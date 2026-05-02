Văn hóa đọc và cú "lội ngược dòng" từ phim Mưa đỏ, Làng Vũ Đại ngày ấy

Người Việt chỉ đọc khoảng 1-4 cuốn sách/năm, liệu có thấp?

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, khắp cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện, hội thảo về thói quen đọc sách của giới trẻ. Những chương trình này nhận được sự quan tâm thảo luận của nhiều chuyên gia và độc giả.

Các nhà văn, nhà nghiên cứu đều cho rằng, cách đọc sách hiện nay có nhiều thay đổi nhưng tình yêu với sách vẫn còn.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết, văn hóa đọc đã có cú "lội ngược dòng" khi nhiều độc giả xem phim, nghe audiobook đã tìm mua sách in (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết, việc đặt ra Ngày sách và Văn hóa đọc ở Việt Nam là cần thiết để tôn vinh, nâng cao tinh thần đọc sách. Hiện tại, thị trường xuất bản vẫn luôn ghi nhận nhiều cuốn sách mới ở nhiều lĩnh vực ra đời, được nhiều người lựa chọn.

“Hiện nay sách phát triển kể cả số lượng và chất lượng, hình thức đẹp, hấp dẫn lại được truyền thông rất tốt. Nếu quan sát các Phố sách ở Hà Nội hay ở TPHCM sẽ thấy nhiều sự kiện được tổ chức rầm rộ, không khí sôi nổi đã tác động không nhỏ vào người đọc, nhất là độc giả trẻ...”, ông Phạm Xuân Nguyên đánh giá.

Tuy nhiên ông Xuân Nguyên cũng trăn trở, để tạo ra một xã hội cùng đọc sách thì vẫn còn rất chật vật. Khi công nghệ thông tin phát triển, nhiều người chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối mạng là có thể xem tin tức trên thế giới hay các hình thức giải trí đa dạng khác.

Theo báo cáo năm 2025 của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, trung bình mỗi người Việt chỉ đọc khoảng 1-4 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các nước như Singapore (14 cuốn), Malaysia (17 cuốn), Nhật Bản (10-20 cuốn). Ông Phạm Xuân Nguyên thẳng thắn chỉ ra rằng, đây là con số thấp, nguyên nhân là do độc giả… lười đọc.

“Không chỉ lười đọc, công chúng Việt Nam còn lười đi bảo tàng, xem triển lãm mỹ thuật. Đừng nói những sự kiện đó không hợp với mình, bạn cứ đi và đến xem nó có hấp dẫn không đã.

Độc giả Việt Nam cũng còn tâm lý đám đông, nghe nói có cuốn sách này hot, cuốn sách kia bán chạy mới tìm đọc, nhưng họ không kiên trì, vẫn còn chuyện “cả thèm chóng chán”, mua về không đọc... Vì thế, cần phải có chiến lược dài lâu để duy trì văn hoá đọc ở cả lượng và chất”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bày tỏ.

Ông Phạm Xuân Nguyên cho hay, hiện nay nhiều tác giả, nhà xuất bản đã đưa nội dung từ sách in lên audiobook (cuốn sách đọc thành tiếng), postcast (các câu chuyện qua âm thanh hoặc video) cũng là một giải pháp để sách đến gần với công chúng hơn.

“Audiobook, postcast giúp cho một số người lười đọc tiếp cận với sách in nhanh hơn. Hơn nữa, hình thức này tiết kiệm thời gian khi vừa đi bộ, nấu ăn, công chúng cũng có thể nghe nội dung cuốn sách. Cũng nhiều người vì nghe sách nói, xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết nên đã tìm mua sách in.

Chúng ta có thể dẫn chứng như bộ phim Mưa đỏ - sau khi công chiếu ở rạp, gây hiệu ứng tốt nên nhiều người đã tìm mua cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Hay các tiểu thuyết như: Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) được chuyển thành phim cùng tên, các tác phẩm Sống mòn, Chí Phèo, Lão Hạc (Nam Cao) chuyển thành phim Làng Vũ Đại ngày ấy... nhiều người chọn tìm mua bản sách in sau khi các xem phim này. Đây cũng là cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của văn hóa đọc…”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sách điện tử phát triển, sách in có bị lu mờ?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Nguyên Trưởng ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn), nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn - chia sẻ với phóng viên, khi công nghệ thông tin phát triển, cách tiếp cận của độc giả thay đổi theo.

Theo sự phát triển đó, chị cũng xây dựng một kênh đọc sách trên Youtube. Đồng thời, kênh này cũng hỗ trợ các tác giả khác khi muốn xuất bản sách mới.

“Có người lo lắng và so sánh sách điện tử phát triển như vậy, liệu sách in có bị lu mờ, có còn “đất sống”? Theo tôi, cách đọc truyền thống không bị mất đi vì khi đọc sách điện tử, chúng ta có thể nghe, nhìn trên màn hình điện thoại, máy tính với hình thức “mắt lướt, tay trượt bàn phím”.

Nhưng với sách in, người đọc có thể vận dụng nhiều giác quan hơn như tay cầm sách, mắt nhìn vào chữ, không bị ảo giác, có cảm xúc thật để tập trung vào cuốn sách đó”, nhà văn Võ Thị Xuân Hà nói.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Ảnh: Lạc Thành).

Đồng quan điểm với ý kiến của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nguyên Trưởng ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn) khẳng định thêm, hai hình thức sách in và sách điện tử không lấn át mà bổ sung cho nhau.

Chị cho biết: “Người yêu sách, cần sách vẫn rất nhiều. Ngoài sách văn học, còn rất nhiều sách chuyên ngành, sách kỹ năng sống… đối tượng nào cũng có những quyển sách dành cho mình. Tôi thấy rằng, việc phát triển các thư viện, tủ sách cũng rất cần, để trung chuyển những cuốn sách cần thiết cho từng độc giả”.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà cũng chỉ ra, ở Việt Nam hiện nay chưa có bộ môn dạy đọc sách. Theo chị, học sinh phải học, xem việc đọc sách cần bắt đầu từ đâu.

“Tự nhiên “dí” cho học sinh quyển sách bảo “em đọc đi”, nhiều em ngơ ngác lắm. Muốn yêu sách, phải hiểu sách, nếu không hướng dẫn thì rất khó với các em. Người trẻ muốn tìm hiểu sách này là thể loại gì, của tác giả nào, in ra sao… thói quen đó sẽ thành kỹ năng, từ đó mới có tình yêu với sách. Nếu không, các em chỉ đọc như kiểu đối phó mà không yêu văn hóa đọc từ bên trong…”, bà Xuân Hà bộc bạch.

Nữ nhà văn cho biết, chị từng làm việc 20 năm ở văn phòng Hội Nhà văn và thấy rằng, các nhà văn nhà thơ thường sống nội tâm, ít để ý đến việc truyền thông, quảng bá cho các tác phẩm mới.

Bà Xuân Hà cũng cho rằng, tác phẩm hay sẽ sống mãi với thời gian nhưng nếu tác giả biết cách giới thiệu tác phẩm của mình tới gần công chúng sẽ "lợi cả đôi đường".

Nhà văn Đỗ Bích Thuý nhận định, văn hóa đọc bị “tụt dốc” là xu hướng toàn cầu. Chị nhớ lúc nhỏ, chỉ có 2 thứ để giải trí: Đọc sách, báo và nghe radio. Thậm chí khi trưởng thành, bản thân mới được xem tivi. Còn bây giờ, có nhiều lựa chọn hơn nên lượng độc giả giảm là dễ hiểu.

"Tuy nhiên, bạn đọc trẻ đã có những cách tiếp cận văn chương khác. Họ hơn thế hệ cha mẹ một điều rất lớn: Là có thể đọc những cuốn mới nhất, hay nhất, những giải thưởng vừa được trao bằng văn bản gốc, không cần dịch sang tiếng Việt vì ngoại ngữ của các bạn trẻ rất tốt.

Họ đọc nhiều dòng văn học, có sự so sánh, lựa chọn nên cách nhận định, đánh giá về văn chương cũng khác thế hệ trước”, chị Bích Thuý chia sẻ.

Cùng ý kiến với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và Võ Thị Xuân Hà, nhà văn Đỗ Bích Thuý thừa nhận, đã đến lúc chúng ta nên hiểu "sách" ở phạm vi rộng hơn, đó không chỉ là những cuốn sách giấy mà còn là sách điện tử, các tác phẩm dạng online.

Theo chị Thuý, đọc sách ở dạng nào cũng tốt. Trong bối cảnh văn hóa đọc đặt ra nhiều thách thức, nữ nhà văn cho rằng, người đọc, người viết hay môi trường xuất bản đều có sức chi phối ngang nhau, tác động lẫn nhau.

Khi phóng viên hỏi: "Hiện nay người đọc có xu hướng đọc nhanh, đọc ngắn, chị có từng cảm thấy áp lực phải thay đổi cách viết để giữ độc giả?".

Đỗ Bích Thuý trả lời: “Để đọc ngắn, đọc nhanh, bạn đọc đã và đang có vô số lựa chọn rồi, họ không cần thêm một Đỗ Bích Thuý viết ngắn, viết nhanh nữa. Ngược lại, nếu thay đổi tôi sẽ mất những bạn đọc chung thuỷ, tôi cũng mất... cả tôi luôn”.

Nhắc đến AI (trí tuệ nhân tạo), Đỗ Bích Thuý cho rằng, điều lớn nhất mà chị nhận được từ AI và công nghệ là tìm tư liệu rất nhanh, tiện và vô cùng dồi dào.

"Khi sáng tác, tôi rất coi trọng cảm xúc, sự hưng phấn. Mà điều đó chỉ có thể đến khi vắt óc ngồi trước máy tính. Còn với người đọc, khi có AI, họ bị tác động rất nhiều. Càng nhiều lựa chọn thì càng bị những thứ dễ dãi, dễ đọc, đọc nhanh lôi cuốn. Mỗi người sẽ phải tự điều chỉnh, kiểm soát, chọn lựa thôi...", Đỗ Bích Thuý bày tỏ quan điểm.

Theo đó, các chuyên gia cho rằng, thói quen đọc sách của giới trẻ đều phải hình thành từ nhỏ, khi họ còn ngồi ở ghế nhà trường.

Nói về vấn đề này, nhà văn Thái Chí Thanh - Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam) - cho biết, những năm vừa qua văn học thiếu nhi có bước phát triển khi nhiều nơi, nhiều nhà trường tổ chức cuộc thi tìm đại sứ văn hóa đọc, khuyến khích nhiều độc giả nhỏ tuổi đọc sách, tìm hiểu về sách in.

Học sinh tìm hiểu sách trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc (Ảnh: Mỹ Hà).

“Chúng tôi vừa mở một trại sáng tác văn học thiếu nhi ở Quảng Trị, có tới thăm Trường THCS số 1 Nam Lý (Đồng Hới) đúng vào ngày đọc sách và thấy rằng, các em học sinh vẫn thích đọc sách và say mê với sách in.

Sắp tới Hội Nhà văn sẽ phối hợp cùng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm một dự án về văn hoá đọc, đưa sách về các tỉnh, trường học. Tôi cho rằng, sự kết hợp giữa đọc truyền thống và cách quảng bá, giới thiệu tác phẩm trên các nền tảng số cũng là một cách để tôn vinh văn hóa đọc”, ông Thái Chí Thanh nói.