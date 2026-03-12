Từ doanh thu "Mưa đỏ", NSND Vũ Ngoạn Hợp mong nghệ thuật Việt Nam tiến xa

Chiều 12/3, Ban tổ chức đã cung cấp thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026. Theo đó, diễn đàn sẽ diễn ra chiều 12/3 tại Hà Nội, với chủ đề Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.

Ban tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026 (Ảnh: Lạc Thành).

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 700-800 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức - cho biết, diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

“Trong tư duy phát triển mới, văn hóa được xác định là trụ cột, là hệ điều tiết bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh không chỉ là chuẩn mực đạo đức trong hoạt động thị trường mà còn là nền tảng hình thành uy tín doanh nghiệp, bản sắc quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Hồ Anh Tuấn cho biết.

Tại sự kiện, NSND Vũ Ngoạn Hợp - Nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - cho hay, văn hóa doanh nghiệp chính là văn hóa của một tổ chức.

Văn hóa định hướng cách thức, cư xử, đưa những điều tốt đẹp đến xã hội, cộng đồng và tạo nên thương hiệu cho chính doanh nghiệp đó.

Theo ông Vũ Ngoạn Hợp, nhiều đơn vị nghệ thuật tự chủ về kinh tế, hoạt động như một doanh nghiệp. Ở một nhà hát, đơn vị nghệ thuật có thương hiệu, mỗi lần ra vở mới, khán giả sẽ tin tưởng vào chất lượng vở diễn.

"Các nhà hát phải có những vở diễn hay thì mới níu chân được khán giả. Nếu khán giả thấy được trân trọng, họ sẽ quay lại mua vé nhiều lần, tạo nên vòng tròn hỗ trợ nhau", ông Hợp chia sẻ.

Nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói thêm, nhiều đơn vị như múa rối, xiếc... bán vé rất tốt, thu hút khách du lịch. Lúc này, đơn vị có nguồn thu, có thể "xoay vòng" được nghệ thuật và nghệ sĩ muốn cống hiến nhiều hơn.

"Nếu các nhà hát có sản phẩm tốt, vở diễn đặc sắc mà không có khán giả thì không thể nói hay được. Gần đây, có bộ phim Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng hay một vé buổi diễn Khổng tước của Dương Lệ Bình được rao bán gần 20 triệu đồng, chứng tỏ thị hiếu của khán giả Việt Nam đã nâng lên, có điều các nhà hát, đơn vị nghệ thuật đã "chạm" vào họ được chưa", ông Ngoạn Hợp bày tỏ.

NSND Vũ Ngoạn Hợp - Nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ảnh: Lạc Thành).

NSND Vũ Ngoạn Hợp mong muốn rằng, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chú ý hơn về mảng truyền thông, marketing để công chúng biết đến nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống nhiều hơn.

"Một người đạo diễn phải được nhìn nhận công bằng như một người trưởng phòng marketing", nam nghệ sĩ nói.