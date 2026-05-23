Trung Quốc: Đại gia truyền thông ly hôn vợ, hẹn hò hoa hậu bị điều tra khẩn

Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, công ty niêm yết Giant Rigging do Dương Tử điều hành bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quá trình giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp này bị nghi sử dụng thông tin gây hiểu lầm để đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh trước khi lãnh đạo bán ra thu lợi.

Nguồn tin cho biết, từ cuối năm 2025, Giant Rigging liên tục tung ra những thông tin liên quan tới kế hoạch tham gia lĩnh vực hàng không vũ trụ. Trên các nền tảng trực tuyến, công ty thường xuyên nhắc đến các cụm từ như “tên lửa tái sử dụng”, “cánh tay thu hồi tên lửa” hay “công nghệ không gian”, khiến giới đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sắp mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao.

Đại gia truyền thông Trung Quốc Dương Tử từng kết hôn với nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y (Ảnh: Sina).

Nhờ làn sóng thông tin này, cổ phiếu Giant Rigging tăng gần 300%, có thời điểm đạt gần 24 NDT/cổ phiếu (hơn 93.000 đồng) và thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Tuy nhiên, đúng thời điểm cổ phiếu tăng nóng, Dương Tử bị cho là âm thầm bán ra lượng lớn cổ phần để thu tiền mặt. Truyền thông Trung Quốc cho biết khoản lợi nhuận doanh nhân này thu được cao gấp nhiều lần tổng lợi nhuận mà công ty đạt được trong suốt 16 năm niêm yết.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã yêu cầu Giant Rigging giải trình về các thông tin liên quan tới lĩnh vực hàng không vũ trụ. Dưới áp lực điều tra, doanh nghiệp này sau đó phải thừa nhận doanh thu từ lĩnh vực trên chỉ đạt khoảng 9,96 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng), tương đương chưa tới 0,5% tổng doanh thu công ty.

Hiện, phía Dương Tử và Giant Rigging chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trong khi đó, Huỳnh Thánh Y cũng giữ im lặng trước những ồn ào liên quan tới chồng cũ.

Bên cạnh bê bối tài chính, đời tư của Dương Tử cũng trở thành đề tài bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Sau khi ly hôn Huỳnh Thánh Y, doanh nhân này công khai hẹn hò với người đẹp Lý Tuyển Tử.

Hoa hậu Lý Tuyển Tử (trái) được cho là xen vào cuộc hôn nhân của Dương Tử và Huỳnh Thánh Y (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Tuyển Tử đã sinh con cho Dương Tử vào tháng 4/2025. Đáng chú ý, em bé chào đời chỉ vài tháng sau khi nam doanh nhân hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Thánh Y. Gần đây, Dương Tử còn đưa mẹ con người đẹp về ra mắt gia đình và được cho là đang lên kế hoạch tái hôn.

Thông tin này khiến dư luận đặc biệt chú ý bởi Lý Tuyển Tử từng là bạn thân của Huỳnh Thánh Y. Người đẹp sinh năm 1997 từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021 và đạt danh hiệu Á quân cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế năm 2020. Tuy nhiên, sự nghiệp giải trí của cô không thực sự nổi bật.

Cuối năm 2023, chính Huỳnh Thánh Y từng đưa Lý Tuyển Tử vào công ty của chồng và tạo điều kiện để cô tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng cùng Dương Tử. Vì vậy, mối quan hệ hiện tại giữa doanh nhân họ Dương và người đẹp này càng khiến dư luận tranh cãi.

Cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Thánh Y và Dương Tử vốn đã nhiều sóng gió trong nhiều năm qua. Hai người được cho là ly thân từ năm 2022 nhưng chưa công khai. Đến năm 2024, cả hai cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Goodbye Lover với hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ.

Huỳnh Thánh Y hiện không lên tiếng về những thông tin liên quan tới chồng cũ (Ảnh: Sina).

Trong chương trình, Huỳnh Thánh Y nhiều lần bật khóc khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngột ngạt. Cô cho biết bản thân dần đánh mất chính mình sau nhiều năm chung sống với Dương Tử.

Nữ diễn viên tiết lộ chồng có nhiều điện thoại riêng, sở hữu nhiều nhóm trò chuyện bí mật và không cho cô can thiệp vào đời tư. “Tôi không biết anh ấy cưới tôi để làm vợ hay làm bảo mẫu”, cô từng nói trong chương trình.

Huỳnh Thánh Y cũng cho biết Dương Tử thường xuyên kiểm soát, thao túng tâm lý và khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân giống mối quan hệ đối tác hơn là vợ chồng. Trong một số tập phát sóng, doanh nhân này còn bị chỉ trích vì công khai chê bai vợ không thông minh, không có thành tựu sự nghiệp.

Những phát ngôn và thái độ của Dương Tử khiến khán giả Trung Quốc phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên làn sóng cảm thông dành cho Huỳnh Thánh Y.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 từng là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau vai diễn trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu do Châu Tinh Trì đạo diễn.

Khi sự nghiệp đang lên, Huỳnh Thánh Y xảy ra mâu thuẫn với công ty quản lý của Châu Tinh Trì. Thời điểm đó, Dương Tử đã đứng ra hỗ trợ nữ diễn viên trả khoản tiền phạt hợp đồng lên tới 6 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng) để rời công ty.

Sau này, Huỳnh Thánh Y đầu quân cho công ty do Dương Tử điều hành và nảy sinh tình cảm với doanh nhân này. Trong nhiều năm, cô chấp nhận sống kín tiếng dù đã sinh con chung vì Dương Tử chưa công khai chuyện tình cảm.

Hậu ly hôn, Huỳnh Thánh Y lui về ở ẩn, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sohu).

Nghi vấn làm “người thứ ba” từng khiến Huỳnh Thánh Y chịu nhiều chỉ trích từ dư luận Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp. Đến năm 2015, cặp đôi mới chính thức công khai đã kết hôn từ năm 2007 và có con trai chung.

Sau khi lập gia đình, Huỳnh Thánh Y gần như rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc chồng con. Những năm gần đây, cô mới dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng chưa có nhiều tác phẩm gây tiếng vang.

Trong những năm đầu hôn nhân, Huỳnh Thánh Y được Dương Tử cưng chiều. Người đẹp được cho là sở hữu khối tài sản lớn và được truyền thông gọi là "nàng dâu bạc tỷ" của làng giải trí Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1983 sống cùng con tại biệt thự sang trọng, sở hữu khối tài sản lên đến 140 triệu USD.

Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y được cho là đã nhận được 2 tỷ NDT (gần 7.800 tỷ đồng) tiền mặt, 1 bất động sản, 1 công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc) và quyền nuôi dưỡng 2 con trai khi thống nhất ly hôn Dương Tử.