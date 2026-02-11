Váy khảm xà cừ của Hoa hậu Lương Thùy Linh gây tranh cãi vì nghi đạo nhái

Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc chiếc váy khảm xà cừ lộng lẫy để đi thảm đỏ sự kiện vài ngày trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thiết kế dạ hội mà Hoa hậu Lương Thùy Linh diện trên thảm đỏ một sự kiện giải trí diễn ra mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhờ phom dáng gợi cảm, kỹ thuật xử lý bề mặt khảm xà cừ cầu kỳ và tổng thể mang tinh thần sang trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, trang phục này cũng vấp phải tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng, thiết kế có nhiều điểm tương đồng với một mẫu haute couture (thời trang cao cấp) của thương hiệu Miss Sohee, ra mắt tại Tuần lễ Thời trang cao cấp Paris (Pháp).

Theo quan sát từ hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, hai thiết kế đều sử dụng phom váy cúp ngực, phần thân trên xử lý chất liệu tối màu, bề mặt được đính kết họa tiết ánh kim mô phỏng cấu trúc khảm xà cừ hoặc hoa văn hữu cơ.

Phần thân váy ôm sát, tạo độ tương phản rõ với chân váy có màu sắc sáng và độ rũ mềm, khiến tổng thể dễ gợi liên tưởng giữa hai thiết kế khi đặt cạnh nhau.

Thiết kế thời trang được Lương Thùy Linh diện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thiết kế của thương hiệu Miss Sohee (Ảnh: Instagram).

Trên các diễn đàn thời trang, nhiều ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện. Một tài khoản bình luận: “Thoạt nhìn thấy khá giống Miss Sohee, nhất là phần cúp ngực và cách xử lý bề mặt thân trên của chiếc váy”.

Người khác cho rằng: “Cảm hứng có thể trùng lặp, nhưng cách triển khai và câu chuyện phía sau mỗi thiết kế giống nhau đến mức không thể không nói đến chuyện đạo nhái”.

Một ý kiến trung lập nhận xét: “Khó nói là sao chép nếu không có bằng chứng rõ ràng”. Bên cạnh đó, cũng có người bảo vệ nhà thiết kế Việt khi cho rằng các họa tiết khảm xà cừ là chất liệu văn hóa bản địa, không thể quy chụp đơn thuần từ hình thức bên ngoài.

Theo tìm hiểu, chiếc váy Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc do nhà thiết kế Đặng Trần Trí thực hiện. Trả lời phóng viên Dân trí, nhà thiết kế nói: “Tôi nghĩ việc giống hay không giống trong thiết kế là cảm nhận và góc nhìn riêng của mỗi người. Với tư cách là một nhà thiết kế trẻ, tôi luôn mong muốn góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị di sản văn hóa trong nước”.

Nhà thiết kế Đặng Trần Trí khẳng định rằng, các họa tiết trên trang phục được lấy cảm hứng từ làng nghề khảm xà cừ truyền thống của Việt Nam, gắn với câu chuyện và định hướng sáng tạo riêng của thương hiệu thời trang này.

“Để tránh những trao đổi đi xa và có thể ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan, tôi xin phép không bàn sâu hơn về vấn đề này”, anh nói thêm.

Theo một chuyên gia thời trang trong nước, những tranh luận quanh thiết kế Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc phản ánh vấn đề quen thuộc của ngành công nghiệp sáng tạo: Ranh giới mong manh giữa cảm hứng và sao chép.

Chuyên gia chỉ ra, thời trang cao cấp vận hành trên một hệ quy chiếu thẩm mỹ toàn cầu. Những yếu tố như cúp ngực, kỹ thuật khảm xà cừ hay hình ảnh thiên nhiên cách điệu đều là ngôn ngữ chung. Không thể chỉ dựa vào cảm giác giống về bề ngoài để kết luận đạo nhái.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng với các nhà thiết kế trẻ, sự minh bạch về nguồn cảm hứng và câu chuyện sáng tạo là yếu tố then chốt.

Chuyên gia này cho rằng phản ứng của công chúng là hệ quả tất yếu của mạng xã hội. “Khán giả ngày nay có khả năng tiếp cận hình ảnh toàn cầu rất nhanh. Khi thấy hai thiết kế đặt cạnh nhau, họ có xu hướng so sánh trực quan, điều này cũng giúp cho thị trường minh bạch hơn", chuyên gia nói.