Trung Quốc: Kiếm cả tỷ USD nhờ sản xuất 500 phim ngắn mỗi ngày bằng... AI

Theo Sina, hiện có khoảng gần 500 phim ngắn được sản xuất mỗi ngày, phần lớn nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình sản xuất chi phí thấp. Con số này không chỉ phản ánh sức nóng của thị trường nội dung số, mà còn cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách con người tiêu thụ giải trí hiện đại.

Thị trường phim ngắn đang bùng nổ tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Từ hiện tượng mạng đến ngành công nghiệp tỷ USD

Trong vài năm gần đây, phim ngắn đã nhanh chóng chuyển từ một xu hướng thử nghiệm trên nền tảng mạng xã hội trở thành một ngành công nghiệp quy mô lớn. Trung Quốc hiện được xem là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực phim ngắn - dạng nội dung được thiết kế theo khung dọc, mỗi tập chỉ dài từ 1 đến 2 phút, nhưng vẫn xây dựng theo mô hình cốt truyện giống phim truyền hình dài tập.

Điểm đặc trưng của loại hình này là nhịp độ nhanh, tình tiết dồn dập và thường kết thúc bằng các bước chuyển khó đoán để giữ người xem tiếp tục theo dõi. Chính sự ngắn gọn nhưng gây nghiện này đã giúp phim ngắn trở thành lựa chọn giải trí phổ biến trong đời sống đô thị hiện đại với những người dùng có xu hướng tiêu thụ nội dung nhanh và liên tục.

Tăng trưởng doanh thu vượt xa điện ảnh truyền thống

Không còn là một phân khúc nhỏ, phim ngắn đã trở thành một ngành công nghiệp thực thụ với quy mô hàng tỷ USD. Theo nhiều báo cáo thị trường, doanh thu lĩnh vực này tại Trung Quốc đã tăng từ khoảng 500 triệu USD vào năm 2021 lên hơn 7 tỷ USD vào năm 2024 và đạt khoảng 14,6 tỷ USD vào năm 2025.

Một số dữ liệu từ DataEye còn cho thấy quy mô thị trường có thể vượt doanh thu phòng vé điện ảnh truyền thống và gần gấp đôi ngành điện ảnh nội địa Trung Quốc. Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong cấu trúc ngành giải trí, từ rạp chiếu phim sang nền tảng số.

Doanh thu từ phim ngắn mang lại khoản lợi nhuận hàng tỷ USD cho Trung Quốc (Ảnh: Chosun).

Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 660-700 triệu người xem phim ngắn thường xuyên, chiếm hơn một nửa dân số. Các nền tảng trực tuyến như Douyin (TikTok Trung Quốc) hay Kuaishou đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nội dung nhờ thuật toán đề xuất cá nhân hóa, giúp video lan truyền nhanh và tạo hiệu ứng “xem liên tục không dừng”.

Mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế

Không chỉ phát triển trong nước, phim ngắn Trung Quốc còn nhanh chóng mở rộng ra thị trường toàn cầu. Trong quý I/2025, các ứng dụng phim ngắn Trung Quốc đã đạt hơn 270 triệu lượt tải trên toàn thế giới, với mức tăng trưởng mạnh tại Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông.

Doanh thu từ thị trường nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt hơn 1,5 tỷ USD chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng gần 195% so với cùng kỳ năm trước.

Những nền tảng phim ngắn phổ biến như ReelShort hay DramaBox đang góp phần đưa mô hình “phim dọc” trở thành một xu hướng giải trí mới, thậm chí được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng streaming (phát sóng trực tuyến) truyền thống như Netflix hay Amazon Prime Video.

AI thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất nội dung

Một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ của phim ngắn chính là trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ các công cụ AI tạo video, viết kịch bản và dựng cảnh tự động, quy trình sản xuất phim ngắn trở nên nhanh hơn và rẻ hơn đáng kể.

Nhờ AI, việc sản xuất phim ngắn tiết kiệm chi phí và thời gian (Ảnh: News).

Theo China Daily, chỉ trong tháng 1, đã có hơn 470 phim ngắn do AI tạo ra được phát hành mỗi ngày. Điều này cho thấy mức độ tự động hóa cao trong ngành công nghiệp nội dung, khi một bộ phim có thể được hoàn thiện trong thời gian ngắn mà không cần đội ngũ sản xuất quá lớn như trước đây.

Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của AI cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng nội dung, bản quyền và đạo đức sáng tạo. Một số chuyên gia lo ngại rằng việc lạm dụng AI có thể khiến thị trường rơi vào tình trạng “bão hòa nội dung”, cho ra đời ồ ạt các bộ phim nhưng chất lượng không đồng đều.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát toàn diện

Trước sự bùng nổ nhanh chóng của thị trường, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt quản lý. Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã ban hành nhiều quy định nhằm “chuẩn hóa” ngành công nghiệp phim ngắn.

Trung Quốc đã ra những quy định khắt khe trong việc ứng dụng AI vào sản xuất phim ngắn (Ảnh: Chosun).

Theo đó, tất cả nền tảng phát hành phim ngắn phải có giấy phép hoạt động và mã đăng ký nội dung hợp lệ. Đồng thời, các nền tảng bị cấm quảng bá hoặc “đẩy lưu lượng” cho những nội dung chưa được kiểm duyệt.

Song song với đó, các chiến dịch rà soát quy mô lớn đã được triển khai. Chỉ trong một đợt kiểm tra, hơn 25.000 nội dung phim ngắn chiếu mạng đã bị gỡ bỏ do vi phạm các quy định về bạo lực, khiêu dâm hoặc nội dung phản cảm. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng việc loại bỏ các yếu tố “thô tục, thấp kém” là cần thiết để định hướng thị trường phát triển lành mạnh.

Không chỉ dừng ở khâu phân phối, chính phủ Trung Quốc còn mở rộng giám sát sang toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung. Từ việc lựa chọn kịch bản, tuyển diễn viên, đến chiến lược truyền thông đều nằm trong phạm vi kiểm soát.

Một số quy định mới yêu cầu các dự án phim ngắn phải trải qua bước đánh giá khắt khe trước khi được phép phát hành. Mục tiêu là hạn chế các nội dung chạy theo thị hiếu giật gân, câu view hoặc gây tranh cãi quá mức.

Ngành công nghiệp vừa là cơ hội vừa là thách thức

Tóm lại, sự phát triển của phim ngắn tại Trung Quốc đang tạo ra một hệ sinh thái kinh tế khổng lồ. Ngành này hiện tạo ra hàng trăm nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời hỗ trợ hơn 2 triệu lao động trong các lĩnh vực liên quan như sản xuất nội dung, công nghệ, quảng cáo và thương mại điện tử.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quá nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy, từ vấn đề bản quyền, nội dung phản cảm đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng. Điều này khiến phim ngắn vừa được xem là “mỏ vàng” của nền kinh tế số, vừa là lĩnh vực cần giám sát chặt chẽ.

Trung Quốc đang đứng ở tâm điểm của một cuộc cách mạng nội dung số khi AI và phim ngắn kết hợp để tạo ra một ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức về quản lý, chất lượng và định hướng văn hóa.