Văn hóa là “ngôn ngữ hòa bình” mạnh mẽ nhất để Việt Nam khẳng định vị thế

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, câu chuyện về phát triển văn hóa đang đứng trước những đòi hỏi mới đầy tính thời đại.

Để hiểu rõ hơn về những chuyển biến căn bản trong tư duy chính sách và kỳ vọng đột phá để văn hóa thực sự trở thành chất lượng sống của mỗi người dân, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) và NSND Trịnh Thúy Mùi (Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật).

Concert "Tự hào là người Việt Nam" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Văn hóa là “ngôn ngữ hòa bình” của quốc gia

Ông nhìn nhận vai trò của văn hóa trong nhiệm kỳ 2026-2030 như thế nào? Đặc biệt khi mục tiêu xuyên suốt được nhấn mạnh là “lấy người dân làm trung tâm” và để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển văn hóa?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, văn hóa sẽ không còn chỉ được nhìn như một “lĩnh vực” hay một “mảng việc” đứng bên cạnh kinh tế - xã hội, mà phải được đặt đúng vào vị trí của nó: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của phát triển, và là “hệ điều hành” định hình chất lượng tăng trưởng của đất nước.

Khi Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm”, thì văn hóa chính là thước đo trực tiếp nhất cho tinh thần đó.

Người dân có được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh không, có được tiếp cận công bằng với các dịch vụ văn hóa không, có được tôn trọng, được bảo vệ nhân phẩm, được nuôi dưỡng khát vọng và được truyền cảm hứng để sống tốt hơn không.

Từ góc nhìn này, phát triển văn hóa trong giai đoạn tới phải chuyển mạnh từ tư duy “tổ chức hoạt động” sang tư duy “nâng cao quyền thụ hưởng”.

Tức là không phải chúng ta làm được bao nhiêu chương trình, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu công trình… mà quan trọng hơn là người dân nhận được gì từ các chính sách ấy.

Điều đáng mừng là trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, tư duy phát triển văn hóa cũng đang được đặt trong một hệ thống mục tiêu lớn hơn: Phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng sống, xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo, xã hội nhân văn.

Đây chính là bối cảnh mở ra cơ hội rất lớn cho văn hóa trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Và khi nói “lấy người dân làm trung tâm” trong phát triển văn hóa, theo tôi phải cụ thể hóa bằng ít nhất 3 chuyển biến căn bản.

Thứ nhất, lấy đời sống văn hóa cơ sở làm gốc, coi đây là “mặt trận” quan trọng nhất. Thứ hai, xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ trung tâm, chứ không phải phần việc phụ. Thứ ba, thụ hưởng văn hóa phải trở thành quyền lợi cụ thể, đo được, và bảo đảm được, không chỉ là khẩu hiệu.

Như vậy, tôi nhìn nhận văn hóa trong nhiệm kỳ 2026-2030 phải làm được một việc rất căn cốt: Biến phát triển văn hóa thành cảm nhận hằng ngày của người dân, thành chất lượng sống, thành niềm vui, thành niềm tự hào và thành khát vọng hướng thiện.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ảnh: Thành Đông).

Năm qua, một số sự kiện văn hóa - chính trị quy mô lớn như A50, A80 đã tạo được hiệu ứng xã hội rất mạnh, khơi dậy tinh thần tự hào và gắn kết cộng đồng. Theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của các sự kiện này và cần được kế thừa, nhân rộng ra sao trong giai đoạn tới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, thành công của những sự kiện như A50, A80 trước hết không nằm ở quy mô hoành tráng hay số lượng chương trình, mà nằm ở một điều sâu xa hơn đó là chạm đúng vào mạch cảm xúc của dân tộc, đánh thức trong mỗi người dân cảm giác được thuộc về một cộng đồng lớn - cộng đồng Việt Nam - với lịch sử, khát vọng và bản lĩnh riêng.

Khi một sự kiện có thể khiến hàng triệu người tự nguyện dõi theo, tự hào chia sẻ, tự giác tham gia và cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực, điều đó chứng tỏ sự kiện ấy đã vượt ra ngoài “tính trình diễn” để trở thành một khoảnh khắc văn hóa, một điểm hội tụ tinh thần xã hội.

Những yếu tố cốt lõi làm nên hiệu ứng mạnh mẽ của các sự kiện này gồm mấy điểm đáng chú ý.

Trước hết là tính biểu tượng và câu chuyện lớn. A50, A80 không đơn thuần là các hoạt động kỷ niệm, mà được “kể” như một câu chuyện xuyên suốt về bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết và sự trưởng thành của đất nước qua thời gian.

Thứ hai là sự kết hợp hài hòa giữa chính trị và văn hóa, giữa thông điệp lớn và hình thức biểu đạt hiện đại. Thứ ba là khả năng tạo ra sự tham dự xã hội, chứ không chỉ là sự thưởng thức. Thứ tư là sự chuyên nghiệp trong tổ chức, đồng bộ trong truyền thông và tinh thần “quốc gia - toàn dân”.

Vậy cần kế thừa và nhân rộng ra sao trong giai đoạn tới? Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải chuyển tư duy từ “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo di sản sự kiện”.

Nghĩa là, sau một sự kiện lớn, cần để lại giá trị lâu dài: Sản phẩm truyền thông, tư liệu lịch sử, bộ nhận diện văn hóa, không gian trải nghiệm, chuỗi hoạt động hậu sự kiện trong trường học, cộng đồng, bảo tàng… để tinh thần của sự kiện tiếp tục sống trong đời sống xã hội, chứ không kết thúc khi sân khấu tắt đèn.

Bên cạnh đó, cần mạnh dạn hình thành hệ sinh thái sự kiện văn hóa quốc gia theo mùa, theo chu kỳ, theo chủ đề - có chiều sâu văn hóa, có tính liên kết vùng miền, có sự tham gia của doanh nghiệp và các lực lượng sáng tạo trẻ.

Ngoài ra, cần nhân rộng theo hướng “quốc gia hóa thông điệp, địa phương hóa không gian”: Thông điệp lớn thống nhất, nhưng cách tổ chức phải linh hoạt để từng địa phương, từng cộng đồng được góp tiếng nói, được thể hiện bản sắc riêng.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, trong giai đoạn mới, điều quan trọng nhất là phải chuyển tư duy từ “tổ chức sự kiện” văn hóa sang “kiến tạo di sản sự kiện” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong bối cảnh thế giới năm 2026 được dự báo tiếp tục bất ổn, đan xen thách thức và cơ hội, ông đánh giá việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc gia, quốc tế có tầm ảnh hưởng sâu rộng sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc củng cố “sức mạnh mềm” và vị thế văn hóa của Việt Nam?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, nơi cạnh tranh không chỉ diễn ra bằng kinh tế hay quân sự mà còn bằng niềm tin, hình ảnh, giá trị và khả năng truyền cảm hứng, thì văn hóa chính là “ngôn ngữ hòa bình” mạnh mẽ nhất để một quốc gia khẳng định vị thế của mình.

Trong bối cảnh 2026 dự báo tiếp tục bất ổn, tôi nhìn nhận việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn sẽ mang ít nhất 4 vai trò then chốt.

Trước hết, đó là cách Việt Nam kể câu chuyện của mình với thế giới - một cách trang trọng, hấp dẫn và thuyết phục.

Thứ hai, các sự kiện văn hóa là công cụ ngoại giao mềm hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ đối tác, tăng cường hiểu biết và giảm xung đột trong môi trường quốc tế nhiều bất trắc.

Thứ ba, sự kiện văn hóa lớn là cách khẳng định năng lực quốc gia và trình độ quản trị hiện đại.

Thứ tư, các sự kiện văn hóa có khả năng tạo ra “sự cộng hưởng trong nước” để tăng sức bền xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới bất ổn.

Trong bối cảnh thế giới bất ổn năm 2026 và những năm tiếp theo, các sự kiện văn hóa quốc gia - quốc tế không chỉ là hoạt động giao lưu hay kỷ niệm, mà chính là một hình thức bảo vệ Tổ quốc trong thời bình: Bảo vệ hình ảnh, bảo vệ giá trị, bảo vệ vị thế và bảo vệ niềm tin.

Từ góc nhìn của mình, ông kỳ vọng những đột phá chính sách nào sẽ được xác lập sau Đại hội XIV để người dân, đặc biệt là người trẻ, không chỉ là khán giả mà trở thành chủ thể sáng tạo, đồng hành và hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển văn hóa của đất nước?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa trong giai đoạn tới không thể chỉ là “cái để xem”, mà phải là “cái để sống”, “cái để làm” và “cái để tạo ra giá trị”.

Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội theo dõi sát lĩnh vực này, tôi kỳ vọng 4 nhóm đột phá chính sách lớn sau Đại hội XIV.

Thứ nhất, đột phá về thể chế và cơ chế đầu tư cho văn hóa, theo hướng coi văn hóa là đầu tư cho tương lai, không phải khoản chi phong trào. Chính sách cần tạo hành lang đủ rộng để huy động nguồn lực, khơi thông xã hội hóa, hợp tác công - tư, để nhà nước đóng vai trò kiến tạo thay vì làm thay.

Thứ 2, đột phá về hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, để người trẻ có không gian sáng tạo, có cơ hội lập nghiệp và có thị trường sống được bằng tài năng.

Thứ 3, đột phá về chuyển đổi số trong văn hóa, không chỉ dừng ở số hóa hay quảng bá, mà kiến tạo một không gian văn hóa số lành mạnh, giàu bản sắc và có khả năng cạnh tranh.

Thứ 4, đột phá về giáo dục văn hóa và bồi dưỡng con người, để người trẻ không chỉ giỏi kỹ năng mà còn vững nền tảng giá trị.

Và trên tất cả, tôi kỳ vọng một tinh thần xuyên suốt: Từ quản lý sang kiến tạo, từ bao cấp sang đồng hành, từ làm thay sang trao cơ hội.

Khi người trẻ được tin tưởng và được tạo điều kiện, khi người dân được thụ hưởng văn hóa một cách thực chất, thì văn hóa mới thật sự đi vào cuộc sống.

Tôi tin rằng, nếu nhiệm kỳ 2026-2030 làm được những đột phá ấy, văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ phát triển mạnh mẽ hơn, mà còn góp phần hình thành một thế hệ công dân tự tin, giàu bản lĩnh và sáng tạo, đủ sức đưa khát vọng Việt Nam vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Mỗi sự kiện văn hóa lớn sẽ không chỉ là một “đêm rực rỡ”, mà trở thành một “dòng chảy văn hóa” bền bỉ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Văn hóa phải là nền, là mục tiêu và là động lực

Một vấn đề được dư luận quan tâm là làm thế nào để các sự kiện văn hóa lớn không chỉ dừng lại ở tính trình diễn, kỷ niệm, mà thực sự lan tỏa giá trị, tạo tác động dài hạn tới đời sống tinh thần của người dân. Theo ông/bà, chính sách văn hóa trong nhiệm kỳ tới cần điều chỉnh gì để giải quyết bài toán này?

NSND Trịnh Thúy Mùi: Cần phải thể chế nghị quyết của Đảng sao cho nghị quyết đi vào đời sống, bám sát với thực tiễn, tăng cường xây dựng hành lang pháp lý về văn hóa chặt chẽ và công bằng có cơ chế mở một cách chuyên nghiệp.

Từ đó tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh để người dân và các thành phần khác cùng tham gia đầu tư và sáng tạo, hoạt động văn hóa một cách đam mê, tâm huyết và tự tin.

Dự thảo Đại hội Đảng đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển, tuy nhiên cần làm nổi bật hơn nữa vai trò của văn học nghệ thuật trong công cuộc xây dựng con người Việt Nam thời đại mới: Yêu nước, nhân văn, sáng tạo, hội nhập.

Vì thế cần bổ sung một đoạn riêng trong phần văn hóa phát triển mạnh mẽ văn học nghệ thuật, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, phản ánh chân thực, sâu sắc đời sống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đi đôi với nâng cao trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, theo ông/bà, văn hóa cần được đặt ở vị trí nào trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030?

NSND Trịnh Thúy Mùi: Văn hóa phải là kim chỉ nam, soi đường cho mọi sự phát triển, giúp phát triển nhanh hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn, lấy con người làm mục tiêu cuối cùng.

Vậy thì văn hóa cần được đặt ở vị trí nền tảng, là mục tiêu và động lực để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, không chỉ là một ngành riêng lẻ mà phải thấm sâu vào mọi quyết định chính sách, lấy con người Việt Nam làm trung tâm, phát triển nhanh và bền vững.

Tôi rất kỳ vọng về văn hóa tại Đại hội XIV của Đảng sẽ được tập trung vào việc nâng tầm văn hóa thành trụ cột phát triển quốc gia, ngang hàng kinh tế, xã hội; sẽ có những định hướng đầu tư bài bản và lâu dài cho lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là quan tâm tới hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, quan tâm tới các dự án nghiên cứu, và sáng tác mới về văn học nghệ thuật.

Điều này sẽ góp phần khích lệ đam mê sáng tạo, tạo nên những tác phẩm có giá trị, tiếp cận và hội nhập sâu hơn với đời sống văn học nghệ thuật quốc tế, và xây dựng và đào tạo con người đặc biệt là thế hệ trẻ có nhân cách, môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa công vụ, qua đó lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.

Thúc đẩy các dự án văn học nghệ thuật sâu rộng hơn nữa, góp phần lan tỏa giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam tới công chúng quốc tế, đồng thời đóng góp những góc nhìn chuyên môn về vai trò của văn hóa như một nguồn lực phát triển bền vững và sức mạnh mềm quốc gia.

Cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn và NSND Trịnh Thúy Mùi vì những chia sẻ!