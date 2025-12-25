Trương Minh Cường kể hậu trường cảnh nóng, bị gãy tay vẫn diễn hành động

Diễn viên Trương Minh Cường thu hút sự quan tâm của khán giả khi có mặt tại buổi giới thiệu phim điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, tổ chức tại TPHCM chiều 24/12.

Trương Minh Cường tại họp báo giới thiệu phim mới (Ảnh: Bích Phương).

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác xoay quanh hành trình thâm nhập vào mạng lưới tội phạm của chiến sĩ cảnh sát tên Chiến Nam - người đại diện cho hình ảnh kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải.

Trong phim, Trương Minh Cường vào vai một trùm xã hội đen, xuất hiện trong nhiều cảnh hành động. Nam diễn viên cho biết, bộ phim để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với anh khi quá trình ghi hình mất gần 10 năm hoàn thiện.

Dự án khởi động từ năm 2016 với tên Sứ mạng sinh tử. Lúc đó, Trương Minh Cường từ Mỹ về Việt Nam đóng phim nhưng không may gặp tai nạn gãy tay. Dự án cũng gặp sự cố nên tạm dừng.

"Sau này khi dự án ghi hình trở lại, tôi phải hóa trang làm sao để ngoại hình của mình giống với một số cảnh quay đã thực hiện gần 10 năm trước. Tôi cố gắng hết sức để bản thân giống với năm 2016, để mọi thứ được ăn khớp. Đây không chỉ là nỗ lực của một mình tôi mà còn của cả ê-kíp", Trương Minh Cường chia sẻ.

Trương Minh Cường trong một cảnh phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Trương Minh Cường hé lộ, anh tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cảnh hành động. Với một người không có nền tảng võ thuật, đây là thách thức lớn. Song anh quyết tâm tự thực hiện hầu hết phân cảnh khó, hạn chế sử dụng diễn viên đóng thế, bất chấp việc "thương tích đầy mình".

"Tôi hy sinh khá nhiều cho vai diễn, tiền bạc, thời gian, sức khỏe. Lúc bị gãy tay, cảnh quay chưa hoàn thành nên tôi chịu đau, cố gắng đóng tiếp. Đến khi không thể chịu đựng được, tôi mới đến bệnh viện. Lúc đó cánh tay đã sưng tấy lên", Trương Minh Cường kể lại.

Nam diễn viên cho biết thêm, trong phim, anh có một số phân cảnh thân mật. Theo Trương Minh Cường, những tình huống này giúp bộ phim tăng sự hấp dẫn đối với khán giả, song anh cũng vô cùng vất vả mới có thể hoàn thành.

"Đóng cảnh nóng rất cực khổ. Thú thực, mọi người đừng ham đóng cảnh nóng. Quay cả đêm, cả ngày không xong, có lúc còn phải nhờ đóng thế thực hiện", anh cho hay.

Ngoài Trương Minh Cường, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác còn có sự góp mặt của các diễn viên: Nguyễn Trần Duy Nhất, Longka, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương...

Phim do Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 30/1/2026.