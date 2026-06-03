Ngày 1/6, siêu mẫu Trung Quốc Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - con trai của cố tỷ phú Macau Hà Hồng Sân - chính thức tổ chức hôn lễ tại Pháp sau nhiều năm đăng ký kết hôn và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Buổi lễ diễn ra trong không gian cổ kính và lãng mạn, với sự tham dự của gia đình, người thân và những người bạn thân thiết.

Hề Mộng Dao diện váy cưới Dior được hoàn thiện trong 600 giờ (Ảnh: Sohu).

Không chỉ gây chú ý bởi địa điểm tổ chức mang đậm dấu ấn lịch sử châu Âu, đám cưới còn trở thành chủ đề được giới mộ điệu quan tâm bởi hình ảnh lộng lẫy của cô dâu. Đặc biệt, chiếc váy cưới do Dior thiết kế riêng cho Hề Mộng Dao nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn thời trang quốc tế.

Là người mẫu từng nhiều năm hoạt động trong làng thời trang cao cấp, Hề Mộng Dao hiểu rõ giá trị của sự tinh giản. Thay vì lựa chọn những thiết kế đồ sộ hay quá cầu kỳ, cô quyết định gắn bó với tinh thần thanh lịch đặc trưng của Dior.

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc váy cưới được thực hiện riêng bởi đội ngũ nghệ nhân của nhà mốt Pháp. Thiết kế sử dụng chất liệu lụa tự nhiên cao cấp với hiệu ứng ánh ngọc trai nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục trở nên mềm mại và sang trọng dưới ánh sáng tự nhiên.

Hề Mộng Dao đi giày thấp để "ăn gian" chiều cao khi đứng cạnh chú rể Hà Du Quân (Ảnh: IG).

Khác với những mẫu váy cưới sử dụng satin bóng thường thấy, chất liệu được Dior lựa chọn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và tinh tế hơn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với không gian lãng mạn của hôn lễ được tổ chức tại Pháp.

Điểm khiến giới thời trang đặc biệt chú ý nằm ở quy trình chế tác công phu phía sau bộ trang phục. Để hoàn thiện chiếc váy cưới này, đội ngũ nghệ nhân của Dior đã dành khoảng 600 giờ làm việc liên tục.

Trước khi hoàn thiện phiên bản cuối cùng, bộ váy trải qua 6 tháng chỉnh sửa và 3 lần thử đồ riêng. Từng chi tiết nhỏ từ phần vai, tay áo, vòng eo đến độ xòe của chân váy đều được điều chỉnh để phù hợp tuyệt đối với vóc dáng của cô dâu.

Với chiều cao 1,78m cùng tỷ lệ cơ thể lý tưởng, Hề Mộng Dao vốn có lợi thế nổi bật về hình thể. Tuy nhiên, thay vì tận dụng tối đa lợi thế người mẫu bằng những thiết kế gợi cảm, cô lại lựa chọn phong cách kín đáo và trang nhã.

Bộ kim cương của Hề Mộng Dao được ước tính tương đương 200 tỷ đồng (Ảnh: Sohu).

Chiếc váy dài tay với phần cổ thanh lịch mang hơi hướng cổ điển châu Âu. Phần thân trên được cắt may ôm sát vừa phải, nhấn nhẹ vào vòng eo để tôn lên đường cong cơ thể. Trong khi đó, chân váy chữ A xòe rộng tạo cảm giác mềm mại và bay bổng trong từng bước di chuyển.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận định điểm thành công nhất của thiết kế nằm ở sự tiết chế. Bộ váy không sử dụng quá nhiều chi tiết đính kết hay kỹ thuật trang trí phức tạp. Thay vào đó, vẻ đẹp đến từ chất liệu, đường cắt may và sự cân đối trong tổng thể.

Chính sự tối giản ấy giúp Hề Mộng Dao trở thành tâm điểm thay vì bị trang phục lấn át. Đây cũng là triết lý thời trang mà Dior theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Đáng chú ý, trước Hề Mộng Dao, nhiều mỹ nhân nổi tiếng của châu Á như Song Hye Kyo hay Angelababy cũng từng lựa chọn Dior cho ngày trọng đại. Dù mỗi người mang phong cách riêng, điểm chung của các thiết kế đều là vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và vượt qua những xu hướng nhất thời.

Angelababy cũng diện váy của Dior trong ngày trọng đại (Ảnh: Sina).

Không chỉ đầu tư cho váy cưới, Hề Mộng Dao còn chăm chút kỹ lưỡng cho từng phụ kiện đi kèm. Dior đã thiết kế riêng cho cô một đôi giày mang phong cách balletcore - xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ các vũ công ba lê đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong những năm gần đây.

Đôi giày sở hữu phần mũi tròn mềm mại, chiếc nơ nhỏ phía trước và quai hậu thanh mảnh. Thay vì lựa chọn giày cao gót từ 8 đến 12cm như nhiều cô dâu khác, Hề Mộng Dao quyết định sử dụng đôi giày chỉ cao khoảng 3cm.

Lựa chọn này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái trong suốt buổi lễ kéo dài nhiều giờ mà còn giúp cô giảm bớt khoảng cách chiều cao với chú rể Hà Du Quân.

Trong nhiều bức ảnh được chia sẻ sau hôn lễ, người đẹp cũng khéo léo điều chỉnh tư thế hoặc nghiêng đầu nhẹ khi chụp ảnh cùng chồng. Những chi tiết nhỏ này được cư dân mạng đánh giá là sự tinh tế và khéo léo của nàng dâu hào môn.

Nếu chiếc váy cưới đại diện cho tinh thần của thời trang cao cấp thì bộ trang sức kim cương lại là điểm nhấn thể hiện sự xa hoa trong ngày trọng đại.

Hề Mộng Dao lựa chọn bộ trang sức đến từ thương hiệu Graff - một trong những nhà kim hoàn danh tiếng nhất thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, giá trị bộ trang sức được ước tính lên tới khoảng 200 tỷ đồng.

Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ đính 52 viên kim cương với kích thước khác nhau. Món trang sức này được chế tác thủ công với độ tinh xảo cao, tạo hiệu ứng lấp lánh nổi bật nhưng không quá phô trương.

Khi kết hợp cùng chiếc váy cưới trắng ngà thanh lịch, bộ trang sức góp phần hoàn thiện hình ảnh một cô dâu sang trọng, quý phái nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng và nữ tính.

Phía sau chiếc váy cưới của Hề Mộng Dao (Ảnh: Sina).

Đám cưới tại Pháp lần này được xem là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tình yêu của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Từ khi công khai mối quan hệ, cả hai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi sự kết hợp giữa một siêu mẫu nổi tiếng và người thừa kế của gia tộc giàu có bậc nhất Macau. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi hiện có 2 người con và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Theo kế hoạch, sau lễ cưới tại Pháp, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ tiếp tục tổ chức một tiệc cảm ơn quy mô lớn tại Macau (Trung Quốc) vào tháng 9 tới. Sự kiện được kỳ vọng sẽ quy tụ đông đảo bạn bè, đối tác và các thành viên trong gia tộc họ Hà, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày trọng đại của cặp đôi.

Với chiếc váy cưới mất 600 giờ chế tác, bộ trang sức kim cương xa xỉ và những chi tiết được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng centimet, siêu mẫu Hề Mộng Dao đã có một trong những màn xuất hiện ấn tượng nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong năm nay.