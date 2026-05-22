Uẩn khúc vụ con trai của tỷ phú sáng lập Mango bị nghi sát hại cha

Ngày 19/5, Jonathan Andic (45 tuổi) đã xuất hiện trước tòa án tại Martorell, gần Barcelona (Tây Ban Nha), sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu hình sự.

Theo quyết định của tòa, nam doanh nhân được tại ngoại với số tiền bảo lãnh khoảng 1,16 triệu USD nhưng phải giao nộp hộ chiếu, trình diện hàng tuần và không được rời khỏi Tây Ban Nha trong thời gian điều tra.

Jonathan Andic rời khỏi sở cảnh sát sau khi nộp tiền bảo lãnh (Ảnh: News).

Trước đó, cái chết của tỷ phú Isak Andic hồi tháng 12/2024 từng được xác định là một tai nạn leo núi. Ông được cho là đã rơi xuống khe núi sâu khoảng 100m tại vùng Catalonia (Tây Ban Nha) khi đang tham gia chuyến leo núi cùng con trai cả Jonathan.

Tuy nhiên, nhiều tình tiết mới xuất hiện trong quá trình điều tra khiến cảnh sát và tòa án nghi ngờ đây có thể không đơn thuần là một vụ tai nạn.

Tỷ phú Isak Andic là một trong những doanh nhân giàu nhất Tây Ban Nha, sở hữu khối tài sản khoảng 4,5 tỷ USD trước khi qua đời. Ông thành lập Mango từ năm 1984 và biến thương hiệu này thành đế chế thời trang toàn cầu với hàng nghìn cửa hàng tại nhiều quốc gia.

Trong 3 người con của Isak Andic, Jonathan là người duy nhất tham gia điều hành công ty và từng được xem như người kế nhiệm tiềm năng. Năm 2012, Jonathan được bổ nhiệm làm CEO Mango sau khi cha tuyên bố rút lui khỏi vị trí điều hành.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Jonathan không diễn ra thuận lợi. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết chỉ trong vòng 3 năm, Mango ghi nhận khoản lỗ khoảng 116 triệu USD, buộc Isak Andic phải quay lại điều hành doanh nghiệp. Đến năm 2020, Jonathan bị loại khỏi vị trí CEO, dù vẫn giữ vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị.

Tỷ phú Isak Andic và con trai cả, Jonathan (Ảnh: Getty).

Theo nhiều nguồn tin, quyết định này khiến mối quan hệ giữa hai cha con bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng. Dù bên ngoài họ vẫn duy trì hình ảnh gần gũi, thường gặp gỡ và ăn tối cùng nhau vào cuối tuần, giới điều tra cho rằng phía sau tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc liên quan tới quyền lực và tài sản.

Trong hồ sơ điều tra được công bố, thẩm phán nhận định Jonathan có “sự ám ảnh với tiền bạc” và từng nhiều lần yêu cầu cha phân chia tài sản thừa kế ngay khi ông Isak còn sống.

Các tin nhắn được cảnh sát thu thập cũng cho thấy Jonathan từng bộc lộ tâm lý tiêu cực, thể hiện sự oán giận đối với cha ruột và cho rằng cuộc sống hiện tại của mình bị ảnh hưởng bởi các quyết định của ông Isak.

Một trong những chi tiết khiến cơ quan chức năng đặc biệt chú ý là thông tin Isak Andic được cho đang cân nhắc sửa đổi di chúc trước khi qua đời.

Theo Wall Street Journal, nhà sáng lập Mango muốn dành một phần lớn tài sản để lập quỹ từ thiện hỗ trợ người khó khăn thay vì để toàn bộ tài sản cho các con thừa kế. Điều tra viên nhận định đây có thể là yếu tố làm căng thẳng giữa hai cha con leo thang trong năm 2024.

Vùng núi nơi ông Isak Andic thiệt mạng hồi cuối năm 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Theo hồ sơ vụ án, chính Jonathan là người đề xuất chuyến leo núi riêng với cha vào ngày 14/12/2024. Anh cho rằng đây là dịp để hai cha con trò chuyện và hàn gắn mối quan hệ.

Tuy nhiên, dữ liệu định vị điện thoại sau đó cho thấy Jonathan từng nhiều lần xuất hiện tại khu vực xảy ra vụ việc vào các ngày 7, 8 và 10/12 - tức trước thời điểm cha qua đời vài ngày. Điều này mâu thuẫn với lời khai ban đầu của anh rằng mình chỉ ghé địa điểm này một lần trước đó khoảng 2 tuần.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều điểm bất thường trong lời khai của Jonathan sau vụ tai nạn. Theo cảnh sát, doanh nhân 45 tuổi liên tục thay đổi chi tiết trong các cuộc gọi cấp cứu cũng như bản tường trình gửi cơ quan chức năng.

Qua 4 lần mô phỏng hiện trường, lực lượng điều tra kết luận dấu chân và tư thế rơi của ông Isak không phù hợp với giả thuyết trượt chân thông thường. Thi thể của tỷ phú được xác định rơi theo tư thế chân lao xuống trước, trong khi hai tay không có dấu hiệu chống đỡ như phản xạ tự nhiên của người gặp tai nạn.

Jonathan khai rằng cha mình dừng lại để chụp ảnh trước khi ngã xuống vực. Tuy nhiên, điện thoại của ông Isak được tìm thấy trong túi áo và không ghi nhận bất kỳ bức ảnh nào được chụp tại khu vực xảy ra vụ việc.

Jonathan Andic tại tang lễ của cha hồi năm 2024 (Ảnh: Getty).

Một tình tiết khác khiến nghi vấn gia tăng là việc Jonathan thay điện thoại mới sau chuyến đi Ecuador vào tháng 3/2025 và toàn bộ dữ liệu trên thiết bị cũ bị mất. Đây cũng là thời điểm truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu đưa tin cơ quan chức năng mở lại vụ án theo hướng điều tra giết người.

Đến nay, Jonathan Andic vẫn chưa bị truy tố. Nam doanh nhân tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định cha mình tử vong do tai nạn ngoài ý muốn.

Đại diện gia đình Andic cũng cho rằng hiện chưa có bằng chứng pháp lý đủ mạnh để kết luận Jonathan liên quan tới cái chết của cha ruột. Luật sư của doanh nhân này hiện chưa đưa ra bình luận mới trước truyền thông.

Sau cái chết của Isak Andic, Jonathan và hai em gái được thừa kế khoảng 95% cổ phần của Mango. Công ty hiện do Toni Ruiz - cộng sự thân cận lâu năm của Isak - điều hành.

Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn tại Tây Ban Nha bởi không chỉ liên quan đến một trong những gia tộc giàu có nhất nước này mà còn đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ quyền lực, tài sản và những rạn nứt phía sau đế chế thời trang nổi tiếng toàn cầu.