp mặt trong các phim này, Thanh Huế vẫn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và chủ yếu đảm nhận vai phụ. Dù vậy, cô vẫn để lại dấu ấn, được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của phim truyền hình Việt.

Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng học chuyên ngành Diễn viên múa tại Học viện Múa Quốc gia Việt Nam. Trong Lằn ranh, nữ diễn viên trẻ được nhận xét có khả năng diễn xuất tự nhiên, không bị “lép vế” khi đứng cạnh đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Mạnh Trường (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thanh Huế gây ấn tượng bởi gương mặt thanh thoát, ưa nhìn, làn da trắng và vóc dáng nổi bật. Trên phim, cô thường làm mới mình qua nhiều tạo hình khác nhau để phù hợp nhân vật.

Nhưng ở đời thường, nữ diễn viên theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và trưởng thành. Nữ diễn viên gắn liền với mái tóc dài và theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Cô ưu tiên lối trang điểm giản dị, không cầu kỳ.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 2001 ít khi chia sẻ hình ảnh diện trang phục gợi cảm, thay vào đó là những bộ váy có phần kín đáo, thanh lịch. Ở tuổi 24, cô có thể tự sắm ô tô nhờ chăm chỉ làm nghề và nhận được nhiều lời mời quảng cáo.

Thanh Huế được đánh giá cao về gu thời trang trẻ trung, phù hợp lứa tuổi. Tận dụng vóc dáng mảnh mai, cô thường chọn váy ngắn để tôn vóc dáng, hình thể, kết hợp cùng mái tóc dài thẳng mượt tạo nét mềm mại, nữ tính.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về quan điểm dùng hàng hiệu, Thanh Huế cho biết, cô thường đi dự sự kiện nên không thể thiếu những bộ đồ có giá hàng triệu đồng nhưng trong tủ, quần áo giá trị mấy trăm nghìn đồng cũng nhiều.

Với cô, từ trang phục đến túi xách, đồng hồ hay giày dép chỉ cần bản thân thấy đẹp và phù hợp là cô sử dụng, không nhất thiết phải là hàng hiệu.

"Hiện tại, tôi chưa có thói quen dùng hàng hiệu bởi nó sang chảnh và xa xỉ quá. Tôi thường mua sắm online và may mắn khi được các nhãn hàng tài trợ, tặng đồ", Thanh Huế nói.

"Vợ màn ảnh" của Mạnh Trường cũng thừa nhận, mình thuộc mẫu phụ nữ truyền thống. Những hôm đi làm cả ngày có thể cô sẽ không làm được việc nhà nhưng nếu được nghỉ, nữ diễn viên rất thích dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu những món ăn ngon.

"Tôi nghĩ sau này lấy chồng, mình cũng sẽ dành thời gian để chăm lo gia đình nhiều hơn. Bận rộn đến đâu thì một ngày cũng ăn chung với ông xã một bữa (cười)", cô bày tỏ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ảnh: Facebook nhân vật