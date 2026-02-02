Tuổi Hồng Minh Khai bùng nổ với dàn sao đa thế hệ, khuấy đảo khán giả

Đêm nhạc Tuổi Hồng Minh Khai lần thứ 30 đã diễn ra thành công rực rỡ, quy tụ hơn 10 nghệ sĩ từ các thế hệ khác nhau, từ những gương mặt Gen Z đầy triển vọng đến các giọng ca kỳ cựu, thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Bùng nổ với đêm nhạc Tuổi Hồng 30 tại TPHCM

Tiếp nối truyền thống tôn vinh cựu học sinh Minh Khai, ca sĩ Xuân Nghi trở về mái trường xưa, mang đến những ca khúc gắn liền với ký ức thanh xuân và những dấu ấn mới sau chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024".

Lần đầu tiên xuất hiện tại Tuổi Hồng Minh Khai, quán quân Vietnam Idol (S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn các bản hit quen thuộc, trong đó có ca khúc mới "Kho báu" phiên bản Rock đầy máu lửa.

Các nghệ sĩ trẻ Minh Tốc, Lam, 52Hz và Liu Grace cũng lần đầu góp mặt tại Tuổi Hồng Minh Khai, mang đến những ca khúc làm nên tên tuổi của họ với màu sắc trẻ trung, hiện đại.

Chương trình còn chào đón sự trở lại của nhóm nhạc The Flob, những gương mặt từng gây ấn tượng mạnh tại Tuổi Hồng 25.

Phùng Khánh Linh và The Flob có màn kết hợp đặc biệt trong hai ca khúc từng "gây sốt" với khán giả trong tour diễn gần đây.

Seachains chính thức có lần thứ ba biểu diễn tại Tuổi Hồng Minh Khai, tiếp nối dấu ấn từ "30 The Album".

Dưới mái trường quen thuộc, Vũ. đã mang đến mashup mới cùng những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh.

Tiếp nối truyền thống "cây nhà lá vườn", Đội Văn nghệ Minh Khai với 153 học sinh và cựu học sinh trình diễn nhiều tiết mục được đầu tư công phu, tập luyện suốt nhiều tháng.

Ra đời từ năm 1994, Tuổi Hồng Minh Khai là chương trình âm nhạc học đường uy tín hàng đầu TPHCM, mỗi mùa thu hút khoảng 4.000 khán giả trực tiếp và hơn 100.000 lượt theo dõi trực tuyến.