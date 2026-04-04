Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh dựng kịch Anh dự thi liên hoan quốc tế

Mới đây tại sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw do đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền dàn dựng, chính thức ra mắt.

Ra đời năm 1912, Pygmalion từ lâu đã được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của George Bernard Shaw - nhà viết kịch nổi tiếng người Anh với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy. Câu chuyện về giáo sư ngữ âm học Henry Higgins và cô gái Eliza Doolittle thoạt nhìn là một hành trình cải tạo ngôn ngữ nhưng thực chất lại là cuộc mổ xẻ sâu sắc về giai cấp, định kiến và quyền được nhìn nhận của con người.

Trên sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tinh thần ấy vẫn được giữ nguyên nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Bùi Như Lai cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh như Nguyễn Minh Trà (Eliza Doolittle), Hán Quang Tú (Henry Higgins), Nguyễn Hoàng Tùng (Pickering)… vở diễn mang đến năng lượng tươi mới, giàu cảm xúc.

Đạo diễn Thanh Huyền cho biết, khi Việt hóa một tác phẩm của Anh, chị và ê-kíp phải dịch nguyên bản, cần người am hiểu về sân khấu để dịch sát nhất vở diễn. Thứ 2, lời của vở diễn khá dài, khi tập mất 3h đồng hồ, vì thế chị đã biên tập, cắt vở diễn thành 1h.

"Chúng tôi phải chắt lọc để lấy đúng ý, đủ ý nguyên tác kịch của Anh nhưng cũng đưa yếu tố văn hoá Việt Nam vào trong vở kịch như: Trang phục của diễn viên làm bằng lụa, chúng tôi cũng đưa tranh Đông Hồ lên sân khấu...

Ê-kíp cũng tìm chất liệu để đưa tranh Đông Hồ "bắt" được ánh sáng tốt nhất, tranh không làm bằng giấy dó thông thường mà bằng các mảnh tăm ghép lại, có thể di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, sân khấu ước lệ, âm nhạc mang âm hưởng Việt Nam cũng là điểm nhấn của vở kịch....", nữ đạo diễn nói.

NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho hay, khi dàn dựng vở diễn Pygmalion, anh và ê-kíp đã đưa nhịp sống hiện đại vào tác phẩm.

"Tác phẩm có thanh xuân hiện đại hay không là do cách dàn dựng. Việc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội lựa chọn vở diễn này vì tác phẩm đạt được tiêu chí gắn liền với đời sống đương đại.

Trên sân khấu, chúng tôi xử lý không gian tinh tế, không có việc tắt đèn, chuyển cảnh. Tất cả việc chuyển cảnh được làm linh hoạt, mành rèm trên sân khấu vừa mở lại vừa khép lại một câu chuyện nước ngoài nhưng cũng rất Việt Nam", ông Lai nói.

Vở diễn Pygmalion sẽ tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 (ATEC) tại Trung Quốc vào tháng 5 tới.