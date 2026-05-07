“Từ Việt Nam đến 90° Nam”: Hành trình chinh phục Cực Nam của một người Việt

Ngày 7/5, Tiến sĩ, luật sư Đoàn Văn Bình, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn CEO, đã chính thức ra mắt cuốn sách song ngữ Từ Việt Nam đến 90° Nam - From Vietnam to South Pole tại Hà Nội. Đây là ấn phẩm thứ 7 trong tủ sách cá nhân của ông, do Alpha Books phát hành trên toàn quốc.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng với sự góp mặt của đại diện các cơ quan quản lý, giới xuất bản, báo chí, chuyên gia, quỹ từ thiện, thư viện, doanh nhân, học giả và đông đảo độc giả yêu thích du lịch, khám phá.

Tác giả Đoàn Văn Bình chia sẻ tại Lễ ra mắt sách “Từ Việt Nam đến 90° Nam” (Ảnh: Nguyễn Hòa).

Từ Việt Nam đến 90° Nam ghi lại hành trình đầy thử thách của tác giả khi chinh phục Cực Nam Địa lý - một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh với nhiệt độ âm sâu, gió cắt da và không gian băng trắng xóa vô tận. Tuy nhiên, giá trị đặc biệt của cuốn sách không chỉ nằm ở yếu tố khám phá địa lý mà còn ở chiều sâu chiêm nghiệm được hình thành trong suốt hành trình.

Tại khoảnh khắc đặt chân đến 90° Nam, nơi mọi hướng đều là Bắc, tác giả viết: “90° Nam là nơi không còn phương hướng quen thuộc. Khi đứng ở đó, con người buộc phải đối diện với giới hạn của chính mình”.

Đây không chỉ là mô tả địa lý mà còn là ẩn dụ mạnh mẽ về trạng thái con người khi mất đi hệ quy chiếu quen thuộc, chỉ còn lại sự chuẩn bị và nội lực.

Tác giả Đoàn Văn Bình chia sẻ tại buổi lễ: “Tôi viết cuốn sách này không phải để kể rằng mình đã đi xa bao nhiêu, mà để chia sẻ cảm giác khi con người chạm đến giới hạn của nhận thức, và từ đó quay về với trách nhiệm lớn hơn”.

Cuốn sách vì thế không xây dựng hình ảnh một người chinh phục thiên nhiên, mà khẳng định tinh thần sống tương thuộc, khiêm nhường trước tự nhiên.

Tiến sĩ Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhận định trong lời giới thiệu: “Trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế, những ấn phẩm như cuốn sách này có ý nghĩa tích cực trong việc lan tỏa tinh thần khám phá, nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm và khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu khát vọng vươn ra thế giới”.

Điểm nổi bật của cuốn sách là khả năng kết nối trải nghiệm cá nhân với các vấn đề toàn cầu. Nam Cực không chỉ được nhìn nhận như một điểm đến biểu tượng thuần tự nhiên, mà còn như trung tâm điều hòa khí hậu của Trái đất. Tác giả dành nhiều dung lượng phân tích vai trò của khối băng Nam Cực đối với mực nước biển toàn cầu và những hệ lụy dài hạn đối với các quốc gia ven biển.

“Nam Cực không xa Việt Nam như ta tưởng. Mỗi centimet băng tan ở đó có thể là một centimet nước dâng ở quê nhà”, câu chữ giản dị nhưng gợi lên mối liên hệ trực tiếp giữa hành trình cá nhân và tương lai của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, cuốn sách vì vậy không chỉ là một du ký mà còn là một lời cảnh tỉnh về trách nhiệm công dân toàn cầu.

Cuốn sách “Từ Việt Nam đến 90° Nam” gồm 495 trang được thiết kế song ngữ Việt - Anh, tích hợp mã QR giúp độc giả theo dõi trực quan hành trình khám phá Nam Cực của tác giả (Ảnh: Nguyễn Hòa).

Ở góc độ du lịch, tác phẩm góp thêm tiếng nói về loại hình du lịch thám hiểm, nơi con người không chỉ tiêu dùng trải nghiệm mà học cách tôn trọng tự nhiên, hiểu rõ giới hạn của mình và nhận thức sâu hơn về Trái đất. Nam Cực hiện lên như một “phòng thí nghiệm sống” về kỷ luật, sự tuân thủ và tính chính xác - những yếu tố không thể thiếu trong quản trị hiện đại.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Nam Cực mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Tác giả khẳng định một điều giản dị nhưng đầy tự tin: Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra những không gian xa nhất của thế giới, với tư thế bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm.

Việc thiết kế sách song ngữ Việt - Anh không chỉ mở rộng đối tượng độc giả mà còn thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng đưa câu chuyện Việt Nam ra không gian quốc tế.

Theo công bố của tác giả, toàn bộ thu nhập từ việc phát hành sách (sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, phí theo quy định) sẽ được dành để ủng hộ các quỹ từ thiện. Ngay tại sự kiện, những vật dụng mà tác giả đã mang vạn dặm theo trong hành trình đến Nam Cực - các kỷ vật gắn với điều kiện khắc nghiệt sâu bên trong Nam Cực - đã được đưa ra đấu giá, trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ từ thiện.