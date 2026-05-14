Trong sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức từ thiện The King's Trust do Charles III sáng lập tại London (Anh), Amal Clooney sánh đôi cùng chồng - tài tử George Clooney - trên thảm đỏ hoàng gia. Nữ luật sư U50 gây ấn tượng với phong cách sang trọng và thần thái thanh lịch đặc trưng.

Nữ luật sư Amal Clooney diện váy 3 tỷ đồng của thương hiệu Alexander McQueen (Ảnh: Getty).

Điểm nhấn trong diện mạo của Amal là chiếc váy dạ hội ánh kim thuộc bộ sưu tập Ready-to-Wear Thu Đông 2007 của Alexander McQueen. Thiết kế ôm sát cơ thể có phần cổ chữ V sâu, tay ngắn ôm vai và phom dáng dài chấm đất, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh của nữ luật sư.

Bộ trang phục được phủ các họa tiết nghệ thuật tinh xảo kết hợp chi tiết phản quang tạo hiệu ứng lấp lánh nổi bật dưới ánh đèn. Amal Clooney hoàn thiện tổng thể bằng đôi bông tai Cartier Juste un Clou trị giá khoảng 14.600 USD cùng giày cao gót ánh kim đồng điệu.

Theo giới chuyên môn, đây là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của Alexander McQueen. Mẫu váy từng xuất hiện trên sàn diễn Thu Đông 2007 của nhà mốt Anh và được lấy cảm hứng từ chủ đề về sự đàn áp phụ nữ - tinh thần thường thấy trong các bộ sưu tập của cố nhà thiết kế Lee Alexander McQueen.

Trước Amal Clooney, nữ diễn viên Cameron Diaz từng diện thiết kế này tại buổi ra mắt phim Shrek the Third ở Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2007.

Chiếc váy của Alexander McQueen từng được nữ diễn viên Cameron Diaz và người mẫu diện (Ảnh: W).

Theo Vogue, chiếc váy ánh kim này từng được bán đấu giá tại Sotheby's vào tháng 12/2024 với mức giá 114.000 USD, tương đương 3 tỷ đồng. Hiện chưa rõ Amal Clooney đã mua lại thiết kế hay mượn trực tiếp từ kho lưu trữ của Alexander McQueen.

Tạp chí Marie Claire nhận định đây là một trong những thiết kế cổ điển nổi bật và có giá trị thời trang vượt thời gian. Amal Clooney từng mặc chiếc váy này tại một lễ trao giải hồi tháng 5/2025 trước khi tái sử dụng tại sự kiện mới nhất.

Việc các ngôi sao mặc lại trang phục cao cấp cũng đang trở thành xu hướng được nhiều người hưởng ứng nhằm lan tỏa thông điệp thời trang bền vững. Không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, điều này còn cho thấy giá trị lâu dài của những thiết kế mang tính biểu tượng trong làng mốt thế giới.

Alexander McQueen là một trong những nhà mốt xa xỉ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, nổi tiếng với tinh thần nổi loạn, nghệ thuật và sự phá vỡ những chuẩn mực truyền thống của thời trang cao cấp.

Thương hiệu được thành lập bởi nhà thiết kế quá cố Lee Alexander McQueen vào năm 1992 và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ những bộ sưu tập giàu tính kịch nghệ, kết hợp giữa kỹ thuật cắt may thủ công tinh xảo với tư duy sáng tạo táo bạo.

Amal Clooney kết hợp váy với giày mũi nhọn và túi cầm tay đồng màu tạo nên diện mạo sang trọng (Ảnh: Getty).

Giá trị cốt lõi của Alexander McQueen nằm ở khả năng biến thời trang thành một hình thức nghệ thuật giàu cảm xúc. Các thiết kế của thương hiệu thường mang vẻ đẹp đối lập giữa mềm mại và nổi loạn, cổ điển và hiện đại, thanh lịch nhưng đầy quyền lực. Điều này giúp Alexander McQueen trở thành biểu tượng của sự cá tính trong giới thời trang cao cấp.

Bên cạnh tính nghệ thuật, thương hiệu còn được đánh giá cao nhờ chất lượng chế tác thủ công và kỹ thuật may đo đỉnh cao của Anh Quốc. Trong nhiều năm qua, Alexander McQueen trở thành lựa chọn yêu thích của hàng loạt ngôi sao quốc tế, nghệ sĩ và tín đồ thời trang.

Thương hiệu được yêu thích không chỉ vì giá trị xa xỉ mà còn bởi tinh thần khác biệt, giúp người mặc thể hiện cá tính mạnh mẽ và gu thẩm mỹ độc đáo. Hiện nay, dưới sự phát triển của tập đoàn Kering, Alexander McQueen vẫn duy trì vị thế là một trong những nhà mốt có bản sắc riêng biệt nhất của làng thời trang thế giới.