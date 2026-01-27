Vẻ đẹp mặn mà, sắc vóc quyến rũ ở tuổi U45 của NSƯT Kiều Anh

NSƯT Kiều Anh đang là gương mặt thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi trở lại khung giờ vàng VTV với bộ phim Gia đình trái dấu.

Trong phim, chị vào vai bà Ánh - một phụ nữ trung niên có 2 con đã lớn - nhưng vẫn giữ tính cách hồn nhiên, vui tươi. Được chồng con cưng chiều như “công chúa”, bà Ánh thường xuyên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười (Ảnh: VFC).

Sau thời gian vắng bóng, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện trọn vẹn những chuyển biến nội tâm phức tạp của nhân vật.

Vai Ánh mang màu sắc rất khác so với các hình tượng trước đây của Kiều Anh. Ở giai đoạn đầu, nhân vật từng gây tranh cãi vì bị cho là quá trẻ con, nhõng nhẽo và thiếu thực tế, nhưng càng về sau, diễn biến tâm lý của Ánh càng được khắc họa rõ nét, giúp khán giả dần thấu hiểu và đồng cảm hơn.

Bên cạnh diễn xuất, điều khiến khán giả không khỏi trầm trồ, ngỡ ngàng là nhan sắc dường như bị thời gian “bỏ quên” của Kiều Anh ở tuổi U45.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp mặn mà, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, các đường nét hài hòa, làn da mịn màng, cùng thần thái rạng rỡ, nhận về vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn nhận xét Kiều Anh gần như không thay đổi nhiều so với thời trẻ - khi chị đóng vai cô sinh viên Nhung trong Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải năm 2001.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Kiều Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng cân đối, thon gọn và săn chắc. Ở tuổi U45, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ chẳng kém gái đôi mươi với số đo 3 vòng: 85-67-89cm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về bí quyết giữ gìn vẻ ngoài như hiện tại, Kiều Anh cho biết, có 2 lý do chính. Thứ nhất, chị vẫn duy trì việc đóng phim. Nhờ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, chị có cơ hội quan sát lại chính mình và nhận ra những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Mỗi khi thấy điều gì chưa ổn, chị lập tức điều chỉnh, chăm sóc và tập luyện để cải thiện.

Lý do thứ 2 xuất phát từ nền tảng của một diễn viên múa. Kiều Anh rất nhạy cảm với những biến chuyển về thể chất, chỉ cần cơ thể nặng nề hơn một chút là chị đã thấy khó chịu. Cũng vì thế, việc tập luyện với chị là điều không thể bỏ.

“Tôi không để cơ thể rơi vào tình trạng đó quá lâu, vì nếu chậm điều chỉnh, đến khi nhận ra thì sẽ rất khó khắc phục”, Kiều Anh nói.

Kiều Anh còn ghi điểm với gu thời trang thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Trong bộ váy đen chất liệu len co giãn, dáng dài, cổ cao ôm nhẹ cơ thể, chị khoe khéo đường cong với phần lưng khoét sâu gợi cảm.

Thiết kế có độ rủ nhẹ, tôn dáng mà không phô trương. Kiều Anh kết hợp cùng hoa tai ánh bạc dáng dài đính đá và vòng tay kim loại bản lớn uốn cong, tạo nên tổng thể đầy cuốn hút.

Với váy đen trễ vai dáng ôm, kết hợp trang sức ánh xanh nổi bật (trái) nữ diễn viên ghi điểm bởi phong thái điềm tĩnh, vẻ đẹp mặn mà và thần thái sang trọng. Kiểu tóc uốn sóng nhẹ cùng lối trang điểm tinh tế giúp tổng thể toát lên vẻ quyến rũ.

Kiều Anh khẳng định gu thời trang cao cấp với thiết kế dạ hội đen phối corset xuyên thấu, phom dáng ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể. Sự tiết chế trong phụ kiện, mái tóc chải lệch cổ điển và lớp trang điểm sắc sảo vừa đủ giúp nữ diễn viên toát lên vẻ hiện đại nhưng không kém phần gợi cảm.

Với phong cách dạo phố, Kiều Anh vẫn duy trì sức hút qua lối phối đồ hiện đại. Chị khéo léo kết hợp áo khoác da màu đỏ rượu vang sang trọng cùng chân váy đen tối giản và quần tất mỏng.

Điểm nhấn nằm ở sự đồng điệu giữa sắc đỏ của áo sơ mi và áo khoác, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao và kính mát thời thượng, tạo nên một tổng thể vừa cá tính, sang trọng, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật nhưng không mất đi nét thanh lịch vốn có.

Ở khoảnh khắc khác, Kiều Anh lại "hack tuổi" với set đồ năng động. Nữ diễn viên phối áo len cổ cao tông nude cùng cardigan dáng ôm màu be, kết hợp quần short da đen và boots cao cổ.

Phụ kiện kính râm bản nhỏ và vòng cổ mảnh giúp vẻ ngoài thêm sang trọng, tôn lên vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin của Kiều Anh ở tuổi U45.

Không quá khi nói rằng NSƯT Kiều Anh chính là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian. Đời thường, chị chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Phong cách thời trang cũng đa dạng. Trong một khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên xuất hiện với váy đỏ dáng dài, chất liệu mềm rủ, thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Kiểu tóc xõa nhẹ khiến Kiều Anh toát lên vẻ đẹp nền nã, nữ tính và đậm chất Á Đông.

Trong ảnh, Kiều Anh lại mang đến diện mạo hiện đại, thời thượng với đầm đen quây ngực, kết hợp kính râm bản nhỏ và trang sức ánh kim cá tính.

Sự tiết chế trong màu sắc và phụ kiện khiến tổng thể trở nên sang trọng, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa nét dịu dàng đời thường và vẻ sắc sảo, cuốn hút của Kiều Anh ở tuổi U45.

Ảnh: Facebook nhân vật, VFC, Nguyễn Hà Nam