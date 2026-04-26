Từ đường phố Việt Nam đến đấu trường quốc tế: Giấc mơ của 400 vũ công Việt

Chiều 25/4, tại Nhà hát Ngôi Sao (Hà Nội), giải đấu Hip hop Hanoi AllinOne (HNAIO) 2026 chính thức khai mạc nhằm tìm ra vũ công đại diện Việt Nam tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Từ một sân chơi cộng đồng ra đời năm 2013, giải đấu này đã vươn lên trở thành một trong những hệ thống giải đấu Hip hop chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Mùa giải năm nay thu hút gần 400 lượt thí sinh tham gia thi đấu cho 6 hạng mục, cùng sự góp mặt của giám khảo quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc...

Các B-Boy, B-Girl thi đấu trong vòng đối đầu tại HNAIO 2026 (Ảnh: Trang Anh).

Sau vòng đối đầu căng thẳng, thí sinh Đình Đình (Hà Nội) vẫn chưa hết hồi hộp. Cô chia sẻ động lực lớn nhất đến với sàn đấu này là tình yêu cháy bỏng với Hip hop: "Tôi đến với giải đấu nhằm thỏa mãn đam mê, đồng thời được cọ xát và xem năng lực của mình đang ở đâu, để còn biết cố gắng chinh phục những đấu trường lớn hơn".

Tâm sự thêm về khát khao tham dự ASIAD trong tương lai, Đình Đình bộc bạch: "Tôi muốn cho bạn bè năm châu thấy Việt Nam cũng có những phong cách và màu sắc rất riêng. Được đứng trên sàn đấu quốc tế là cơ hội để thể hiện cá tính, cũng là niềm tự hào được đại diện cho nước nhà".

B-Girl Đình Đình (Hà Nội), một trong những vũ công trẻ triển vọng của làng breaking Việt (Ảnh: Trang Anh).

Còn với B-Boy Huy (Quảng Ninh), tấm vé tham dự ASIAD không đơn thuần là giấc mơ riêng. Với anh, đây là cơ hội tuyệt vời để mang hình ảnh Việt Nam ra đấu trường quốc tế, đồng thời học hỏi những điều mới mẻ mang về phát triển cộng đồng trong nước.

Huy xúc động chia sẻ: "Con đường Hip hop chưa bao giờ bằng phẳng, nhưng đó chưa bao giờ là lý do để từ bỏ. Đối với người trong cộng đồng Hip hop, chúng mình luôn là những chiến binh, mà chiến binh thì phải ra đấu trường thôi”.

Từ những đam mê và nỗ lực ấy, thành tích của các thí sinh Việt Nam đang được quốc tế ghi nhận.

Giám khảo Wilson (Trung Quốc), người đã ngồi ghế giám khảo từ mùa trước, đánh giá: “So với năm ngoái, tôi thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của thí sinh Việt Nam. Kỹ thuật nền tảng tốt hơn, liên kết động tác mượt hơn, đặc biệt số lượng thí sinh đông hơn. Đó là điều đáng kỳ vọng. Dù các bạn ở lại Việt Nam hay giành quyền thi đấu quốc tế, tôi đều hy vọng các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Anh Wilson (Trung Quốc), giám khảo bảng U10, đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của các thí sinh Việt Nam qua từng mùa giải (Ảnh: Trang Anh).

Anh Phạm Khánh Linh, Trưởng Ban tổ chức kiêm giám khảo, cho biết với anh, HNAIO không chỉ dừng lại ở một giải đấu mà còn là không gian để lan tỏa văn hóa Việt.

"Để hướng tới ASIAD, chúng tôi tất nhiên phải tuân thủ thang điểm và quy chuẩn của hệ thống quốc tế. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi luôn tạo ra đề bài và gợi ý để các bạn mạnh dạn phát huy sự sáng tạo trong vũ đạo, chẳng hạn như thi đấu với âm nhạc thuần Việt. Đó chính là một cách để văn hóa, bản sắc Việt Nam cùng chảy trong dòng chảy Hip hop đại chúng thế giới", anh Linh nói.

Trang Anh - Bích Nhật - Lan Hương