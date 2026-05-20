Tuấn Hưng: “Âm nhạc giúp tôi cân bằng và kiểm soát cảm xúc”

Chia sẻ tại buổi giới thiệu liveshow Góc ban công 2026 – Vệt nắng sẽ diễn ra ngày 13/6 tại Hà Nội, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, bản thân đã trải qua giai đoạn nhiều biến động, đối diện với vấn đề sức khoẻ và tinh thần sau khi mẹ anh qua đời.

Tuấn Hưng cho biết, "Góc ban công 2026 - Vệt nắng" sẽ diễn ra tối 13/6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giọng ca Nắm lấy tay anh cũng thừa nhận mình thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Sự giằng xé này từng khiến anh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và bị đau dạ dày do trầm cảm nhẹ, có giai đoạn anh ngại ra ngoài và từ chối giao tiếp.

Tuấn Hưng thừa nhận có lúc cảm thấy cô đơn, lạc bước và anh chọn âm nhạc để tự cân bằng, vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Hiện tại, tôi chọn cách tự chữa lành bằng âm nhạc. Tôi dậy từ 4h30 sáng để viết nhạc, đọc sách trong không gian tĩnh lặng của sân vườn để học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Bản thân cũng duy trì lịch sinh hoạt khoa học: Đi ngủ từ 9h tối cùng các con, thức dậy sớm và áp dụng chế độ ăn trưa rất nhẹ nhàng với rau luộc, vài con tôm hoặc ít cá để giữ gìn sức khỏe”, anh chia sẻ.

Cũng chính trong thời gian ngồi viết nhạc, đọc sách ở sân vườn, Tuấn Hưng mới sống chậm, cảm nhận được vẻ đẹp của ánh nắng xuyên qua kẽ lá, từ đó nảy ra ý tưởng đặt tên cho liveshow sắp tới là Vệt nắng.

Với Góc ban công, anh nói rằng từ lâu đấy không chỉ là tên một chương trình âm nhạc, mà còn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của anh. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe anh biểu diễn.

Từ một cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng, Góc ban công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ. Trong liveshow lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy "lửa" trên sân khấu nhưng sâu lắng và từng trải hơn sau nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Rocker Đỗ Hoàng Hiệp (trái) - gương mặt gây nhiều chú ý từ "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ góp mặt trong chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình còn là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời. Đó là nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa, những nghệ sĩ từng cùng Tuấn Hưng tạo nên thanh xuân của thế hệ 7x, 8x bằng thứ âm nhạc nồng nhiệt, nam tính và đậm chất phố thị.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của ca sĩ Phúc Tiệp, Lệ Quyên, “anh tài” Đỗ Hoàng Hiệp, “anh tài” Đăng Khôi, Trần Mạnh Cường, Hà Anh…

"Tất cả anh em khách mời đều nói với tôi một câu: “Anh cứ tập trung chuyên môn đi, mọi thứ tính sau”. Gần 2 năm qua, kể từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, chúng tôi đã cùng sống, cùng làm việc và thấm nhuần lối sống vì nhau", Tuấn Hưng xúc động chia sẻ.