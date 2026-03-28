“Tướng quân kem nền” so sánh với Leonardo DiCaprio, nói đẹp trai là cái tội

Những ngày qua, bộ phim Trục ngọc thu hút sự bàn luận rộng rãi tại châu Á, đặc biệt xoay quanh hình tượng võ tướng do Trương Lăng Hách đảm nhận. Trong vai Tạ Chinh, anh bị nhận xét thiếu vẻ mạnh mẽ cần có của một tướng quân nơi chiến trường. Thay vào đó là hình ảnh chỉn chu với lớp trang điểm đậm, làn da trắng mịn và tạo hình thiên về tính thẩm mỹ.

Không ít khán giả cho rằng ngoại hình và phong thái thư sinh của nam diễn viên chưa phù hợp với nhân vật. Các phân cảnh hành động cũng bị đánh giá là thiếu sức nặng, chưa thể hiện rõ khí chất võ tướng. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện như “đánh phấn trước khi ra trận” hay “không sợ vỡ trận, chỉ sợ vỡ lớp trang điểm”.

Tranh cãi gia tăng khi người hâm mộ của Trương Lăng Hách so sánh anh với các hình tượng tướng quân nổi tiếng trên màn ảnh như Hà Nhuận Đông, Triệu Văn Trác hay Cổ Thiên Lạc. Việc đặt một diễn viên trẻ lên bàn cân với những tên tuổi kỳ cựu khiến nhiều khán giả cho rằng sự so sánh này thiếu thuyết phục.

Chủ đề xây dựng hình tượng võ tướng trên màn ảnh cũng được thảo luận sôi nổi tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Một số ý kiến từ truyền thông Trung Quốc còn cho rằng hình ảnh nam diễn viên trên màn ảnh ngày càng thiên về vẻ đẹp “nữ tính”.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, phát ngôn cũ của Trương Lăng Hách tiếp tục gây chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn, anh dẫn chứng sự nghiệp của tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio, cho rằng ngôi sao Hollywood chỉ thực sự được công nhận khi “từ bỏ lợi thế ngoại hình” trong bộ phim The Revenant - tác phẩm giúp anh giành giải Oscar.

Từ đó, Trương Lăng Hách cho rằng việc quá điển trai đôi khi khiến diễn viên bị đánh giá thấp về năng lực, đồng thời xem đây là trở ngại trong sự nghiệp của mình khi ngoại hình nổi bật có thể khiến khán giả phân tán sự chú ý khỏi diễn xuất.

Phát ngôn này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc nam diễn viên trẻ của Trung Quốc tự so sánh với Leonardo DiCaprio là khập khiễng, bởi tài tử Hollywood đã khẳng định năng lực qua loạt tác phẩm như Titanic, Inception hay The Wolf of Wall Street trước khi giành giải Oscar.

Nhiều ý kiến nhận định Trương Lăng Hách vẫn trong giai đoạn xây dựng tên tuổi, chưa có nhiều vai diễn tạo dấu ấn rõ nét. Do vậy, việc tự nhận “đẹp trai là rào cản” bị cho là thiếu khiêm tốn.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng nam diễn viên cần tập trung nâng cao diễn xuất và lựa chọn những vai diễn có chiều sâu để khẳng định năng lực. Phát ngôn gây tranh cãi, cộng với tạo hình chưa thuyết phục trong phim mới, khiến anh tiếp tục trở thành tâm điểm bị chế giễu, gọi là "tướng quân kem nền". Hiện tại, Trương Lăng Hách chưa lên tiếng phản hồi.

Sinh năm 1997, Trương Lăng Hách được xem là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Anh gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và thường được giao các vai cổ trang. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án như Thương Lan Quyết, Vân chi vũ và Ninh an như mộng.

Dù diễn xuất vẫn còn gây nhiều ý kiến trái chiều, nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ sự chăm chỉ và lợi thế ngoại hình. Anh được kỳ vọng có thể tiến xa và trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.