Không phải vì quá yêu thích các chương trình truyền hình, nữ diễn viên đơn giản muốn căn phòng bớt tĩnh lặng. Ở tuổi 67, Lưu Tuyết Hoa sống một mình, kể từ khi chồng bà - Đặng Dục Côn - qua đời vào năm 2011.

Sau ánh hào quang của một mỹ nhân từng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt, cuộc sống hiện tại của bà gắn với những thói quen giản dị, công việc diễn xuất và nỗi nhớ người thân đã khuất.

Lưu Tuyết Hoa được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Lưu Tuyết Hoa là một trong những nàng thơ đời đầu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Trong thập niên 1980-1990, tên tuổi bà được khán giả khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, biết đến rộng rãi. Khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và những cảnh khóc giàu cảm xúc giúp bà được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Hoa ngữ.

Nữ diễn viên sinh năm 1959 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1964, gia đình bà chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Lưu Tuyết Hoa sớm bộc lộ niềm yêu thích diễn xuất. Bà thích biểu diễn trước đám đông và nuôi ước mơ trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ.

Năm 1978, bà bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Những năm đầu, Lưu Tuyết Hoa tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình tại Hong Kong. Tuy nhiên, tên tuổi của bà chỉ thực sự bứt phá khi chuyển hướng sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt là qua các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên gồm Xóm vắng, Dòng sông ly biệt, Hải âu phi xứ, Người vợ câm và Bên dòng nước. Bà thường đảm nhận những nhân vật phụ nữ có số phận éo le, chịu nhiều tổn thương trong tình yêu và cuộc sống.

Lưu Tuyết Hoa nổi tiếng với nhiều bộ phim của tác giả Quỳnh Dao (Ảnh: Sina).

Quỳnh Dao từng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Bà cho biết Lưu Tuyết Hoa là một trong những người mình yêu thích nhất, không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ khả năng diễn xuất đặc biệt. Nữ văn sĩ từng nhận xét: “Cô ấy rất đẹp, biết khóc và khóc cũng rất đẹp”.

Những bi kịch trong chuyện tình cảm

Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Lưu Tuyết Hoa lại trải qua nhiều trắc trở. Chuyện tình với nam diễn viên Lưu Đức Khải từng là một trong những mối quan hệ gây chú ý nhất của làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990.

Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Tình yêu trong gió. Bị thu hút bởi vẻ ngoài lãng tử và sự dịu dàng của Lưu Đức Khải, Lưu Tuyết Hoa dành nhiều tình cảm cho ông. Tuy nhiên, mối quan hệ này vấp phải không ít tranh cãi khi nam diễn viên bị cho là chưa giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân trước đó.

Trong thời gian yêu nhau, Lưu Tuyết Hoa từng tin tưởng những lời hứa hẹn về một đám cưới. Năm 1996, khi bà mang thai, Lưu Đức Khải sang Pháp đóng phim. Tại đây, nam diễn viên nảy sinh tình cảm với một phụ nữ người Pháp trẻ tuổi và sau đó tổ chức đám cưới với người này.

Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải (Ảnh: Sina).

Biến cố tình cảm khiến Lưu Tuyết Hoa suy sụp. Bà bị sảy thai, tình trạng sức khỏe nguy kịch và phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng. Sau biến cố, nữ diễn viên vĩnh viễn mất khả năng sinh con.

Nỗi đau tình cảm cùng mất mát về thiên chức làm mẹ từng khiến bà rơi vào giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, sau này, khi nhìn lại chuyện cũ, Lưu Tuyết Hoa không muốn công chúng chỉ trích người tình cũ vì những gì đã xảy ra.

Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên từng nói rằng bà không trách móc người cũ. Bà cũng cảm thấy cuộc đời đã đưa mình đến với một người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng mình sau những tổn thương trước đó.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc và nỗi đau mất chồng

Người đàn ông mang lại hạnh phúc cho Lưu Tuyết Hoa là biên kịch Đặng Dục Côn. Hai người kết hôn năm 1999, khi nữ diễn viên đã bước vào tuổi 40.

Đặng Dục Côn dành cho vợ sự quan tâm và chăm sóc. Nhờ sự động viên của ông, Lưu Tuyết Hoa dần tìm lại niềm vui trong công việc diễn xuất. Dù không thể có con chung, hai người vẫn xây dựng một cuộc hôn nhân êm ấm. Nữ diễn viên cũng dành tình cảm cho 2 người con riêng của chồng.

Những tưởng sau nhiều sóng gió, Lưu Tuyết Hoa đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng cuộc đời một lần nữa khiến bà đối mặt với mất mát.

Lưu Tuyết Hoa và chồng, Đặng Dục Côn (Ảnh: Sina).

Năm 2011, Đặng Dục Côn qua đời sau khi rơi từ tầng cao tại nhà riêng. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến nữ diễn viên suy sụp. Trong tang lễ, bà đau đớn khi phải tiễn biệt người đàn ông đã đồng hành với mình suốt 12 năm.

Lưu Tuyết Hoa từng tâm sự rằng bà không thể tin chồng đã thực sự ra đi. Trong suy nghĩ của bà khi đó, ông giống như đang có một chuyến du lịch và rồi sẽ sớm trở về.

Sau biến cố, nữ diễn viên sống một mình tại Thượng Hải, tiếp tục đóng phim và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Bà từng thừa nhận nỗi sợ lớn nhất là gặp sự cố trong nhà mà không có ai phát hiện, đặc biệt là nguy cơ bị ngã quỵ khi sống một mình.

Cuộc sống bình dị ở tuổi xế chiều

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Tuyết Hoa có lối sống khá khép kín. Trong hơn 10 năm sinh sống tại Thượng Hải, bà hiếm khi ăn uống bên ngoài, không thích những nơi đông người và thường chỉ ra phố khi có việc cần thiết.

Lưu Tuyết Hoa hiện sống một mình tại Thượng Hải (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên cũng không thành thạo các thiết bị công nghệ hiện đại, ít sử dụng điện thoại thông minh và máy tính. Những thú vui quen thuộc của bà là xem tivi, chơi trò chơi trực tuyến, chăm sóc thú cưng và gọi điện trò chuyện với người thân.

Dù không có con ruột, Lưu Tuyết Hoa vẫn nhận được sự quan tâm từ 2 người con riêng của chồng. Sau khi Đặng Dục Côn qua đời, họ tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết với bà. Người con trai hỗ trợ những công việc sửa chữa trong nhà, còn con gái thường xuyên gửi đồ ăn và quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của nữ diễn viên.

Lưu Tuyết Hoa từng xem 2 người con riêng của chồng như những thành viên ruột thịt trong gia đình. Sự gắn bó đó phần nào giúp bà bù đắp khoảng trống tình cảm sau những mất mát trong cuộc đời.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên vẫn miệt mài với công việc. Bà không quá đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ, mà quan tâm đến cơ hội được trải nghiệm những nhân vật mới.

Năm 2025, Lưu Tuyết Hoa gây chú ý khi tham gia bộ phim Lãng lãng nhân sinh. Trong tác phẩm, bà hóa thân thành một cụ bà ngoài 90 tuổi.

Để phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên dành nhiều giờ hóa trang, tạo nếp nhăn, làm da sạm màu, đội tóc bạc và tháo răng giả. Bà còn tập dáng đi khom lưng, sử dụng gậy để thể hiện chân thực hình ảnh một người cao tuổi.

Ngoài 60 tuổi, bà vẫn chăm chỉ đóng phim và theo đuổi những đam mê riêng (Ảnh: Sina).

Tạo hình khác lạ khiến nhiều khán giả không nhận ra mỹ nhân từng nổi tiếng với những vai diễn đẫm nước mắt. Sự thay đổi này cũng cho thấy Lưu Tuyết Hoa vẫn sẵn sàng làm mới bản thân, không ngại ngoại hình già nua hay những vai diễn khác xa hình tượng quen thuộc.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết hiện tại bà muốn làm những điều mình yêu thích, thử sức với các nhân vật chưa từng thể hiện. Với bà, nếu có thể hoàn thành tốt vai diễn, đó đã là một niềm vui.

Dù cuộc sống không còn người bạn đời bên cạnh, Lưu Tuyết Hoa không xem bản thân là người bất hạnh. Bà duy trì công việc, chăm sóc thú cưng và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Sau gần nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, nữ diễn viên dường như đã tìm được cách riêng để bước qua những mất mát, tiếp tục sống bình thản ở tuổi xế chiều.