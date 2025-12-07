Vẻ đẹp "lai Tây" cuốn hút của nữ diễn viên vào vai gái đểu phim VTV

Bộ phim Cách em 1 milimet gần đây nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó nhân vật Duyên - vợ sắp cưới của Bách (Huỳnh Anh đóng) nhưng lén lút qua lại với “trai đểu” Hiếu (Lê Thanh Hải) - trở thành tâm điểm chú ý.

Ngay khi lên sóng, Duyên do Hà Bùi thủ vai đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Những phân đoạn đầu tiên có sự xuất hiện của cô lập tức hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, diễn viên Hà Bùi cho biết: “Ngay trước khi phim phát sóng, đạo diễn và bộ phận sản xuất đã dặn tôi chuẩn bị tâm lý, vì Duyên chắc chắn sẽ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều”.

Dù vậy, Hà Bùi thừa nhận sức nóng của vai diễn vượt ngoài mọi dự đoán. “Tôi không nghĩ chỉ sau một đêm, trang cá nhân của mình lại tăng tương tác chóng mặt, các trích đoạn có Duyên đạt tới hàng triệu lượt xem”, nữ diễn viên nói.

Hà Bùi chia sẻ rằng, cô luôn đón nhận mọi phản hồi của khán giả với tâm thế cởi mở. Theo người đẹp 10X, việc người xem ghét nhân vật nhưng vẫn ghi nhận nỗ lực diễn xuất là điều khiến cô rất trân trọng.

Còn những góp ý hay phê bình, Hà xem đó là động lực để bản thân tiếp tục hoàn thiện. Cô chỉ mong dù yêu hay ghét nhân vật, khán giả vẫn giữ sự văn minh và tôn trọng khi bày tỏ quan điểm.

Hà Bùi cho biết, ban đầu cô không phải là lựa chọn cho vai Duyên, nữ diễn viên từng nhận kịch bản của nhân vật Mỹ Vân - con gái ông trùm sắc sảo và mạnh mẽ. Chỉ sát ngày bấm máy, đạo diễn Trần Trọng Khôi mới quyết định đổi vai.

Cô thừa nhận, Duyên có vài nét sắc sảo giống mình, nhưng những điểm như yêu nhiều người cùng lúc, mưu mô hay khả năng thao túng tâm lý lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của bản thân ngoài đời. Vì vậy, Hà Bùi phải đọc nhiều tài liệu để nắm bắt tâm lý kiểu nhân vật này và thể hiện Duyên thuyết phục nhất.

Hà Bùi (SN 2000, Hải Phòng) là gương mặt trẻ thu hút hơn 41.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch hát Dân tộc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và là thủ khoa đầu vào của ngành.

Sở hữu vẻ đẹp “lai Tây” cuốn hút, Hà Bùi sớm gây dấu ấn ở các sân chơi nhan sắc: Lọt top bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, top 10 thế hệ 2X online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngay từ thời THPT, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi vào top chung kết Học bổng tài năng của Đại học FPT - bước khởi đầu cho niềm đam mê diễn xuất của mình.

Trước khi gây chú ý với Duyên trong Cách em 1 milimet Hà Bùi từng để lại dấu ấn với vai geisha bí ẩn trong Biệt dược đen hay tham gia dự án Bố vợ tôi là ông trùm đóng cùng NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Đỗ Duy Nam.

Ngoài đời, Hà Bùi sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và hiện đại, dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt thanh thoát với đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười tươi giúp cô nổi bật, cuốn hút.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Hà Bùi còn gây ấn tượng bởi vóc dáng cân đối và đường cong quyến rũ với số đo 3 vòng lý tưởng 86-65-98cm.

Trong cả hai khung hình - từ chiếc váy ôm tôn dáng (phải) đến corset denim gợi cảm - cô đều toát lên vẻ tự tin và sức hút hiện đại của một mỹ nhân trẻ.

Nữ diễn viên tiết lộ rằng, bản thân luôn duy trì phong cách sống lành mạnh, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Cô cắt giảm tối đa những đồ ăn vặt, đường, dầu mỡ; tăng cường rau xanh, nước, hoa quả… cũng như nghiêm túc đánh giá chế độ dinh dưỡng của mình vào mỗi cuối tuần.

Hà Bùi luôn biết cách lựa chọn trang phục để làm nổi bật ưu điểm hình thể mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Khi diện những set đồ tối giản với tông trắng - kem, cô toát lên sự hiện đại và tinh tế; còn những thiết kế ôm eo hay chân váy ngắn lại giúp tôn đôi chân thon dài.

Ở mỗi khoảnh khắc, Hà Bùi đều tạo được điểm nhấn riêng giúp mình thu hút mọi ánh nhìn, dù xuất hiện tại sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hà Bùi còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Cô sáng lập công ty riêng và điều hành một tiệm bánh phong cách Pháp tại Hải Phòng, cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ 10X.

Với tinh thần cầu tiến và sự kiên trì, Hà Bùi đang dần xây dựng hình ảnh một gương mặt trẻ đa năng.

